Розвідка фіксує небезпечну концентрацію військ: по якому місту готує удар РФ

Волошин наголосив, що ворог намагається витіснити Сили оборони, застосовуючи тактику "вичавлювання".

Гуляйполе перетворюється на "сіру зону"

Росіяни стягують сили під Оріховом

Прифронтові громади під масованими обстрілами

Гуляйполе на Запоріжжі опинилося в умовах фактичної "сірої зони" - лінія фронту проходить просто через міські квартали, а інтенсивність боїв зростає щодня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, лише за одну добу на південному напрямку зафіксовано півсотні бойових зіткнень, і найбільше з них - у Гуляйпільському районі. У межах самого міста сталося 21 зіткнення, ще кілька - у навколишніх селах Варварівка, Зелене та селищі Залізничне.

Волошин підкреслив, що російські війська намагаються просунутися, застосовуючи тактику "вичавлювання", однак українські підрозділи не дозволяють окупантам закріпитися. Сили оборони проводять пошуково-ударні операції, знищуючи живу силу противника. Бої тривають буквально за кожен інфраструктурний об’єкт.

Росіяни готують новий напрямок удару

Паралельно з атаками на Гуляйполе, розвідка фіксує підготовку ворога до активізації на інших ділянках фронту. Зокрема, окупанти стягують підрозділи для можливих штурмів у напрямку Оріхова.

Найбільше скупчення російських сил спостерігається поблизу населених пунктів:

Малі Щербаки;

Новоандріївка;

Новоданилівка;

Мала Токмачка;

Білогір’я.

За даними розвідки, противник намагається сформувати ударні групи на передових позиціях, щоб у перспективі розпочати штурм Оріхова.

Обстріли не припиняються

На тлі наземних атак російська армія продовжує масовані обстріли прифронтових громад. Під постійним вогнем залишаються:

Оріхів;

Комишуваха;

Верхня Терса.

За добу зафіксовано понад 25 ударів по цих населених пунктах. Ворог активно застосовує авіацію, артилерію та ударні дрони.

Чи здатен ворог вести наступальні дії на фронті - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Росія втратила військовий потенціал, який мала на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За його словами, зараз головне завдання Збройних сил України - максимально виснажити противника.

"Держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, рано чи пізно змушена відступати. Зараз вона намагається втримати ситуацію локальними тактичними діями та демонструвати свою спроможність наступати, але в цілому програє війну в Україні", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що Росія більше не здатна вести масштабні війни.

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, російські окупаційні війська просунулися в Донецькій та Запорізькій областях. Про це аналітичний проект DeepState повідомив 14 січня. Зокрема, ворог просунувся в районі населених пунктів Залізнянське, Яблонівка і Степногорськ.

Спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що армія Росії активно перекидає резерви на Запорізький напрямок. Ворог стягує підрозділи з інших ділянок фронту. У штурмовики йдуть навіть кухарі.

"За даними нашої розвідки, з Херсонського напрямку знімаються і кидаються на Запорізький напрямок для підтримки темпів наступальних дій. Це в основному підрозділи їх повітряно-десантних військ", - йдеться у повідомленні.

Також повідомлялося, що російські окупаційні війська намагаються перейти державний кордон України на новому напрямку та закріпитися недалеко від населеного пункту Комарівка Шосткинського району Сумської області.

В Інституті вивчення війни заявили, що армія Росії продовжує свою кампанію когнітивної війни, використовуючи дрібномасштабні транскордонні атаки в прифронтових районах на півночі України. Так окупанти намагаються переконати Захід в тому, що лінії фронту в Україні руйнуються.

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

