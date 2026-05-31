Скасування різкого підвищення транспортних тарифів: у Києві назвали нову ціну

Більшість мешканців столиці готові платити вищу суму, йдеться в опублікованій петиції.

У Києві можуть переглянути підвищення цін на проїзд у транспорті

У Києві можуть розглянути петицію про скасування підвищення цін

Більшість мешканців столиці готові платити 20 грн за поїздку

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом не підвищувати тариф на проїзд у громадському транспорті в столиці до 30 грн набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петиція була подана 18 травня і станом на 31 травня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Більшість киян користуються громадським транспортом через його доступність. Є розуміння необхідності підвищення тарифу. Більшість мешканців столиці готові платити 20 грн за поїздку, як це роблять у маршрутних таксі. Але 30 грн – це не та сума, яку щодня може витрачати типовий користувач громадського транспорту", – йдеться в тексті петиції.

Що передувало

Як повідомлялося, раніше дві петиції на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів.

У Київській міській державній адміністрації 18 травня повідомили про плани оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Зокрема, вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку.

при придбанні 1-9 поїздок тариф становитиме 30 грн;

10–19 — 28,90 грн;

20–29 — 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40–49 – 25,50 грн;

50 поїздок – 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. Для студентів та учнів зберігаються пільгові умови: студенти платитимуть 50% вартості місячного проїзного; учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%. Окремо планують запровадити пересадочний квиток за 60 грн, який даватиме можливість безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин. Вартість проїзду в столиці не переглядалася з 2018 року.

У Києві розглядають можливість підвищення вартості разової поїздки в міському комунальному транспорті до 30 гривень. У КМДА зазначають, що йдеться про попередній рівень тарифу, який наближається до економічно обґрунтованих показників.

За розрахунками департаменту транспорту, у 2026 році реальна вартість однієї поїздки може становити близько 64,60 грн у метро та 44,14 грн у наземному транспорті. У цих розрахунках враховувалися фактичні витрати підприємств за 2025 рік — зокрема зарплати співробітників, вартість енергоресурсів та загальні цінові індекси.

До 1 червня тривають електронні консультації з мешканцями міста. У разі затвердження новий тариф може почати діяти з 15 липня. При цьому проїзні, придбані до 14 липня, залишатимуться дійсними до 14 вересня 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві різко підвищать тарифи на проїзд. Перегляд вартості проїзду обґрунтовують зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

Як повідомляв Главред, вартість проїзду в приміських електричках Києва та області також зросла через додаткове нарахування комісійного збору залежно від способу купівлі квитка. Остаточна ціна становить від 19,2 до 22 грн.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко дав доручення проаналізувати можливість підвищення вартості проїзду в київському громадському транспорті. Він підкреслив, що зараз вартість проїзду в Києві найнижча в Україні.

