Підірвано великий НПЗ, станцію нафтопроводу та об’єкти армії РФ: подробиці ударів

У ніч на 30 травня було успішно уражено Саратовський нафтопереробний завод у РФ.

Удари по цілях РФ

Дрони уразили Саратовський нафтопереробний завод

Нанесено удар по станції великого нафтопроводу з Сибіру

Сили оборони завдали ударів по складу паливно-мастильних матеріалів у селищі Матвєєв Курган у Ростовській області РФ, а також по командно-спостережному пункту російських окупантів у селі Бегоща Курської області РФ і ворожому пункту управління БПЛА у селі Графовка Бєлгородської області РФ.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) завдано ударів по пункту управління БПЛА окупантів у районі Калинового Донецької області, ворожій майстерні дронів у Донецьку, а також по районах зосередження живої сили противника в Донецьку та Желанному Донецької області.

За результатами попередніх уражень підтверджено ураження 30 травня трьох резервуарів з паливно-мастильними матеріалами в районі морського нафтового терміналу в місті Феодосія в окупованому Криму, а також газового сховища в районі окупованого міста Єнакієве Донецької області. Об'єкти використовувалися противником для забезпечення потреб окупаційної угруповання російських військ, зазначають у Генштабі.

Подробиці ударів по цілях РФ

Безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО) завдали ударів по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) у Кіровській області РФ великого нафтопроводу, що з'єднує Сибір з Європою, а також нафтобазі в Ростовській області РФ у ніч на 31 травня.

"Розташована майже за 1200 кілометрів від кордону України ЛПДС "Лазарєво" в Кіровській області є ключовою точкою нафтопроводу "Сургут-Полоцьк". Цим трубопроводом нафта з Сибіру та півночі РФ транспортується до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі. Станція також з'єднується з системою магістрального трубопроводу "Дружба", що дозволяє ворогу швидко перекачувати нафту між двома найбільшими в європейській частині РФ нафтопроводами", – повідомляють у ССО.

Також повідомляється про удар далекобійними дронами по нафтобазі "Агропродукт" у селищі Матвєєв Курган Ростовської області РФ, про який раніше повідомляв Генеральний штаб ЗСУ. "На цій нафтобазі, яка стоїть майже впритул до кордону з Україною, розташовані великі резервуари, автомобільні та залізничні наливні термінали, а також нагнітальна станція", – йдеться в повідомленні.

Атака на Саратовський НПЗ

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС) у взаємодії з Силами спеціальних операцій та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, а також іншими складовими Сил оборони успішно вразили Саратовський нафтопереробний завод у РФ в ніч на 30 травня.

"Підприємство входить до структури "Роснефти" і є важливим виробником нафтопродуктів для внутрішнього ринку РФ. Потужності заводу дозволяють випускати понад 20 видів продукції, зокрема паливо, яке використовується для забезпечення потреб російських військ", – повідомляють СБС.

Удари по об'єктах РФ: що відомо

На військовому аеродромі в Липецьку сталася велика пожежа, під час якої, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, було знищено два російські бойові літаки — Су-30 і Су-27.

Згідно з даними, до інциденту могли бути причетні підпільні групи, що діють на території Росії. За повідомленнями, підготовка операції зайняла приблизно два тижні. За цей час учасники змогли проникнути на об'єкт, обійти систему безпеки та завдати пошкоджень техніці прямо в ангарах.

Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах — "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя, застосовуючи керовані авіабомби

Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

