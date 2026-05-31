Росія створює власний аналог Starlink: "Флеш" назвав загрози для України

Марія Николишин
31 травня 2026, 18:13
Наразі російські супутники працюють у тестовому режимі.
Російський аналог Starlink / колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Головне:

  • РФ створює аналог Starlink із супутників "Рассвет"
  • Наразі на орбіті працюють лише 16 супутників
  • Для повноцінної роботи потрібно до 250 апаратів

Країна-агресор Росія працює над власним аналогом Starlink - проєктом "Бюро 1440", який передбачає запуск супутників "Рассвет" для швидкісної передачі даних на низькій орбіті. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, наразі на орбіті вже перебувають перші 16 супутників, однак для стабільної роботи системи росіянам потрібно запустити щонайменше 200–250 апаратів.

Він підкреслив, що Росія добре розуміє важливість супутникового інтернету для війни та не могла ігнорувати цей напрямок.

"Противнику потрібен "російський StarLink". Безумовно, Росія розуміє важливість системи швидкісної передачі даних через супутники на низькій орбіті, і було б нерозумно думати, що вони не займатимуться цим напрямком. Питання лише в термінах", - наголосив "Флеш".

Радник міністра оборони зауважив, що зараз супутники "Рассвет" працюють у тестовому режимі. У планах проєкту - запуск спочатку 300, а потім ще 700 супутників.

Він також додав, що теоретично наявні супутники вже можуть бути використані проти України у військових цілях. Зокрема, вони здатні забезпечувати передачу даних протягом 6–10 хвилин під час прольоту над територією України.

"Теоретично ворог може вже встановити супутникові інтернет-термінали на "Шахедах" і спланувати атаку під час прольоту супутників, але я вважаю, що це занадто складно з організаційної точки зору", - пояснив Бескрестнов.

На його думку, поки на орбіті не буде достатньої кількості супутників для стабільного зв’язку, говорити про широке військове використання системи зарано.

Крім того, "Флеш" вважає, що у разі початку військового застосування супутників "Рассвет" Україна зможе це зафіксувати за трафіком із супутників, розвідувальними даними або трофейним обладнанням.

Сергій Бескрестнов "Флеш"
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Чим росіяни вже заміняли Starlink

Раніше Сергій (Флеш) Бескрестнов заявляв, що після блокування систем супутникового зв’язку Starlink, армія РФ стала масово постачати на лінію бойового зіткнення супутникові термінали "Спирит-030".

"Існуючі термінали російського супутникового інтернету мають дуже великі антени, і ми їх миттєво виявляємо та знищуємо", - наголосив він.

Starlink / Інфографіка: Главред

Блокування Starlink - що відомо

Як повідомляв Главред, компанія SpaceX заважає росіянам використовувати термінали Starlink для ударів дронами по Україні. Це робиться на прохання Міноборони України.

Міністр оборони України Михайло Федоров говорив, що частину терміналів Starlink буде відключено в рамках протидії застосування цієї технології російськими окупантами для ударів по регіонах України.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявляв, що російські окупаційні війська опинилися без зв’язку, незважаючи на попередні спроби налагодити альтернативні системи без використання Starlink у 2023–2024 роках.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. З 25 січня 2026 року — радник Міністра оборони України.

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України, пише Вікіпедія.

