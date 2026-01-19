По 20 годин без світла: відомо, коли графіки відключення стануть ще жорсткішими

Україна зіткнулася з дефіцитом майже 7 гігават-годин електричної енергії.

Ключові тези:

У Києві спостерігається рекордний дефіцит електроенергії

Світло в домівках киян буде лише 4-6 годин на добу

Морози до -20°C додатково ускладнять ситуацію

Наразі Київ стикається з рекордним дефіцитом електроенергії — 6,8 гігават-годин. Це найбільший показник, який спостерігається в українській енергосистемі з початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив доктор технічних наук, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі Київ24.

За його словами, кияни зможуть отримувати стабільне електропостачання лише 4-6 годин на добу. Тобто, стабільного електропостачання не буде по 16 годин, а місцями - до 20 годин.

"Найскладніша ситуація склалася через пошкодження великих підстанцій і зниження видачі електроенергії з атомних електростанцій на 20-25%", - наголосив він.

Експерт підкреслив, що Україна вранці 19 січня зіткнулася з дефіцитом майже 7 гігават-годин електричної енергії.

"Це більше, ніж генерувала Запорізька АЕС до окупації. Через такий критичний дефіцит ДТЕК вводить 4-5 черг одночасно", - зауважив Ігнатьєв.

Він додав, що російські атаки пошкодили великі розподільчі пристрої - підстанції площею в десятки гектарів. Їх неможливо захистити ані антидронними сітками через масштаб, ані бетонними спорудами. Пошкодження цих об’єктів унеможливлює передачу електроенергії від генеруючих потужностей до споживачів.

Як морози впливають на відключення світла

Крім того, експерт говорить, що зниження середньодобової температури на 1 градус Цельсія збільшує споживання електроенергії на 200 мегават-годин.

"Це еквівалентно роботі п’ятої частини атомного енергоблоку. Синоптики прогнозують морози до -20°C у північних регіонах цього тижня, що додатково ускладнить ситуацію", - каже Ігнатьєв.

На його думку, поєднання сильних морозів із пошкодженою енергоінфраструктурою може призвести до графіків відключень по 20 годин без стабільного електропостачання.

Скільки діятимуть графіки відключень

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар раніше говорив, що графіки відключення світла в Україні будуть діяти усю зиму.

Він підкреслив, що зі зниженням температури зростатиме і споживання електроенергії, адже люди почнуть масово вмикати обігрівальні прилади. Водночас обсяг виробництва електроенергії не зростатиме.

"Зараз головне – пережити зиму. Тому що з настанням весняно-літнього періоду в роботу активно включається сонячна генерація", - наголосив експерт.

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, у понеділок, 19 січня, в кількох регіонах України запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Погодинні графіки знеструмлень наразі не діють.

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із правлінням НЕК "Укренерго". Вони обговорили ключові завдання для стабілізації роботи енергосистеми та скорочення тривалості відключень у найбільш проблемних регіонах.

Нардеп від фракції Слуга народу, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк говорив, що через тривалі морози може бути запроваджена додаткова черга відключень електроенергії.

Про персону: Станіслав Ігнатьєв Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку". Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

