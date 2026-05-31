Росія підняла в небо Ту-95: існує загроза удару крилатими ракетами

Росіяни могли запустити крилаті ракети Х-101.

Коротко:

РФ підняла у небо бомбардувальник Ту-95МС

Не виключені пуски крилатих ракет Х-101

Ввечері 31 травня країна-агресор Росія підняла у небо стратегічну авіацію. Існує загроза ракетного удару. Про це повідомляють моніторингові канали.

Наразі зафіксовано зліт одного стратегічного бомбардувальника Ту-95МС з аеродрому "Енгельс".

За словами моніторів, якщо пуски крилатих ракет Х-101 з Ту-95МС підтвердяться, вони будуть в повітряному просторі України приблизно за годину.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко також попередив, що могли відбутися пуски крилатих ракет.

"Київська область, повітряна тривога. БпЛА. Також, можливо, відбувся пуск крилатих ракет Х-101 з району Енгельса", - написав він.

Водночас моніторинговий канал "єРадар" не виключає, що бомбардувальник здійснює передислокацію.

"Близько 21:00 відмічено зліт одного борту Ту-95МС з авіабази "Енгельс-2". Станом на зараз, за попередньою інформацією, борт здійснює передислокацію на аеродром "Українка"", - йдеться у повідомленні.

Монітори також повідомили, що над акваторією Чорного моря формується велика ударна група БпЛА.

Які об’єкти може атакувати Росія

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявляв, що Росія може спробувати створити геноцидні умови для українського населення, зокрема мешканців Києва, завдавши ударів по водоканалу та очисним спорудам.

"Виведення з ладу об’єктів водопостачання чи каналізації може створити критичні умови для життя великого міста", - наголосив він.

Експерт також додав, що сьогодні немає окремих будівель, які можна було б однозначно назвати "центрами прийняття рішень".

Як повідомляв Главред, експерт з авіації Валерій Романенко говорив, що від наступної масованої повітряної атаки РФ не варто чекати чогось надзвичайного, оскільки ворог і надалі діятиме у звичному форматі комбінованих ударів ракетами та дронами.

Олег Жданов також заявляв, що нові атаки Росії на Київ відрізнятимуться більшою кількістю ракет, які ворог здатен застосувати за одну атаку.

Крім того, президент Володимир Зеленський наголошував, що небезпека масованого удару з боку Росії зберігається. Зокрема, є інформація розвідки про можливу масштабну атаку.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

