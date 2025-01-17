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Успішне ураження цілі: ЗСУ знищили важливу техніку РФ у Бєлгородській області

Марія Николишин
17 січня 2025, 11:24
829
ЗСУ вдало відпрацювали по позиціях ворога.
Успішне ураження цілі: ЗСУ знищили важливу техніку РФ у Бєлгородській області
Ураження комплексу С-400 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, СтратКом ЗСУ

Головне:

  • ЗСУ уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400
  • Вони завдали ударів по цілях на території Бєлгородської області

Сили оборони України успішно уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400 у Бєлгородській області країни-агресора Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Вчора вдень підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках дальнього вогневого ураження завдали точних ударів по військових цілях російського агресора на території Бєлгородської області", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Зазначається, що атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії РФ.

"Зафіксовано припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі", - наголосили в Генштабі.

У відомстві також підкреслили, що українські ракетники вдало відпрацювали і по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників. Підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу.

С-400
С-400 / Інфографіка: Главред

Удари по ворогу - що відомо

Як повідомляв Главред, 16 січня в окупованому РФ районі Запорізької області Сили оборони уразили місце розташування російських загарбників. Внаслідок вибуху знищено приміщення, де розташовувалися російські окупанти.

В ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об'єктах росіян. Було уражено цілі на відстані від 200 до 1100 км в глибині Росії. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

13 січня під удар потрапив Брянський хімічний завод. Це підприємство є одним із ключових елементів російської військової промисловості.

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Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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