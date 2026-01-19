Шмигаль заявив про скорочення відключень світла: кого торкнеться першочергово

За словами Шмигаля, готуються рішення, що допоможуть стабілізувати енергосистему та скоротити графіки відключень.

Шмигаль заявив про зменшення тривалості відключень світла/ Колаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal,ua.depositphotos.com

Головне:

Готуються рішення, щоб стабілізувати енергосистему України

Приоритетом є скорочення відключення світла там, де ситуація найбільш складна

Планують збільшити можливості для імпорту електроенергії в Україну

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із правлінням НЕК "Укренерго", обговорили ключові завдання для стабілізації роботи енергосистеми та скорочення тривалості відключень у найбільш проблемних регіонах.

Перед компанією в перршу чергу стоїть невідкладне завдання збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Про це Денис Шмигаль повідомив у телеграм-каналі.

"Очікуємо швидких результатів щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, заплановано розбудову електромереж для передачі електроенергії із західних областей до східних. Як зазначив Шмигаль, це дасть змогу ефективніше використовувати як власну генерацію, так і імпортовану електроенергію саме там, де її потреба є найвищою. Плануються як ремонтні роботу так і розбудова нових ліній електропередачі, що має зменшити тривалість відключень у найбільш проблемних регіонах.

Серед інших важливих рішень - спрощення підключення розподіленої генерації, зокрема когенераційних установок і потужних генераторів. Шмигаль наголосив, що енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім - у найбільш енергодефіцитних регіонах.

Також обговорили оперативні ремонти й відновлення мереж у прифронтових районах разом із Державною спеціальною службою транспорту. Окремо йшлося про захист підстанцій - від укриттів до засобів радіоелектронної боротьби та систем протиповітряної оборони.

"Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей", - наголосив Шмигаль.

Коли ситуація зі світлом покращиться

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко говорив, що швидкого покращення ситуації зі світлом чекати не варто.

За його словами, частина енергетичних об’єктів потребує тривалого відновлення після пошкоджень, а деякі об’єкти взагалі не підлягають ремонту.

"Ми розуміємо, що мороз не може триматися два місяці. Потрібно протриматися хоча б тиждень, поки погода трохи покращиться", - додав він.

Ситуація в енергосистемі України - новини за темою

Нагадаємо, вранці неділі, 18 січня, у Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Обмеження ввели для споживачів 1-5 черг.

Також у понеділок, 19 січня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень і обмеження потужності для населення та промисловості. В Укренерго пояснили, що причина - наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ на енергооб’єкти.

Як повідомляв Главред, у Києві після атаки 9 січня без тепла залишаються 50 будинків. Електроенергію у столиці подають по графіку: близько 3 годин зі світлом і 10 без.

Що означають черги выдключень / Інфографика: Главред

Читайте також:

Про персону: Денис Шмигаль Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

