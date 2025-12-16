В Україні змінили правила відключення світла - кого зачеплять нововведення

Перегляд списків об'єктів критичної інфраструктури допоможе виділити додаткові 800 МВт електроенергії для зменшення відключень світла, вказали в уряді.

В уряді розкрили деталі нововведень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Кабмін переглянув списки об'єктів критичної інфраструктури

Вдалось вивільнити додаткові 800 МВт електроенергії

Уряд оновив переліки об’єктів критичної інфраструктури, що дасть змогу вивільнити додаткові потужності та зменшити тривалість і масштаби відключень світла по країні. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у дописі в Telegram.

За її словами, відбулася нарада з керівниками обласних військово-цивільних адміністрацій щодо реалізації урядового рішення про перегляд фактичних списків об'єктів критичної інфраструктури.

"За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості", - йдеться у повідомленні.

Свириденко додала, з списків об'єктів критичної інфраструктури виключили дві групи: споживачів із потужністю до 100 кВт, а також об’єкти, до яких під’єднані інші користувачі, що мають підпадати під загальні обмеження задля справедливого розподілу електроенергії.

/ Фото: скріншот з Telegram Юлії Свириденко

Крім того споживачів супутнього навантаження, які під час перевірки переліків критично важливих об’єктів не були віднесені до критичних, переведуть на стандартні графіки відключень електроенергії.

"Нагадуємо, що цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Доручили Міненерго разом з Держенергонаглядом тримати на контролі виконання рішення на місцях", - резюмує вона.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як зміняться відключення світла та наскільки реально відключати окремі будинки на лінії з критичною інфраструктурою - думка експерта

Як писав Главред, асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв пояснив, що відповідальність за включення об’єктів до списків критичної інфраструктури лежить на керівниках обласних адміністрацій, і багато рішень ухвалювали саме вони.

"Переглянути списки можливо, але технічно не завжди можна знеструмити той чи інший об'єкт. Наприклад, на підстанції є так звана комірка, від якої виходить одна лінія електропередач. На ній може бути підключена військова частина, а поруч, наприклад, торговий центр. Якщо в торговому або офісному центрі є медичний заклад або бомбосховище, обласна адміністрація включала його в об'єкти критичної інфраструктури", - вказав він.

Він додав, що хоча окремі комірки можна відключати, технічно неможливо ізолювати, наприклад, торговий центр, якщо він підключений разом із військовою частиною. Натомість об’єкти з окремим підключенням до трансформаторної підстанції можна відключати без впливу на інші споживачі.

Ігнатьєв зазначив, що обленерго в кожній області має визначити, які об’єкти технічно можливо відключати, а які – ні. Він навів приклад, що у Києві офісні центри з дипломатичними установами не можна відключати через їхній статус, але оскільки вони мають окремі комірки живлення та власні генератори, їхнє відключення можливе. Вся відповідна інформація має бути у обленерго та військово-цивільних адміністраціях, хоча ефективність її використання може різнитися.

"У мене є показовий приклад: з вікна видно два торгових центри. Один знеструмлюється, і я був там під час такого відключення - вони вимикають LED-освітлення, або приглушують освітлення в торговому центрі, зупиняють ескалатори, скорочують енерговитрати. А інший ТЦ - на одній лінії з лікарнею, яку не можна відключати, і він продовжує світити всіма ліхтарями.І тут виникає питання соціальної відповідальності бізнесу, який працює в таких умовах. Можливо, варто зменшувати споживання електроенергії в години пікового дефіциту - вранці і ввечері - щоб більше споживачів отримали доступ до електроенергії", - наголосив експерт.

Він додав, що соціально відповідальний бізнес демонструє приклад і у 2024 році було збудовано 1 ГВт власної генерації, а за перші місяці 2025 року додано ще 1 ГВт. Це дозволяє забезпечити власні потреби великих ритейлерів і одночасно зменшити навантаження на енергосистему, звільняючи більше електроенергії для побутових споживачів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація в українській енергосистемі залишається складною, проте контрольованою. Найбільші проблеми через нічні обстріли Росією спостерігаються в Одеській та Донецькій областях, вранці проводились аварійні відключення в Харківській області. Про це повідомив міністр енергетики Микола Колісник.

Експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Станіслав Ігнатьєв попередив про можливий комунальний колапс у Києві цієї зими, що торкнеться не лише електроенергії, але й опалення та водопостачання.

За прогнозом директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, Київ і Лівобережна Україна до кінця зими матимуть у середньому дві–чотири черги відключень електроенергії на добу, що становить 8–16 годин без світла.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

