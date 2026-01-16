Рус
Розвідка фіксує небезпечну концентрацію військ: по якому місту готує удар РФ

Дар'я Пшеничник
16 січня 2026, 18:28
Волошин наголосив, що ворог намагається витіснити Сили оборони, застосовуючи тактику "вичавлювання".

Оккупанты
Наступ РФ на Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: t.me/mod_russia, wikimedia

Головне з новини:

  • Гуляйполе перетворюється на "сіру зону"
  • Росіяни стягують сили під Оріховом
  • Прифронтові громади під масованими обстрілами

Гуляйполе на Запоріжжі опинилося в умовах фактичної "сірої зони" - лінія фронту проходить просто через міські квартали, а інтенсивність боїв зростає щодня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, лише за одну добу на південному напрямку зафіксовано півсотні бойових зіткнень, і найбільше з них - у Гуляйпільському районі. У межах самого міста сталося 21 зіткнення, ще кілька - у навколишніх селах Варварівка, Зелене та селищі Залізничне.

Волошин підкреслив, що російські війська намагаються просунутися, застосовуючи тактику "вичавлювання", однак українські підрозділи не дозволяють окупантам закріпитися. Сили оборони проводять пошуково-ударні операції, знищуючи живу силу противника. Бої тривають буквально за кожен інфраструктурний об’єкт.

Росіяни готують новий напрямок удару

Паралельно з атаками на Гуляйполе, розвідка фіксує підготовку ворога до активізації на інших ділянках фронту. Зокрема, окупанти стягують підрозділи для можливих штурмів у напрямку Оріхова.

Найбільше скупчення російських сил спостерігається поблизу населених пунктів:

  • Малі Щербаки;
  • Новоандріївка;
  • Новоданилівка;
  • Мала Токмачка;
  • Білогір’я.

За даними розвідки, противник намагається сформувати ударні групи на передових позиціях, щоб у перспективі розпочати штурм Оріхова.

Обстріли не припиняються

На тлі наземних атак російська армія продовжує масовані обстріли прифронтових громад. Під постійним вогнем залишаються:

  • Оріхів;
  • Комишуваха;
  • Верхня Терса.

За добу зафіксовано понад 25 ударів по цих населених пунктах. Ворог активно застосовує авіацію, артилерію та ударні дрони.

Чи здатен ворог вести наступальні дії на фронті - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Росія втратила військовий потенціал, який мала на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За його словами, зараз головне завдання Збройних сил України - максимально виснажити противника.

"Держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, рано чи пізно змушена відступати. Зараз вона намагається втримати ситуацію локальними тактичними діями та демонструвати свою спроможність наступати, але в цілому програє війну в Україні", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що Росія більше не здатна вести масштабні війни.

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, російські окупаційні війська просунулися в Донецькій та Запорізькій областях. Про це аналітичний проект DeepState повідомив 14 січня. Зокрема, ворог просунувся в районі населених пунктів Залізнянське, Яблонівка і Степногорськ.

Спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що армія Росії активно перекидає резерви на Запорізький напрямок. Ворог стягує підрозділи з інших ділянок фронту. У штурмовики йдуть навіть кухарі.

"За даними нашої розвідки, з Херсонського напрямку знімаються і кидаються на Запорізький напрямок для підтримки темпів наступальних дій. Це в основному підрозділи їх повітряно-десантних військ", - йдеться у повідомленні.

Також повідомлялося, що російські окупаційні війська намагаються перейти державний кордон України на новому напрямку та закріпитися недалеко від населеного пункту Комарівка Шосткинського району Сумської області.

В Інституті вивчення війни заявили, що армія Росії продовжує свою кампанію когнітивної війни, використовуючи дрібномасштабні транскордонні атаки в прифронтових районах на півночі України. Так окупанти намагаються переконати Захід в тому, що лінії фронту в Україні руйнуються.

Про персону: Владислав Волошин

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

війна в Україні Фронт
