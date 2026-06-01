Стрілянина на Оболоні в Києві: водій відкрив вогонь після суперечки на дорозі

Що сталося в столиці:
- На Оболоні в Києві дорожній конфлікт між водіями закінчився стріляниною
- Зловмисник поранив опонента в живіт і втік
- Спецназ КОРД затримав стрільця, йому загрожує до семи років в'язниці
У Києві на Оболоні сталася стрілянина на дорозі, в результаті якої один з учасників конфлікту був поранений. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.
За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення про стрілянину на дорозі в Оболонському районі Києва. Було розпочато спеціальну поліцейську операцію.
На пошуки зловмисника орієнтували всі наряди поліції. Було встановлено, що до злочину причетний киянин, якого розшукали на дачі в Київській області, де він переховувався.
Поліцейські з'ясували, що між водіями сталася дорожня суперечка через з'ясування пріоритету на дорозі. Під час сварки фігурант дістав пістолет і тричі вистрілив у бік 41-річного водія, після чого втік з місця події. В результаті стрілянини чоловік отримав поранення в живіт. Потерпілий госпіталізований з вогнепальним пораненням.
За силової підтримки спецпідрозділу КОРД слідчі провели обшук у будинку фігуранта та затримали його відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Пістолет вилучено.
Слідчі процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Стрілянина в Україні – новини
Як писав Главред, 23 квітня у Львові сталася стрілянина в одній із багатоповерхівок. Відомо, що чоловік 1981 року народження стріляв у квартирі. Чоловіка, який зробив кілька пострілів, затримали.
22 квітня в Дарницькому районі Києва сталася стрілянина - водій автомобіля кілька разів вистрілив у бік пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. Стрільця затримали.
18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях. Поліція проводила спецоперацію із затримання злочинця.
Відомо, що зловмисник розстріляв людей з автоматичної зброї. У цей момент у квартирі, де він зареєстрований, виникла пожежа. Чоловік забарикадувався в супермаркеті та взяв людей у заручники. Під час штурму стрільця було вбито.
20 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загальна кількість загиблих зросла до семи осіб. У лікарні помер чоловік, за життя якого боролися лікарі. Слідчі кваліфікували вбивство мирних жителів у Києві як терористичний акт, що спричинив загибель людей.
Інші новини:
- Затримання військових ТЦК в Одесі: у СБУ розкрили нові подробиці стрілянини
- Стрілянина та викрадення людини: гучний скандал із бійцями "Вовків Да Вінчі"
- Стрілянина біля Білого дому: Секретна служба США оточила район, що відомо
Про джерело: Національна поліція України
Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред