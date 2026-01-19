Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Шмигаль заявив про скорочення відключень світла: кого торкнеться першочергово

Інна Ковенько
19 січня 2026, 10:02
252
За словами Шмигаля, готуються рішення, що допоможуть стабілізувати енергосистему та скоротити графіки відключень.
Шмигаль заявив про скорочення відключень світла: кого торкнеться першочергово
Шмигаль заявив про зменшення тривалості відключень світла/ Колаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal,ua.depositphotos.com

Головне:

  • Готуються рішення, щоб стабілізувати енергосистему України
  • Приоритетом є скорочення відключення світла там, де ситуація найбільш складна
  • Планують збільшити можливості для імпорту електроенергії в Україну

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із правлінням НЕК "Укренерго", обговорили ключові завдання для стабілізації роботи енергосистеми та скорочення тривалості відключень у найбільш проблемних регіонах.

Перед компанією в перршу чергу стоїть невідкладне завдання збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Про це Денис Шмигаль повідомив у телеграм-каналі.

відео дня

"Очікуємо швидких результатів щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, заплановано розбудову електромереж для передачі електроенергії із західних областей до східних. Як зазначив Шмигаль, це дасть змогу ефективніше використовувати як власну генерацію, так і імпортовану електроенергію саме там, де її потреба є найвищою. Плануються як ремонтні роботу так і розбудова нових ліній електропередачі, що має зменшити тривалість відключень у найбільш проблемних регіонах.

Серед інших важливих рішень - спрощення підключення розподіленої генерації, зокрема когенераційних установок і потужних генераторів. Шмигаль наголосив, що енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім - у найбільш енергодефіцитних регіонах.

Також обговорили оперативні ремонти й відновлення мереж у прифронтових районах разом із Державною спеціальною службою транспорту. Окремо йшлося про захист підстанцій - від укриттів до засобів радіоелектронної боротьби та систем протиповітряної оборони.

"Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей", - наголосив Шмигаль.

  • Шмигаль заявив про зменшення тривалості відключень світла
    Шмигаль заявив про зменшення тривалості відключень світла Фото: t.me/Denys_Smyhal
  • Шмигаль заявив про зменшення тривалості відключень світла
    Шмигаль заявив про зменшення тривалості відключень світла Фото: t.me/Denys_Smyhal
  • Шмигаль заявив про зменшення тривалості відключень світла
    Шмигаль заявив про зменшення тривалості відключень світла Фото: t.me/Denys_Smyhal

Коли ситуація зі світлом покращиться

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко говорив, що швидкого покращення ситуації зі світлом чекати не варто.

За його словами, частина енергетичних об’єктів потребує тривалого відновлення після пошкоджень, а деякі об’єкти взагалі не підлягають ремонту.

"Ми розуміємо, що мороз не може триматися два місяці. Потрібно протриматися хоча б тиждень, поки погода трохи покращиться", - додав він.

Ситуація в енергосистемі України - новини за темою

Нагадаємо, вранці неділі, 18 січня, у Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Обмеження ввели для споживачів 1-5 черг.

Також у понеділок, 19 січня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень і обмеження потужності для населення та промисловості. В Укренерго пояснили, що причина - наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ на енергооб’єкти.

Як повідомляв Главред, у Києві після атаки 9 січня без тепла залишаються 50 будинків. Електроенергію у столиці подають по графіку: близько 3 годин зі світлом і 10 без.

Шмигаль заявив про скорочення відключень світла: кого торкнеться першочергово
Що означають черги выдключень / Інфографика: Главред

Читайте також:

Про персону: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).

У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Укренерго Денис Шмигаль відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Харкові лунають потужні вибухи: місто під обстрілом балістики, є влучання

У Харкові лунають потужні вибухи: місто під обстрілом балістики, є влучання

10:35Україна
Шмигаль заявив про скорочення відключень світла: кого торкнеться першочергово

Шмигаль заявив про скорочення відключень світла: кого торкнеться першочергово

10:02Енергетика
РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

09:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

В Україні розпочалося локальне припинення вогню: МАГАТЕ розкрило подробиці

В Україні розпочалося локальне припинення вогню: МАГАТЕ розкрило подробиці

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

Карта Deep State онлайн за 19 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

10:41

Під прицілом ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6: експерт сказав, чи витримає Київ нові атаки

