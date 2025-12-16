Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Україні змінили правила відключення світла - кого зачеплять нововведення

Юрій Берендій
16 грудня 2025, 18:14оновлено 16 грудня, 18:50
294
Перегляд списків об'єктів критичної інфраструктури допоможе виділити додаткові 800 МВт електроенергії для зменшення відключень світла, вказали в уряді.
В Україні змінили правила відключення світла - кого зачеплять нововведення
В уряді розкрили деталі нововведень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Кабмін переглянув списки об'єктів критичної інфраструктури
  • Вдалось вивільнити додаткові 800 МВт електроенергії

Уряд оновив переліки об’єктів критичної інфраструктури, що дасть змогу вивільнити додаткові потужності та зменшити тривалість і масштаби відключень світла по країні. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у дописі в Telegram.

За її словами, відбулася нарада з керівниками обласних військово-цивільних адміністрацій щодо реалізації урядового рішення про перегляд фактичних списків об'єктів критичної інфраструктури.

відео дня

"За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості", - йдеться у повідомленні.

Свириденко додала, з списків об'єктів критичної інфраструктури виключили дві групи: споживачів із потужністю до 100 кВт, а також об’єкти, до яких під’єднані інші користувачі, що мають підпадати під загальні обмеження задля справедливого розподілу електроенергії.

В Україні змінили правила відключення світла - кого зачеплять нововведення
/ Фото: скріншот з Telegram Юлії Свириденко

Крім того споживачів супутнього навантаження, які під час перевірки переліків критично важливих об’єктів не були віднесені до критичних, переведуть на стандартні графіки відключень електроенергії.

"Нагадуємо, що цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Доручили Міненерго разом з Держенергонаглядом тримати на контролі виконання рішення на місцях", - резюмує вона.

В Україні змінили правила відключення світла - кого зачеплять нововведення
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як зміняться відключення світла та наскільки реально відключати окремі будинки на лінії з критичною інфраструктурою - думка експерта

Як писав Главред, асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв пояснив, що відповідальність за включення об’єктів до списків критичної інфраструктури лежить на керівниках обласних адміністрацій, і багато рішень ухвалювали саме вони.

"Переглянути списки можливо, але технічно не завжди можна знеструмити той чи інший об'єкт. Наприклад, на підстанції є так звана комірка, від якої виходить одна лінія електропередач. На ній може бути підключена військова частина, а поруч, наприклад, торговий центр. Якщо в торговому або офісному центрі є медичний заклад або бомбосховище, обласна адміністрація включала його в об'єкти критичної інфраструктури", - вказав він.

Він додав, що хоча окремі комірки можна відключати, технічно неможливо ізолювати, наприклад, торговий центр, якщо він підключений разом із військовою частиною. Натомість об’єкти з окремим підключенням до трансформаторної підстанції можна відключати без впливу на інші споживачі.

Ігнатьєв зазначив, що обленерго в кожній області має визначити, які об’єкти технічно можливо відключати, а які – ні. Він навів приклад, що у Києві офісні центри з дипломатичними установами не можна відключати через їхній статус, але оскільки вони мають окремі комірки живлення та власні генератори, їхнє відключення можливе. Вся відповідна інформація має бути у обленерго та військово-цивільних адміністраціях, хоча ефективність її використання може різнитися.

"У мене є показовий приклад: з вікна видно два торгових центри. Один знеструмлюється, і я був там під час такого відключення - вони вимикають LED-освітлення, або приглушують освітлення в торговому центрі, зупиняють ескалатори, скорочують енерговитрати. А інший ТЦ - на одній лінії з лікарнею, яку не можна відключати, і він продовжує світити всіма ліхтарями.І тут виникає питання соціальної відповідальності бізнесу, який працює в таких умовах. Можливо, варто зменшувати споживання електроенергії в години пікового дефіциту - вранці і ввечері - щоб більше споживачів отримали доступ до електроенергії", - наголосив експерт.

Він додав, що соціально відповідальний бізнес демонструє приклад і у 2024 році було збудовано 1 ГВт власної генерації, а за перші місяці 2025 року додано ще 1 ГВт. Це дозволяє забезпечити власні потреби великих ритейлерів і одночасно зменшити навантаження на енергосистему, звільняючи більше електроенергії для побутових споживачів.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація в українській енергосистемі залишається складною, проте контрольованою. Найбільші проблеми через нічні обстріли Росією спостерігаються в Одеській та Донецькій областях, вранці проводились аварійні відключення в Харківській області. Про це повідомив міністр енергетики Микола Колісник.

Експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Станіслав Ігнатьєв попередив про можливий комунальний колапс у Києві цієї зими, що торкнеться не лише електроенергії, але й опалення та водопостачання.

За прогнозом директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, Київ і Лівобережна Україна до кінця зими матимуть у середньому дві–чотири черги відключень електроенергії на добу, що становить 8–16 годин без світла.

