РФ почала бити по великих сонячних електростанціях: пошкоджено 9 ГВт потужностей

Окупанти розуміють, що в Україні хороша генерація на сонячних електростанціях, тому зусередились на ударах по них, зазначив Руслан Слободян.

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Росія цілеспрямовано знищує сонячні електростанції / Колаж: Главред, фото: ДСНС Франківщини, dtek.com

Росіяни почали атакувати сонячні електростанції, завдаючи серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі України. Окупанти знищили 9 гігават потужностей об'єктів. Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що в деяких регіонах вдалося скасувати графіки погодинних відключень завдяки високій генерації на сонячних електростанціях. Однак російські війська почали цілеспрямовано обстрілювати великі сонячні електростанції.

"Маємо хорошу генерацію на сонячних електростанціях, і це дозволило значною мірою компенсувати дефіцит. Але, на жаль, наш ворог теж це розуміє, і протягом останніх ударів по енергооб'єктах України були завдані також удари по великих сонячних електростанціях. Але наразі потужність сонячних електростанцій у денний період досить істотна", - зазначив Слободян. відео дня

Він зауважив, що загальна потужність пошкоджених об'єктів перевищила 9 гігават, що становить половину потужності, яку Україна споживала під час найхолоднішого періоду минулої зими.

"Тому сенс у відновленні цих об’єктів точно є, вони нам дуже потрібні. Однозначно відновлення триває, деталей розкривати я не можу. Але робота там здійснюється у цілодобовому режимі", - розповів голова Держенергонагляду.

Хто такий Руслан Слободян? Руслан Слободян призначений Головою Державної інспекції енергетичного нагляду України розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2021 року № 1052-р. Очільник відомства приступив до виконання своїх посадових обов’язків 14 вересня 2021 року, йдеться на сайті Державної інспекція енергетичного нагляду України.

Ракетний удар по Україні 22 червня - деталі російської атаки

Нагадаємо, у ніч на 22 червня в Україні знову оголосили повітряну тривогу через ракетну атаку з боку російських окупантів. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, кілька ТУ-95мс здійснили маневри в районі Енгельса і випустили ракети по Україні.

Російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, атаки зазнали об'єкти Укренерго в західних та південних регіонах. Внаслідок обстрілу на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків, яких доставили до лікарні.

Як повідомяв Главред, силами ППО було знищено 25 із 29 повітряних цілей. Загалом Росія під час атаки застосувала 16 ракет і 13 ударних дронів.

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