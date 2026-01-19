Рус
Аварійні відключення запровадили у низці областей України - де нема світла

Руслана Заклінська
19 січня 2026, 08:53оновлено 19 січня, 09:31
У трьох областях запроваджено аварійні відключення у повному обсязі.
Аварійні відключення запровадили у низці областей України - де нема світла
У трьох областях - аварійні відключення / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • В Україні введено аварійні відключення електроенергії
  • Причина - пошкодження енергосистеми через обстріли РФ
  • ГАВ діють в Сумській, Харківській і Полтавській областях

У понеділок, 19 січня, в кількох регіонах України запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Погодинні графіки знеструмлень наразі не діють. Про це повідомило Укренерго.

Як пояснили в компанії, аварійні відключення ввели через складну ситуацію в енергосистемі, що стала наслідком масованих російських обстрілів.

відео дня

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - йдеться в повідомленні.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Громадян закликають уважно стежити за офіційними сторінками своїх операторів системи розподілу (обленерго).

Сумська область

Ситуація на Сумщині змінювалася стрімко. О 07:03 Сумиобленерго повідомило про знеструмлення споживачів 1-5 черг, проте вже о 07:20 надійшла команда застосувати обмеження в повному обсязі (знеструмлені всі 10 черг).

Зазначимо, що черги при аварійних відключеннях не збігаються з чергами у погодинних графіках. Перевірити свою чергу за ГАВ можна на сайті Сумиобленерго.

Полтавська область

За командою Укренерго, в Полтавській області застосовано ГАВ у повному обсязі. Енергетики працюють над стабілізацією системи, планові графіки наразі не актуальні.

Аварійні відключення запровадили у низці областей України - де нема світла
Генерація енергії / Інфографіка: Главред

Харківська область

У Харкові та області ситуація залишається вкрай складною. За даними Харківобленерго, одночасно діють два види обмежень:

  1. Графіки аварійних відключень для негайної стабілізації мережі.
  2. Графіки погодинних відключень, які були оприлюднені раніше.

Енергетики закликають мешканців набиратися терпіння та з розумінням поставитися до ситуації, оскільки пошкодження інфраструктури в різних регіонах країни значно ускладнюють роботу всієї енергомережі.

Які об'єкти може атакувати РФ - дані ГУР

ГУР МО України попередило, що Росія може атакувати стратегічні енергопідстанції, які забезпечують роботу АЕС, щоб змусити Україну до неприйнятних умов. Мета Кремля - відключити енергоблоки АЕС від об’єднаної мережі.

"Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій Москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла", - зазначили в ГУР.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Нагадаємо, вранці неділі, 18 січня, у Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Обмеження торкнулися споживачів 1-5 черг.

Також у понеділок, 19 січня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для населення та промисловості. В Укренерго пояснили, що це наслідок масованих ракетно-дронових атак РФ на енергооб’єкти.

Як повідомляв Главред, нардеп Богдан Кицак назвав три сценарії російських ударів по українській енергетиці. За оптимістичним сценаріїєм, атак не буде й енергетики відновлять роботу. Реалістичний передбачає, що РФ здійснить кілька атак, що ускладнить відновлення, а негативний – до кінця зими зруйнують всі генеруючі потужності, великі міста, як Київ, не зможуть функціонувати.

Читайте також:

Про компанію: Укренерго

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.






