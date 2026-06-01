Влітку знову будуть відключення світла: названо найгірший сценарій для Києва та Одеси

Масштабні відключення електроенергії влітку знову стануть реальністю за умови спеки та нових ударів з боку Росії.

Володимир Омельченко розповів, чи будуть відключати світло влітку

Про що сказав Володимир Омельченко:

Базовий сценарій передбачає відключення за графіком на 2-3 години

Песимістичний варіант через кондиціонери призведе до 4 годин без світла

Власна генерація покриває лише 20% потреб столиці

Влітку українська енергосистема може зіткнутися з дефіцитом до 2 ГВт у пікові години, що призведе до відключень світла. Найбільше ризикують Харків, Одеса та Київ. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що сценаріїв розвитку подій може бути три — оптимістичний, песимістичний і базовий.

Який із них реалізується, залежить від двох ключових факторів: тривалості спеки та інтенсивності російських ударів по енергоінфраструктурі.

Оптимістичний сценарій

Цей сценарій реалізується, якщо не буде значних обстрілів ключових об’єктів енергоінфраструктури і літо видасться неспекотним.

У цьому випадку дефіцит потужності становитиме до 1 ГВт лише у вечірні години — з 18:00 до 23:00.

"З цим можна впоратися, і в більшості випадків погодинних відключень ми не відчуємо", — розповів Омельченко в інтерв’ю виданню Телеграф.

Базовий сценарій

За словами фахівця, другий сценарій — базовий та найбільш імовірний. Він передбачає поєднання спокійних днів з помірними обстрілами енергоінфраструктури.

"За такого розвитку подій відключення відбуватимуться за графіком, насамперед у пікові вечірні години, але не будуть критичними — орієнтовно дві-три години", — сказав Омельченко.

Песимістичний сценарій

Цей варіант розвитку подій передбачає, що влітку буде одночасно і спека, і масштабні удари по ключових підстанціях оператора системи передачі, операторів розподілу, по теплових електростанціях та інших енергетичних об'єктах.

"Тоді відключення можуть досягати в середньому чотирьох годин на добу", — припустив Омельченко.

Експерт не виключає, що за песимістичного сценарію літні відключення можуть бути такими ж масштабними, як і зимові.

"Водночас механізм відключень відрізняється: взимку основний тиск – це опалення та освітлення, влітку – кондиціонери та охолоджувальне обладнання. Але результат у найгіршому випадку може бути порівнянним", – зазначив він.

Які регіони найбільше ризикують зіткнутися з дефіцитом електроенергії

У першу чергу, відключення світла загрожують Харківській області та іншим прифронтовим територіям.

Також дефіцит електроенергії можливий і в Одеському регіоні, де вже є серйозні пошкодження підстанцій і систем оператора, а також тривають ремонтні роботи.

"І, ймовірно, місто Київ: з одного боку, це найбільший споживач країни, з іншого — власна генерація покриває не більше 20% потреб міста", — сказав Омельченко.

Як писав Главред, з настанням спекотної погоди енергосистема України може не витримати навантаження. Тоді для українців можуть повернути графіки відключень електроенергії. Як заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, при температурі вище +35 градусів у певні години в Україні можуть вводити обмеження.

Ексголова Укренерго Володимир Кудрицький також не виключає, що з настанням спеки в Україні можуть відновити відключення електроенергії для побутових споживачів.

"Наша енергосистема тепер дуже залежить від погоди, тому що діючих електростанцій залишилося критично мало. Тому, як тільки температура піднімається, зростає і споживання, а це одразу створює проблеми", - сказав він.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що в разі настання спеки тривалість відключень світла може сягати від 6 до 8 годин на добу.

Про персону: Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

