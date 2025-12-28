Скільки коштуватиме долар після Нового року - неочікуваний прогноз банкіра

Коливання валюти можливе на міжбанку.

Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні до 4 січня - прогноз / Колаж: Главред, фото pixabay

Ситуація на валютному ринку України впродовж останніх днів 2025 року залишатиметься спокійною. Така тенденція зберігатиметься й на початку 2026 року. Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН зазначив, що українцям не варто очікувати різких стрибків. За його словами, обмінники орієнтуватимуться на міжбанк.

Скільки коштуватиме долар до 4 січня

Банкір прогнозує, що курс долара в Україні з 29 грудня до 4 січня перебуватиме в межах 41,8-42,4 гривні на міжбанку і 41,8-42,6 гривні на готівковому ринку.

Отже, у перші дні січня 100 доларів українцям обійдуться у 4 180-4 260 гривень.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Скільки коштуватиме євро у перші дні січня

Водночас Лєсовий вважає, що курс євро в Україні з 29 грудня по 4 січня перебуватиме в межах 48,5-49,75 гривні на міжбанку і 48,5-49,75 гривні на готівковому ринку.

Таким чином, за 100 євро в Україні доведеться заплатити приблизно 4 850–4 975 гривень, а сума у 1000 євро становитиме близько 48 500–49 750 гривень.

Чи буде долар по 50 гривень - прогноз на 2026 рік

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, чи злетить долар до позначки 50 гривень.

За його словами, не варто очікувати різкого стрибка американської валюти.

"Національний банк України зараз має всі можливості забезпечити курс гривні на 2026 рік не вище 45 гривень за долар. З огляду на те, що фінансова підтримка України є і буде зберігатися, є всі можливості забезпечити стабільний курс гривні у 2026 році на рівні курсу, який є на кінець 2025 року" - розповів Новак.

Як писав Главред, на понеділок, 29 грудня, Національний банк України підвищив курс основних іноземних валют. Долар США, євро та польський злотий подорожчали порівняно з попереднім показником.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак сказав, чи буде стрімкий обвал гривні у 2026 році. Він вважає, що глобальні економічні потрясіння 2026 року мало вплинуть на гривню.

Новак також назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році. Він запевняє, що якщо є можливість економити більше, то зараз найкращий час купувати нерухомість і землю.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