10:35

У Харкові лунають потужні вибухи: місто під обстрілом балістики, є влучання

10:28

Собака розбудив господиню о 4:30 ранку: зрозумівши причину, вона не повірила своїм очам

10:10

Відключення світла в Україні - графіки на 19 січня (оновлюється)

10:08

Путіністку Доліну примусово виселяють: зібралися пристави і поліція

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
10:02

Шмигаль заявив про скорочення відключень світла: кого торкнеться першочерговоФото

09:54

"Ти - бродяга": Тіна Кароль потрапила в гучний публічний скандал

09:46

Гренландія - відмичка до розпаду НАТОПогляд

09:34

Історія, що вразила світ: телеканал 2+2 покаже воєнну драму "Живий" про подвиг спецпризначенця ГУР

Реклама
09:29

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по УкраїніФото

09:19

РФ завдала удару по Дніпру та Запоріжжю: є постраждалі, пошкоджено інфраструктуруФотоВідео

09:00

Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

08:53

Аварійні відключення запровадили у низці областей України - де нема світла

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 січня (оновлюється)

08:35

Карта Deep State онлайн за 19 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

Гороскоп на завтра 20 січня: Терезам - зрив планів, Левам - сварка

07:37

В Одесі пролунала серія вибухів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуруФото

07:16

"Слабкість" Європи і стратегічні інтереси: у США пояснили бажання отримати Гренландію

06:41

Провал у комунікації: у Києві де-факто скасували комендантську годинуПогляд

05:55

"За любов": Королева перестала приховувати почуття до Ніколаєва через 25 років

Реклама
04:41

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

03:34

Що означає слово "хот-дог" і до чого там такси: поставлено крапку в питанніВідео

02:55

Паніка через "секрети NASA": чи правда, що на Землю чекає відключення гравітації

02:19

Як розпізнати заздрість за секунди: експерти розкрили ключові ознаки

02:06

Не лише Покровськ: у Генштабі розповіли, де ворог намагався прорвати оборону

01:30

Часу даремно не гаяв: ексчоловік Ніколь Кідман з'їхався з коханкою

01:09

Авторитет Путіна посипався: WP пояснило, що остаточно підірвало імідж диктатора

01:00

Світло на Львівщині вимикатимуть по 2-4 рази на добу: графіки на 19 січня

00:08

Більше клопоту, ніж вигоди: які речі в секонд-хенді краще обійти стороною

18 січня, неділя
23:41

Переможець "Голосу країни" опинився в лікарні - що сталося

23:34

Як Трамп перевставновлює "операційну систему" планетиПогляд

23:22

Понад 16 годин без електроенергії: українцям назвали нові графіки відключень

23:07

Національний відбір на Євробачення-2026: хто переможе

22:53

Умєров розкрив перші подробиці переговорів у США: про що домовилися

22:45

Дефіцит посилюється: нові графіки відключень світла у Дніпрі та області на 19 січняФото

22:19

Кавказ стане "підгоряти": з'явився прогноз, що може "підпалити" ЧечнюВідео

22:08

До 15 годин без електрики: як вимикатимуть світло на Рівненщині 19 січня

21:59

Ситуація непроста: Зеленський розповів про хід відновлення тепла в столиці

21:23

РФ провела розвідку для ударів по АЕС: Зеленський розкрив підступний план ворога

21:20

Пральна машина як нова за копійки: простий трюк з оцтом змінює всеВідео

Реклама
20:39

Як розрахувати терміни посіву перцю на розсаду: простий покроковий методВідео

20:26

У Києві десятки будинків без опалення: озвучено найгірший сценарій з переселеннямВідео

20:24

Китайський гороскоп на сьогодні 19 січня: Бикам - страх, Тиграм - занепокоєння

19:52

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

19:34

Собака здивував несподіваною реакцією на відчинені двері й став "зіркою" в Мережі

19:22

Морози вдарять з новою силою: в яких областях України буде найхолодніше

19:15

Справжня зима тільки починається: якою буде погода у Дніпрі цього тижня

18:51

Що заборонено приносити у школу: уряд затвердив перелік предметів

18:32

Загроза тактичного обвалу: РФ пішла на прорив, названо "гарячий" напрямок

17:53

"Приходьте на моє тренування": Усик різко відповів критикам на закиди про вік

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти