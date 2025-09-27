Рус
Читати російською
Росіяни відступають із втратами: ЗСУ звільнили важливий пункт в гарячій точці

Даяна Швець
27 вересня 2025, 09:51
2366
ЗСУ досягли тактичного просування на напрямку Костянтинівка-Дружківка, кажуть аналітики.
ВСУ, карта
ЗСУ мають просування на фронті / Колаж: Главред, фото: ISW, Генштаб ЗСУ

Що кажуть аналітики ISW:

  • Українці просунулися на напрямку Костянтинівка – Дружківка
  • ЗСУ, ймовірно, звільнили Плещіївку після відступу росіян

26 вересня російські війська залишили Плещіївку, тож, за оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), українські сили, ймовірно, повернули контроль над цим населеним пунктом.

У своєму останньому звіті американські аналітики зазначають, що ЗСУ досягли тактичного успіху на напрямку Костянтинівка – Дружківка.

відео дня

Висновки ISW ґрунтуються на даних російських військових блогерів. Експерти вважають, що такі джерела не мають підстав вигадувати перемоги української армії.

Російські війська відступили з Плещіївки
Російські війська відступили з Плещіївки / фото: ISW

Саме вони повідомили про відступ підрозділів РФ із Плещіївки, розташованої на південний схід від Костянтинівки. Це може означати, що село вже перебуває під контролем українських захисників.

Разом із тим, російські джерела заявляють і про власні здобутки. Окупаційні війська нібито зайняли Катеринівку та Клебан-Бик, а також просунулися на північ від Клебан-Бика та в районах Предтечина і Олександро-Шультиного.

Проте ISW підкреслює, що наразі немає незалежного підтвердження цим твердженням.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред з посиланням на аналітиків, морську піхоту РФ перекидають у гарячі точки. Там переконані, що Росія проводить перегрупування сил на фронті, адже хоче провести одразу кілька наступальних операцій.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що на кордонах Дніпропетровщини ситуація динамічна. Річ у тім, що армія Росії використовує тактику "тисячі порізів", оскільки не має сил для швидкого прориву української оборони.

Також він поділився деталями, як ЗСУ розсікли угруповання РФ. За словами Сирського, на Добропільському напрямку окупаційні війська Росії опинилися у "мішку".

Більше новин про фронт:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ російські війська війна на Донбасі окупація Донбасу новини України війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Інститут вивчення війни
