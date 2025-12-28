"Українська влада ніколи не підпише мирні угоди": економіст пояснив чому

Економіст оцінив ризик погіршення ситуації в економіці через несприятливі події на фронті.

Українська влада має вагому причину, щоб не підписувати ніякі мирні угоди з Росією

Що сказав Новак:

Курс гривні залежить від військово-політичної ситуації в Україні

Гривня похитнеться тільки у випадку масштабного прориву окупантів

Переговори про мир в Україні навряд чи будуть результативними

Погіршення ситуації на фронті напряму впливає на ситуацію в Україні і в інших галузях, зокрема економіці. В інтерв'ю Главреду голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, які погані події на фронті можуть мати вплив на курс гривні.

Під погіршенням ситуації на фронті від має на увазі не захоплення кількох розвалених сіл, а масштабний прорив російськими військами української оборони. Лише тоді курс гривні може похитнутися.

Чи отримає Україна результат від мирних переговорів

Новак наголосив, що на його думку, мирні переговори навряд чи будуть результативними. А все тому, що українська влада не підпише ніяку угоду, яка хоча б мінімально буде натякати на капітуляцію України.

"Тому переговорний процес може тривати скільки завгодно та як завгодно, але підписання документів, у яких Україна пішла б на поступки Росії, неможливе. На щастя, наша країна є демократичною, і якщо хтось наважиться підписати угоди, які будуть на шкоду Україні, він буде політично знищений у дуже короткий термін", - додав він.

Що буде з курсом гривні у 2026 році

Главред писав, що за словами Новака, глобальні економічні потрясіння, викликані митною політикою адміністрації Трампа та війною, матимуть мінімальний вплив на стабільність української гривні у 2026 році.

А все тому, що наша країна має невеликий обсяг фінансових та економічних відносин із зовнішнім світом. Український експорт нині значно нижчий, а імпорт переважно пов’язаний із забезпеченням армії та сектору безпеки, що майже не залежить від світових фінансових ринків.

Мирна угода для України - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про припинення війни є дійсною, коли існує не тільки на папері, а реально виконується, і поки її немає, є ймовірність, що її і не буде.

Раніше Главред писав, що за словами Давида Арахамії, мирна угода з Росією може бути "поганою, дуже поганою або її не буде взагалі", і у такому випадку війна триватиме.

Напередодні стало відомо, що Україна та Росія перебувають "на межі" укладення угоди про припинення війни. Водночас країна-агресорка наполягає на низці неприйнятних для Києва умов.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

