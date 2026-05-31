Зеленський розкрив головну проблему ЗСУ та несподівано звернувся до США

Олексій Тесля
31 травня 2026, 20:24
Україна перебуває на шляху до створення власної протиракетної системи ППО, наголосив президент.
Зеленський, Patriot
Володимир Зеленський розповів про дефіцит ракет ППО / Колаж: Главред, фото: Telegram В.Зеленського, Wikipedia

Головне із заяв Зеленського:

  • Україна не має протибалістичної оборони
  • Україна створює власну протибалістичну ППО
  • Київ звернувся до США за ліцензією на виробництво ракет Patriot

Президент України Володимир Зеленський заявив про недостатність виробництва антибалістичних ракет у США та критичну залежність від них України.

"Ми можемо знищувати всілякі безпілотники, ми можемо знищувати багато різних ракет, але в нашій загальній системі у нас немає протибалістичної оборони. Це найбільша проблема", - сказав Зеленський в інтерв'ю CBS News.

За словами глави держави, Україна знаходиться на шляху створення власної протибалістичної ППО.

"Так, ми на шляху, ми це побудуємо, я знаю, але нам потрібен час для цього. Але протягом цього часу ми втрачаємо людей. Тож що ми можемо дати Сполученим Штатам? Все те, що у нас є, і те, чого, наприклад, немає у Сполучених Штатів, наприклад, дешеві перехоплювачі, багато різних видів, різні військові, різні дрони зі штучним інтелектом тощо. У нас немає протибалістичної оборони, а у Сполучених Штатів є протибалістичні системи", – сказав він.

Він підкреслив, що "до того моменту, як ми створимо нашу європейську протибалістичну систему, до цього моменту нам потрібна підтримка від Сполучених Штатів".

За словами президента України, РФ збільшує своє внутрішнє виробництво балістичних ракет, а виробництво засобів протиракетної оборони в США недостатнє.

"Нам потрібно збільшити виробництво. Я знаю всі компанії в Сполучених Штатах, величезні компанії, великі компанії, але тільки Сполучені Штати можуть виробляти таку кількість. 60-65 ракет на місяць для сьогоднішніх викликів - це ніщо. Росія це знає, це не секретна інформація. Нам потрібно розширити виробництво", - сказав Зеленський.

За його словами, у Німеччини зараз є деякі ліцензії на виробництво відповідних ракет, і він неодноразово звертався до американської сторони з проханням надати Україні ліцензії для збільшення виробництва ракет для систем Patriot, що, за словами президента, буде дуже корисно для України, Близького Сходу та "всіх, кому Сполучені Штати вирішать допомогти".

При цьому він зазначив, що "європейці надали нам деякі системи". "У Франції та Італії є одна система, SAMP/T, це хороша система, але їм також потрібно збільшити виробництво, тому що ніхто не знав, що буде така велика війна, ніхто на це не розраховував. Тому всі повинні збільшити виробництво. Настав час. Все залежить від часу", – підкреслив Зеленський.

Ризики для української ППО: оцінка експертів

Фахівці вказують на ймовірність скорочення запасів ракет-перехоплювачів, необхідних для роботи української протиповітряної оборони. За даними Financial Times, така загроза зростає через триваючі атаки з боку Росії та можливе збільшення їх інтенсивності, що вимагає постійного використання засобів ППО.

Ситуацію також ускладнюють затримки та обмежені обсяги поставок озброєння від США. Нерегулярне надходження необхідного обладнання та боєприпасів створює додаткове навантаження на систему захисту українського повітряного простору.

Раніше повідомлялося про те, що Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп повідомляє, що угода з Україною покращить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляв Главред, у Bloomberg повідомили про несподіваний дефіцит ППО для України. Активні бойові дії на Близькому Сході призвели до масового використання ракет-перехоплювачів.

