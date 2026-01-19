Аварійні відключення запровадили у низці областей України - де нема світла

У трьох областях запроваджено аварійні відключення у повному обсязі.

https://glavred.net/ukraine/avariynye-otklyucheniya-vveli-v-ryade-oblastey-ukrainy-gde-net-sveta-10733441.html Посилання скопійоване

У трьох областях - аварійні відключення / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

В Україні введено аварійні відключення електроенергії

Причина - пошкодження енергосистеми через обстріли РФ

ГАВ діють в Сумській, Харківській і Полтавській областях

У понеділок, 19 січня, в кількох регіонах України запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Погодинні графіки знеструмлень наразі не діють. Про це повідомило Укренерго.

Як пояснили в компанії, аварійні відключення ввели через складну ситуацію в енергосистемі, що стала наслідком масованих російських обстрілів.

відео дня

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - йдеться в повідомленні.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Громадян закликають уважно стежити за офіційними сторінками своїх операторів системи розподілу (обленерго).

Сумська область

Ситуація на Сумщині змінювалася стрімко. О 07:03 Сумиобленерго повідомило про знеструмлення споживачів 1-5 черг, проте вже о 07:20 надійшла команда застосувати обмеження в повному обсязі (знеструмлені всі 10 черг).

Зазначимо, що черги при аварійних відключеннях не збігаються з чергами у погодинних графіках. Перевірити свою чергу за ГАВ можна на сайті Сумиобленерго.

Полтавська область

За командою Укренерго, в Полтавській області застосовано ГАВ у повному обсязі. Енергетики працюють над стабілізацією системи, планові графіки наразі не актуальні.

Генерація енергії / Інфографіка: Главред

Харківська область

У Харкові та області ситуація залишається вкрай складною. За даними Харківобленерго, одночасно діють два види обмежень:

Графіки аварійних відключень для негайної стабілізації мережі. Графіки погодинних відключень, які були оприлюднені раніше.

Енергетики закликають мешканців набиратися терпіння та з розумінням поставитися до ситуації, оскільки пошкодження інфраструктури в різних регіонах країни значно ускладнюють роботу всієї енергомережі.

Які об'єкти може атакувати РФ - дані ГУР

ГУР МО України попередило, що Росія може атакувати стратегічні енергопідстанції, які забезпечують роботу АЕС, щоб змусити Україну до неприйнятних умов. Мета Кремля - відключити енергоблоки АЕС від об’єднаної мережі.

"Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій Москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла", - зазначили в ГУР.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Нагадаємо, вранці неділі, 18 січня, у Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Обмеження торкнулися споживачів 1-5 черг.

Також у понеділок, 19 січня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для населення та промисловості. В Укренерго пояснили, що це наслідок масованих ракетно-дронових атак РФ на енергооб’єкти.

Як повідомляв Главред, нардеп Богдан Кицак назвав три сценарії російських ударів по українській енергетиці. За оптимістичним сценаріїєм, атак не буде й енергетики відновлять роботу. Реалістичний передбачає, що РФ здійснить кілька атак, що ускладнить відновлення, а негативний – до кінця зими зруйнують всі генеруючі потужності, великі міста, як Київ, не зможуть функціонувати.

Читайте також:

Про компанію: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред