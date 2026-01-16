Розвідка фіксує небезпечну концентрацію військ: по якому місту готує удар РФ

Головне з новини:
- Гуляйполе перетворюється на "сіру зону"
- Росіяни стягують сили під Оріховом
- Прифронтові громади під масованими обстрілами
Гуляйполе на Запоріжжі опинилося в умовах фактичної "сірої зони" - лінія фронту проходить просто через міські квартали, а інтенсивність боїв зростає щодня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
За його словами, лише за одну добу на південному напрямку зафіксовано півсотні бойових зіткнень, і найбільше з них - у Гуляйпільському районі. У межах самого міста сталося 21 зіткнення, ще кілька - у навколишніх селах Варварівка, Зелене та селищі Залізничне.
Волошин підкреслив, що російські війська намагаються просунутися, застосовуючи тактику "вичавлювання", однак українські підрозділи не дозволяють окупантам закріпитися. Сили оборони проводять пошуково-ударні операції, знищуючи живу силу противника. Бої тривають буквально за кожен інфраструктурний об’єкт.
Росіяни готують новий напрямок удару
Паралельно з атаками на Гуляйполе, розвідка фіксує підготовку ворога до активізації на інших ділянках фронту. Зокрема, окупанти стягують підрозділи для можливих штурмів у напрямку Оріхова.
Найбільше скупчення російських сил спостерігається поблизу населених пунктів:
- Малі Щербаки;
- Новоандріївка;
- Новоданилівка;
- Мала Токмачка;
- Білогір’я.
За даними розвідки, противник намагається сформувати ударні групи на передових позиціях, щоб у перспективі розпочати штурм Оріхова.
Обстріли не припиняються
На тлі наземних атак російська армія продовжує масовані обстріли прифронтових громад. Під постійним вогнем залишаються:
- Оріхів;
- Комишуваха;
- Верхня Терса.
За добу зафіксовано понад 25 ударів по цих населених пунктах. Ворог активно застосовує авіацію, артилерію та ударні дрони.
Чи здатен ворог вести наступальні дії на фронті - думка експерта
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Росія втратила військовий потенціал, який мала на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
За його словами, зараз головне завдання Збройних сил України - максимально виснажити противника.
"Держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, рано чи пізно змушена відступати. Зараз вона намагається втримати ситуацію локальними тактичними діями та демонструвати свою спроможність наступати, але в цілому програє війну в Україні", - зазначив експерт.
Він підкреслив, що Росія більше не здатна вести масштабні війни.
Війна в Україні - останні новини
Як писав Главред, російські окупаційні війська просунулися в Донецькій та Запорізькій областях. Про це аналітичний проект DeepState повідомив 14 січня. Зокрема, ворог просунувся в районі населених пунктів Залізнянське, Яблонівка і Степногорськ.
Спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що армія Росії активно перекидає резерви на Запорізький напрямок. Ворог стягує підрозділи з інших ділянок фронту. У штурмовики йдуть навіть кухарі.
"За даними нашої розвідки, з Херсонського напрямку знімаються і кидаються на Запорізький напрямок для підтримки темпів наступальних дій. Це в основному підрозділи їх повітряно-десантних військ", - йдеться у повідомленні.
Також повідомлялося, що російські окупаційні війська намагаються перейти державний кордон України на новому напрямку та закріпитися недалеко від населеного пункту Комарівка Шосткинського району Сумської області.
В Інституті вивчення війни заявили, що армія Росії продовжує свою кампанію когнітивної війни, використовуючи дрібномасштабні транскордонні атаки в прифронтових районах на півночі України. Так окупанти намагаються переконати Захід в тому, що лінії фронту в Україні руйнуються.
Про персону: Владислав Волошин
Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа
