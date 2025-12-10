Путіну доведеться вирішувати питання: в ISW повідомили про проблему в армії РФ

Кремлівський диктатор живе в ілюзії, що зможе воювати проти України вічно.

Путіну доводиться підписувати нові укази, щоб війна в Україні продовжувалася / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Що повідомили аналітики:

У Росії шукають нові шляхи поповнення лав армії

Кремль наразі не наважиться на оголошення загальної мобілізації

У країні-агресорці Росії все більш помітні стають проблеми з матеріальними, людськими ресурсами та економікою. Натомість кремлівський диктатор Володимир Путін досі вірить, що РФ зможе безкінечно продовжувати війну.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), попри фантазії Путіна, ситуація в Росії буде погіршуватися і надалі. На це вказує зокрема й те, що попри високі виплати, набір контрактників в армію РФ скорочується.

Як в РФ хочуть вирішити питання з поповненням армії

Москва вже готується до того, щоб компенсовувати втрати особового складу шляхом мобілізації резервістів.

Відповідне доручення вже зробив кремлівський диктатор. Збори резервістів мають організувати за лічені місяці, у 2026 році. Проведення таких зборів означає, що росіян будуть готувати або до військових навчань, або ж до служби у ЗС РФ.

Водночас Кремль навряд чи нині проведе загальну мобілізацію неактивних резервістів або повторить часткову мобілізацію 2022 року через високі політичні ризики, пов'язані з такими обов'язковими резервними призовами.

"ISW продовжує оцінювати, що Захід та Україна можуть використати поступове посилення економічних, демографічних та військових проблем Росії, щоб змусити Путіна вирішувати складні питання всередині РФ швидше, ніж йому хотілося б", – йдеться у звіті.

Що Путін вже зробим для постійної відправки на фронт росіян

Главред писав, що з 1 січня 2026 року у Росії призов громадян, які не перебувають у запасі, відбуватиметься протягом усього року з 1 січня до 31 грудня - на підставі указу лідера країни-агресорки РФ

Водночас відправлення призовників до місць служби здійснюватиметься двічі на рік: з 1 квітня по 15 липня та з 1 жовтня по 31 грудня.

Поповнення лав армії Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кремль переходить до цілорічної мобілізації, фактично перетворюючи строкову службу на пряму передумову для відправки на фронт.

Раніше повідомлялося, що в Росії триває нарощування бойового складу існуючих та створення нових частин військ БпС. До складу підрозділів призначають операторів, інженерів, техніків та інших фахівців із забезпечення.

Напередодні стало відомо, що Кремль розпочав примусові часткові резервні призови в рамках своєї ширшої ініціативи зі створення активного резерву, ймовірно, для використання в бойових діях в Україні.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

