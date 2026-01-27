Коли можуть перестати вимикати світло: названо терміни покращення ситуації

Експерт поділився прогнозом щодо відключення світла.

Названо терміни покращення ситуації зі світлом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

За яких умов Київ зможе повернутися до графіків відключення електроенергії

Коли в Україні покращиться ситуація зі світлом

В Україні значно ускладнилася ситуація з енергопостачанням, проте з часом загальна картина може поступово покращитися. Подальші відключення світла залежать від багатьох чинників. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко 24 Каналу.

Він повідомив, якщо Україна матиме достатньо засобів ППО, а енергосистема буде на звичному для зими рівні, то все можна буде тримати під контролем.

Харченко підкреслює, що за такого сценарію, Київ зможе повернутися до графіків відключень світла, хоча вони можуть бути жорсткими.

Він прогнозує, що ближче до початку березня ситуація стане кращою.

"Думаю, до початку березня повернеться значно комфортніша ситуація. Вона точно буде доволі комфортною у квітні, травні, червні, коли споживання на мінімумі. Заодно у нас буде час екстреними темпами відновлювати енергосистему та запас міцності", – сказав експерт.

Водночас він додав, якщо Україну скують нові морози до -20 градусів, то ситуація стане складнішою.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як пережити відключення світла - поради психотерапевта

Психотерапевт Олег Чабан розповів, що в умовах відключень світла і опалення важливо не придушувати емоції, а правильно їх розряджати.

Фахівець виділяє кілька практичних кроків, які дійсно працюють:

спілкування з тими, хто розуміє;

розрядка через тіло (прогулянки, фізичні вправи);

перетворення агресії в дію (допомагайте іншим);

використання темряви як ресурс (час з дітьми, читання книг при ліхтарику).

Як писав Главред, у середу, 28 січня, у всіх регіонах України заплановані погодинні відключення світла та обмеження потужності.

Відомо, що у Львові 28 січня світла не буде до 9,5 годин, а у Запоріжжі електроенергія буде відсутня до 15 годин.

Речниця КМВА Катерина Поп повідомила, що графіки погодинних відключень електроенергії у Києві можуть відновитися найближчими днями, але вони будуть жорсткими. Конкретну дату поки назвати неможливо через складні погодні умови та ризик нових атак на енергосистему.

Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

