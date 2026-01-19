Аварійні відключення запровадили у низці областей України - де нема світла

Головне:
- В Україні введено аварійні відключення електроенергії
- Причина - пошкодження енергосистеми через обстріли РФ
- ГАВ діють в Сумській, Харківській і Полтавській областях
У понеділок, 19 січня, в кількох регіонах України запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Погодинні графіки знеструмлень наразі не діють. Про це повідомило Укренерго.
Як пояснили в компанії, аварійні відключення ввели через складну ситуацію в енергосистемі, що стала наслідком масованих російських обстрілів.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - йдеться в повідомленні.
В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Громадян закликають уважно стежити за офіційними сторінками своїх операторів системи розподілу (обленерго).
Сумська область
Ситуація на Сумщині змінювалася стрімко. О 07:03 Сумиобленерго повідомило про знеструмлення споживачів 1-5 черг, проте вже о 07:20 надійшла команда застосувати обмеження в повному обсязі (знеструмлені всі 10 черг).
Зазначимо, що черги при аварійних відключеннях не збігаються з чергами у погодинних графіках. Перевірити свою чергу за ГАВ можна на сайті Сумиобленерго.
Полтавська область
За командою Укренерго, в Полтавській області застосовано ГАВ у повному обсязі. Енергетики працюють над стабілізацією системи, планові графіки наразі не актуальні.
Харківська область
У Харкові та області ситуація залишається вкрай складною. За даними Харківобленерго, одночасно діють два види обмежень:
- Графіки аварійних відключень для негайної стабілізації мережі.
- Графіки погодинних відключень, які були оприлюднені раніше.
Енергетики закликають мешканців набиратися терпіння та з розумінням поставитися до ситуації, оскільки пошкодження інфраструктури в різних регіонах країни значно ускладнюють роботу всієї енергомережі.
Які об'єкти може атакувати РФ - дані ГУР
ГУР МО України попередило, що Росія може атакувати стратегічні енергопідстанції, які забезпечують роботу АЕС, щоб змусити Україну до неприйнятних умов. Мета Кремля - відключити енергоблоки АЕС від об’єднаної мережі.
"Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій Москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла", - зазначили в ГУР.
Відключення світла в Україні - новини за темою
Нагадаємо, вранці неділі, 18 січня, у Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Обмеження торкнулися споживачів 1-5 черг.
Також у понеділок, 19 січня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для населення та промисловості. В Укренерго пояснили, що це наслідок масованих ракетно-дронових атак РФ на енергооб’єкти.
Як повідомляв Главред, нардеп Богдан Кицак назвав три сценарії російських ударів по українській енергетиці. За оптимістичним сценаріїєм, атак не буде й енергетики відновлять роботу. Реалістичний передбачає, що РФ здійснить кілька атак, що ускладнить відновлення, а негативний – до кінця зими зруйнують всі генеруючі потужності, великі міста, як Київ, не зможуть функціонувати.
