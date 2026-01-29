Світло більше не вимикатимуть: для якої категорії громадян скасують обмеження

Уряд ухвалив рішення компенсувати відсутність опалення безперебійним електропостачанням у будинках, де тепло ще не відновили, сказав Кулеба.

Для однієї категорії населення світло не вимикатимуть - що відомо

Після відновлення електропостачання у будинках, де немає опалення світло відключати не будуть. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба під час спілкування з журналістами, передає Новини.Live.

За словами Кулеби, першочерговим завданням є якнайшвидше ухвалення рішень, які дозволять повернути людям тепло, і за останні два дні це вже реалізується через конкретні управлінські кроки.

"Всі будинки, які можливо було б підключити до енергопостачання там, де немає тепла, вони включені і люди мають електрику без відключень. Таким чином їм компенсується відсутність тепла. І в нас залишається певна частина будинків, які живляться від ТЕЦ-4, ТЕЦ-6. Там робота по плановому відновленню триває", - зазначив він.

Він також повідомив, що за дорученням президента України готується окреме рішення щодо порядку нарахування та оплати рахунків за опалення у Києві за січень.

Кулеба зазначив, що вранці відбулася масштабна селекторна нарада за участі президента, прем’єр-міністра, уряду та керівників обласних адміністрацій, під час якої обговорювали поточний стан енергосистеми та теплопостачання. Ситуація загалом залишається складною, однак у Києві та Київській області вже фіксують позитивну динаміку.

Щодо теплопостачання, Кулеба повідомив, що по всій країні без опалення наразі залишаються трохи більше 900 житлових будинків із понад 71 тисячі, з яких 613 розташовані в Києві. Для усунення проблем розроблено план ремонтних робіт, виконання якого контролюють як столична влада, так і спеціально створений штаб під керівництвом першого віцепрем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Засідання штабу відбуваються щодня з детальним аналізом ситуації з теплопостачанням у столиці.

Атомна генерація в Україні / Інфографіка: Главред

Коли ситуація із світлом покращиться - думка нардепа

Як раніше писав Главред, сподіватися на енергетичне перемир’я з Росією не слід, натомість головний акцент варто зробити на підготовці до найближчих трьох тижнів зими, які через сильні морози можуть виявитися особливо складними. Про це заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

Він також зауважив, що приблизно з середини лютого очікується поступове покращення ситуації завдяки активнішій роботі сонячної генерації.

За його словами, після 15–20 лютого умови почнуть стабілізуватися, оскільки світловий день збільшиться, зросте кількість сонячних годин, а численні сонячні електростанції в різних регіонах України суттєво підсилять енергосистему.

"Погані новини: дійсно будуть морози, буде складно. Хороші новини: нам потрібно три тижні протриматися, а там вже буде легше", – резюмував голова енергокомітету Ради.

Відключення світла - що відомо про графіки відключень світла для Києва

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у столиці з опівночі 29 січня почнуть діяти тимчасові графіки подачі електроенергії. Незважаючи на гострий дефіцит потужностей у Києві, енергетикам вдалося скласти розклад відключень, виходячи з наявних можливостей. Про це повідомили в ДТЕК.

Найближчі три тижні, за оцінкою Reuters, стануть особливо важкими для українців через сильні морози та значні руйнування енергетичної інфраструктури, спричинені масованими російськими ударами.

Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев попереджає, що без появи нових джерел генерації тривалість відключень для населення зростатиме, а їх масштаб і швидкість запровадження напряму залежатимуть від ефективності захисту енергосистеми.

