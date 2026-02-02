Енергетики відновили стан енергосистеми після аварії - Зеленський

Протягом доби не було прицільних ударів по енергетичних об'єктах.

Зеленський розповів про стан енергосистеми в Україні

Що відомо:

Енергетики відновили стан енергосистеми після технологічної аварії\

Протягом ночі не було прицільних ударів по енергетиці

Є пошкодження енергооб'єктів у прикордонних та прифронтових громадах

Українські енергетики змогли повністю відновити стан енергосистеми після технологічної аварії у суботу, 31 січня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Робота системи стабілізована, але, звісно, через надзвичайно холодну погоду та наслідки російських ударів усі виклики залишаються складними", - зазначив президент.

Він наголосив на тому, що росіяни знову атакували об'єкти енергетики у прифронтових та прикордонних громадах. Однак це не були цілеспрямовані удари ракетами та "Шахедами". Ціллю ворога залишається логістика, зокрема залізнична. Під атакою опинилися об'єкти залізниці у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Стан енергосистеми

У Києві досі без опалення залишається понад 200 будинків. Нині відновленням теплопостачання займаються понад дві сотні ремонтних бригад, які були залучені із багатьох регіонів України. Також має бути організована робота всіх пунктів обігріву у регіонах.

Зеленський доручив відкорегувати графіки вимкнення світла для Одеської області. Вони мають бути відкореговані з урахуванням наявності значного числа будинків з електроопаленням.

Нині складна ситуація спостерігається у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Чи можливі масові відключення світла - думка експерта

Експерт з питань енергетики Юрій Корольчук заявив, що повністю виключити повторення масових відключень і системних аварій в Україні неможливо. Причиною є пошкодження інфраструктури в результаті ракетних ударів, зокрема по підстанціях, теплових і гідроелектростанціях.

За його словами, енергосистема зараз працює інакше, ніж до війни, і її стабільність під загрозою через зміну схем живлення та постійні ризики для енергооб'єктів. Корольчук підкреслив, що для створення стійкої та гнучкої моделі енергопостачання систему доведеться істотно модернізувати, трансформація може тривати роками, а деякі процеси - десятиліттями.

Генерація енергетики в Україні

Нагадаємо, 31 січня в енергосистемі України сталася масштабна аварія, яка спричинила каскадні відключення світла. Через технологічне порушення одночасно відключилися лінії 400 кВ між Румунією і Молдовою та 750 кВ між західною і центральною частинами України.

Віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що після системної аварії, яка залишила без світла споживачів у семи областях, електропостачання повністю відновили. Причиною стало обмерзання ліній та обладнання, версії про кібератаку не підтвердилися.

Як повідомляв Главред, 1 лютого закінчується термін оголошеного Росією "енергетичного перемир'я". Водночас, за даними моніторингових каналів, відновлення масових атак очікується з вівторка, 3 лютого. Найбільш ймовірні цілі - об'єкти енергетики, газовидобувної галузі та нафтопереробні підприємства.

