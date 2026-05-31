У Путіна несподівано оголосили про нове "перемир’я": у чому лукавство Кремля

Росія нібито утрималася від нанесення масштабних ударів по Києву, стверджують у Кремлі.

У Кремлі несподівано оголосили про нове "перемир'я"

У період святкування Трійці РФ нібито утрималася від масштабних ударів

Йшлося виключно про обмеження дальнобійних ударів, кажуть у РФ

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що в період святкування Трійці Росія нібито утрималася від нанесення масштабних ударів по Києву.

За його словами, російське керівництво прийняло рішення не проводити велику ракетну атаку в рамках одноденного режиму припинення вогню, повідомляють пропагандисти РФ.

Ушаков стверджує, що інформація про цю ініціативу була передана спеціальному представнику президента США Стіву Віткоффу, який потім проінформував президента Дональда Трампа.

За словами російського чиновника, йшлося виключно про обмеження далекобійних ударів, тоді як бойові дії на лінії фронту під дію такого рішення не підпадали.

У розмові з пропагандистом Павлом Зарубіним Ушаков також повідомив, що Москва обговорювала з Вашингтоном питання американської військової допомоги Україні і має намір продовжувати такі контакти.

Крім того, він заявив, що Київ нібито не виконує домовленості, досягнуті під час зустрічі Путіна і Трампа на Алясці.

"Було досягнуто порозуміння щодо того, що та чи інша сторона робитиме в контексті врегулювання українського конфлікту. Американці обіцяли виконати свою частину цих домовленостей, але натрапили, як я розумію, на низку складнощів, які, насамперед, стосуються поведінки Києва та реакції Києва на ті чи інші зондажі, ті чи інші звернення американців.

Київ при цьому спирається на нестримну підтримку Європи, і це, очевидно, надає українській позиції більше впертості, якщо хочете, і більше негативу", — додав він.

При цьому офіційних підтверджень того, що Росія заздалегідь повідомляла Україну про введення будь-якого одностороннього режиму припинення вогню, не публікувалося. Водночас українська розвідка раніше повідомляла про ознаки підготовки Росією нового масованого удару найближчим часом.

Загроза нового удару РФ: думка експерта

За оцінкою військового експерта Олександра Коваленка, Росія в останні тижні активно накопичувала ракети та безпілотники, скорочуючи інтенсивність ударів. Він вважає, що РФ може готуватися до нової масштабної атаки на Україну, маючи в резерві не менше 750 дронів і значний запас іншого озброєння.

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне перемир'я між Україною та Росією й обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Крім того, російські окупанти порушили перемир'я і атакували Україну ракетами та "Шахедами". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, що 9 травня російські окупаційні війська майже 20 разів обстріляли Дніпропетровську область з артилерії та атакували безпілотниками. В результаті ударів є загиблі та поранені.

Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