Інші новини:

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

відключення відключення новини України відключення світла Юлія Свириденко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У регіонах оголосили штормове попередження: названа дата різкого похолодання

У регіонах оголосили штормове попередження: названа дата різкого похолодання

19:27Синоптик
Зеленський назвав головну умову проведення виборів в Україні та ймовірні терміни

Зеленський назвав головну умову проведення виборів в Україні та ймовірні терміни

19:19Україна
Світло вимикатимуть не всім: Укренерго опублікувало нові графіки на 17 грудня

Світло вимикатимуть не всім: Укренерго опублікувало нові графіки на 17 грудня

18:40Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

Що відомо про дружин Степана Гіги: шкільне кохання і 20-річний шлюб

Що відомо про дружин Степана Гіги: шкільне кохання і 20-річний шлюб

Гороскоп на завтра 17 грудня: Скорпіонам - тріумф, Рибам - страх

Гороскоп на завтра 17 грудня: Скорпіонам - тріумф, Рибам - страх

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудня

Останні новини

19:38

Роксолана Пиртко досьє

19:27

У регіонах оголосили штормове попередження: названа дата різкого похолодання

19:19

Зеленський назвав головну умову проведення виборів в Україні та ймовірні терміни

19:10

Після Покровська окупанти підуть далі: у Путіна новий планПогляд

19:03

MOLODIST — найкраща будівельна компанія 2025 року за версією IBUILD новини компанії

Що буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала РоманенкаЩо буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала Романенка
19:02

"Широка публіка, звісно, не знала": Павло Зібров розкрив діагноз Степана Гіги

18:54

Найпопулярніша пісня року: офіційним саундтреком ромкома "Випробувальний термін" став суперхіт DREVO "Смарагдове небо"

18:40

Світло вимикатимуть не всім: Укренерго опублікувало нові графіки на 17 грудня

18:14

В Україні змінили правила відключення світла - кого зачеплять нововведення

Реклама
18:01

Чи могла Україна зупинити рф ще у 2014-му: "Реальна історія" показала хронологію АТО

17:59

Страх бізнесу перед владою: чому потрібна публічна розмова Президента з бізнес-елітою

17:51

Країну атакує жорстка магнітна буря: названо небезпечну для здоров'я дату

17:50

"Кричав на весь ліс": чоловік в Україні знайшов 1500-літній скарб, що там булоВідео

17:46

В Україні може з’явитися новий податок – що відомо

17:36

"Не хотів давати згоду": Леся Нікітюк зробила велику послугу Степану ГізіВідео

17:34

Чи вдасться закінчити війну в Україні до Різдва - політолог розкрив два варіанти

17:32

Колись було найбільшим в Європі: де знаходиться найдовше село в Україні

17:26

Що чекає на українських військових після війни - Зеленський назвав два сценарії

17:10

Експерт  про уражений підводний човен: СБУ створює "морську бавовну" нового рівня

17:09

Скільки ще зможе воювати Росія - генерал попередив про плани Кремля щодо війни

Реклама
16:55

Проблема не в генерації: експерт назвав причину складних графіків відключень

16:27

План засекретили - розкрито, коли війська країн-союзників можуть з'явитись в Україні

16:23

Євро рекордно подорожчав, долар різко обвалився: новий курс валют на 17 грудня

16:06

Їх можна впевнено переводити на газ: рейтинг надійних та "вічних" німецьких авто

15:59

Великий пакет військової допомоги від Британії: які системи отримають ЗСУ

15:51

"Не можуть потягнути і слинку ковтають": Анна Саліванчук зізналася, чи ходить на побачення після розлучення

15:45

Одна річ, яку потрібно покласти в кишеню: прикмети на свято 17 грудня

15:45

Українцям рекомендують у грудні розкладати вату на кухні: для чого

15:44

"Багато бавився": Козловський розговорився про свою залежність

15:36

"Нам буде непросто": генерал назвав дату і сценарій припинення бойових дійВідео

15:30

Відома українська акторка перенесла життєво необхідну операцію

15:19

Як українка стала останньою принцесою Кореї - випадкова зустріч змінила історіюВідео

15:18

Поступки Кремлю: генерал пояснив, чому "обмін територій на мир" не спрацює

15:10

Гороскоп Таро на завтра 17 грудня: Левам - зміни, Терезам - стабільність

15:07

Українцям доведеться розщедритись: у скільки обійдеться новорічний стіл-2026

14:42

У Генштабі відповіли, чи є загроза широкомасштабного наступу на Чернігівську область

14:23

"Путіну байдуже": Зеленський озвучив реальні щомісячні втрати Росії

14:17

Дочка Заворотнюк ховає фігуру після пологів: показалася на пляжі

14:12

"Супер токсично і зверхньо": MELOVIN різко відповів ображеній Джамалі

13:39

"Мінуси" будуть і вдень, і вночі: відома дата значного похолодання в Україні

Реклама
13:34

Продукти, за якими стояли ночами: що в СРСР було справжнім дефіцитом

13:32

Ворог намагається прорватися до двох ключових міст: у ДШВ розкрили ситуацію на фронті

13:16

"Незабутня пара": Ольга Сумська з'явилася в обіймах колишнього чоловікаВідео

13:09

У Путіна відповіли на ідею різдвяного перемир'я й відзначилися порцією цинізму

12:48

Росія може перекинути війська до кордону іншої країни: ЗМІ розкрили загрозу

12:36

Світло лише 2-4 години на добу: названо міста, що опиняться під ударом взимку

12:35

Лідер за пестицидами: яку ягоду потрібно мити особливо ретельно

12:31

У РФ заявили, що мирна угода з Україною "на межі" укладення, але є нюанс

12:30

Енергосистема під постійними ударами РФ: де найскладніша ситуація зі світлом

12:23

Кіномікс для новорічного настрою: топ-5 найкращих фільмів усіх часів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти