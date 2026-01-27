Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Коли можуть перестати вимикати світло: названо терміни покращення ситуації

Маріна Фурман
27 січня 2026, 23:19
87
Експерт поділився прогнозом щодо відключення світла.
Отключение света
Названо терміни покращення ситуації зі світлом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • За яких умов Київ зможе повернутися до графіків відключення електроенергії
  • Коли в Україні покращиться ситуація зі світлом

В Україні значно ускладнилася ситуація з енергопостачанням, проте з часом загальна картина може поступово покращитися. Подальші відключення світла залежать від багатьох чинників. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко 24 Каналу.

Він повідомив, якщо Україна матиме достатньо засобів ППО, а енергосистема буде на звичному для зими рівні, то все можна буде тримати під контролем.

відео дня

Харченко підкреслює, що за такого сценарію, Київ зможе повернутися до графіків відключень світла, хоча вони можуть бути жорсткими.

Він прогнозує, що ближче до початку березня ситуація стане кращою.

"Думаю, до початку березня повернеться значно комфортніша ситуація. Вона точно буде доволі комфортною у квітні, травні, червні, коли споживання на мінімумі. Заодно у нас буде час екстреними темпами відновлювати енергосистему та запас міцності", – сказав експерт.

Водночас він додав, якщо Україну скують нові морози до -20 градусів, то ситуація стане складнішою.

Коли можуть перестати вимикати світло: названо терміни покращення ситуації
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як пережити відключення світла - поради психотерапевта

Психотерапевт Олег Чабан розповів, що в умовах відключень світла і опалення важливо не придушувати емоції, а правильно їх розряджати.

Фахівець виділяє кілька практичних кроків, які дійсно працюють:

  • спілкування з тими, хто розуміє;
  • розрядка через тіло (прогулянки, фізичні вправи);
  • перетворення агресії в дію (допомагайте іншим);
  • використання темряви як ресурс (час з дітьми, читання книг при ліхтарику).

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у середу, 28 січня, у всіх регіонах України заплановані погодинні відключення світла та обмеження потужності.

Відомо, що у Львові 28 січня світла не буде до 9,5 годин, а у Запоріжжі електроенергія буде відсутня до 15 годин.

Речниця КМВА Катерина Поп повідомила, що графіки погодинних відключень електроенергії у Києві можуть відновитися найближчими днями, але вони будуть жорсткими. Конкретну дату поки назвати неможливо через складні погодні умови та ризик нових атак на енергосистему.

Інші новини:

Про персону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет новини України відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Без підпису ЄС і військ США: Сибіга про мирний план щодо завершення війни

Без підпису ЄС і військ США: Сибіга про мирний план щодо завершення війни

23:40Україна
Коли можуть перестати вимикати світло: названо терміни покращення ситуації

Коли можуть перестати вимикати світло: названо терміни покращення ситуації

23:19Енергетика
Вагон вигорів дотла: РФ вдарила по поїзду з людьми, є жертви й поранені

Вагон вигорів дотла: РФ вдарила по поїзду з людьми, є жертви й поранені

21:34Україна
Реклама

Популярне

Більше
Фінансовий перелом тижня: трьом знакам зодіаку випаде шанс змінити життя

Фінансовий перелом тижня: трьом знакам зодіаку випаде шанс змінити життя

Китайський гороскоп на завтра, 28 січня: Півням пощастить, Собакам потрібна допомога

Китайський гороскоп на завтра, 28 січня: Півням пощастить, Собакам потрібна допомога

Карта Deep State онлайн за 27 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

70% електромобілів в Україні заряджають вдома, ціни на зарядку знизяться - Китіна

70% електромобілів в Україні заряджають вдома, ціни на зарядку знизяться - Китіна

РФ стягує важку техніку для штурму важливого міста: що відбувається на фронті

РФ стягує важку техніку для штурму важливого міста: що відбувається на фронті

Останні новини

23:40

Без підпису ЄС і військ США: Сибіга про мирний план щодо завершення війни

23:19

Коли можуть перестати вимикати світло: названо терміни покращення ситуації

22:34

Майже ніхто не знає: прихована функція звичайного приладу на кухні змінює все

22:05

Коли і де в Черкаській області будуть виключати світло - графіки на 28 січня

22:03

Світла не буде до 9,5 годин: графіки відключень для Львова і області на 28 січня

70% електромобілів в Україні заряджають вдома, ціни на зарядку знизяться - Китіна70% електромобілів в Україні заряджають вдома, ціни на зарядку знизяться - Китіна
21:34

Вагон вигорів дотла: РФ вдарила по поїзду з людьми, є жертви й пораненіФотоВідео

21:29

Вчені перевели Годинник Судного дня: людство ближче до "катастрофи"

21:27

Коли не буде світла в Запоріжжі та області 28 січня - оновлені графіки відключень

21:26

Кий, Щек і Хорив ніколи не існували - хто і коли насправді заснував РусьВідео

Реклама
20:30

РФ провела розвідку і готує масовану атаку: названо ймовірні цілі та терміни

20:27

Світло вимикатимуть у всіх регіонах: українців попередили про графіки на 28 січня

20:18

У Києві викрито міжнародну мережу кол-центрів: підозрювані ошукали тисячі громадян Туреччини та ЄС

20:14

Коли для Києва відновлять графіки відключень світла та якими вони будуть – КМВАВідео

20:10

Життя трьох знаків зодіаку круто зміниться - кому 2026 рік подарує щастяВідео

19:43

Магазинний більше купувати не будете: рецепт домашнього майонезу за 1 хвилину

19:39

Чи є загроза тотального блекауту: українцям пояснили, до чого готуватися

19:36

Росія пом'якшила умови завершення війни: з’явився важливий нюанс у позиції Кремля

19:10

Коли в Україні подешевшає зарядка електромобілівПогляд

18:49

"Президент готовий": у МЗС України зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним

18:36

Розрито секрет найдивнішої ікони в Україні - як вона виглядає та до чого там рибаВідео

Реклама
18:32

Обмеження постачання гарячої води: названо найпроблемніший район Києва

18:30

Як сказати українською "когда я ем, я глух и нем" - два правильні варіантиВідео

17:56

Електрокари стануть розкішшю: експертка пояснила, чого чекати від цін в Україні

17:54

Арктичний холод повернеться в Україну - названо дату нового похолодання

17:50

"Наїхала Софія Михайлівна": Ротару врятувала кар'єру відомого співака

17:40

Були учасниками бойових дій: нові деталі вбивства поліцейських на Черкащині

17:26

РФ обстріляла пасажирський потяг на Харківщині: загорівся вагон, є поранені

17:05

Від будівництва до передачі громаді: як оператор державних лотерей "М.С.Л." реалізував один із найуспішніших соціальних проєктів в українському спорті новини компанії

16:57

Долар різко подешевшав, а євро встановив новий рекорд: курс валют на 28 січня

16:57

Київ та інші регіони перетворяться на каток - прогноз погоди в Україні на 28 січня

16:56

Популярні речі вийшли з моди: топ-5 антитрендів 2026 рокуВідео

16:46

Економна, але божествена на смак закуска: рецепт намазки за 10 хвилин

16:31

Суперниця Світоліної влаштувала розгром після поразки - момент потрапив на відео

15:51

Росія цілеспрямовано обстріляла важливий об'єкт на заході України - деталі

15:48

Спецпредставник Путіна зірвався і влаштував скандал через одну з умов миру

15:40

Автори померли, а він триває: що відомо про найдовший експеримент в світіВідео

15:24

На Рівненщину прийде різке потепління, але ненадовго: коли очікувати нових морозів

15:18

Пригріє до +4 градусів: на Тернопільщину насувається значне потепління

14:50

Вже на 16% дорожче: вартість одного продукту несподівано зросла у січні

14:40

Привітання з Стрітенням Господнім 2026 - теплі побажання та картинки

Реклама
14:28

"Люди в Україні замерзають": російська актриса публічно підтримала українців

14:26

Міф про радянську освіту: безкоштовна лише в підручниках

14:20

Споживання більше на 20%: що зробити з морозильною камерою, щоб не переплачувати

13:49

"Змушена була піти": зрадниць Повалій і Лорак виправдав відомий співак

13:40

Герасимов заявив про "захоплення" Куп'янська-Вузлового: в ЦПД розповіли правду

13:39

Гороскоп на завтра 28 січня: Водоліям - сюрприз, Дівам - новий поворот

13:26

Стадо здичавілих корів помітили біля Чорнобиля: як виживають у зимових умовахФото

13:10

Трагедія на Черкащині: четверо поліцейських загинули під час затримання вбивці

12:54

Чому досвідчені водії тримають в авто оцет: хитрість, яка рятує взимку

12:38

РФ стягує важку техніку для штурму важливого міста: що відбувається на фронті

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти