Вдова Табачника продає розкішний будинок за шалену суму: як він виглядає

Коротко:
- Що зробила Тетяна Недельська
- Як виглядає розкішний особняк Яна Табачника
- За скільки він виставлений на продаж
Українська співачка та вдова колишнього українського нардепа і музиканта Яна Табачника Тетяна Недельська виставила на продаж величезний особняк у центрі Києва.
За свій триповерховий будинок Недельська хоче отримати приголомшливі 9 215 192 долари (близько 409 000 000 гривень).
Що собою являє будинок Табачника і Недельської
На сайті маркетплейсуз нерухомості зазначено: "Продаж 3-поверхового будинку з верандою та ділянкою на 10 соток, 1399,7 кв. м, 9 кімнат на вул. Дубенська, 17".
"Будинок з унікальним авторським дизайном повністю обладнаний меблями та побутовою технікою. Будинок складається з 3 поверхів. Фактично, підвал є повноцінним поверхом з виходом на землю з тильного боку будинку, оскільки будинок розташований на схилі", — пишуть власники.
Будинок виглядає всередині наповненим дорогими меблями, ліпниною, кришталевими люстрами, деревом і предметами мистецтва.
Обозреватель опублікував дані про те, хто є власником будинку. Згідно з випискою, він дійсно належить вдові Табачника.
Про особу: Ян Табачник
Ян Табачник — радянський та український естрадний акордеоніст-віртуоз, композитор, президент Вищої ліги метрів світового акордеона. Народний артист України (1994), народний депутат України V, VI, VII скликань (Партія регіонів України). Генеральний продюсер і ведучий міжнародного телевізійного проєкту "Маю честь запросити", засновник фестивалів-конкурсів "Володимир Крайнев запрошує" та "AccoHoliday", керівник Міжнародного творчого центру Яна Табачника.
