Світла не буде до 8 годин: коли в Україні можуть початися масові відключення

Попенко зазначив, що Україна не зможе влітку самостійно балансувати систему у пікові години.

Влітку почнуться масові вимкнення електроенергії

Ключові тези експерта:

У спеку відключення можуть тривати до 6-8 годин на добу

Імпорт електроенергії не перекриє повністю дефіцит

Ситуація залежатиме від температури та атак РФ

Відключення світла в Україні можуть повернутися вже найближчими місяцями. У разі настання спеки, тривалість відключень світла може сягати від 6 до 8 годин на добу. Про це в ефірі програми "Ранок.LIVE" заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, ключовою причиною майбутніх обмежень є втрати генерації внаслідок російських ударів. Українська енергосистема наразі фактично позбавлена можливості самостійно збалансовувати роботу під час найбільшого навантаження.

"Як показує досвід 2023 і 2024 років, відключення можуть сягати 6-8 годин на добу при температурі понад +30-35°C. Покрити пікові навантаження від 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 наразі у нас практично немає можливості у зв'язку з руйнуванням наших ТЕС, ТЕЦ і влучань в гідроелектростанції. Тому тут питання відкрите. І це реальність, яка нас буде очікувати", - зазначив Попенко.

Попенко наголосив, що навіть імпорт електроенергії не зможе повністю компенсувати дефіцит у години максимального навантаження. Він зазначив, що тривалість та частота відключень напряму залежатимуть від температури повітря та російських атак на енергетичну інфраструктуру.

"Відключення будуть. Частково, механічно ми, звісно, будемо покривати пікові навантаження за рахунок імпорту, але, на жаль, імпорт не перекриє повністю все наше споживання в пікові години", - додав голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Коли відключення можуть повернутися - думка експерта

Нардеп і член Комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE заявив, що відключення електроенергії можуть стати довшими та жорсткішими. За його словами, у літні місяці в пікову спеку вечірні обмеження можуть тривати значно довше.

Нагорняк також наголосив, що теплова та гідроенергетика зазнали суттєвих пошкоджень і вже не здатні повноцінно покривати пікові навантаження.

Нагадаємо, 27 квітня російські дрони атакували громади Сумської області, спричинивши пошкодження житлових будинків та інфраструктури.У Роменській громаді постраждали об’єкти транспортної інфраструктури та прилегла забудова. Також пошкоджень зазнав житловий сектор, частина споживачів залишилася без електропостачання.

У ніч на 13 травня російські окупаційні війська атакували Полтава. У місті зафіксовані перебої з електро- та водопостачанням, а також пошкодження житлових будинків.

Вдень 13 травня російські окупаційні війська здійснили масштабну атаку безпілотниками по західних регіонах України. У місті Жовква на Львівщині внаслідок удару по об’єкту критичної інфраструктури зникло електропостачання.

Як повідомляв Главред, на Закарпатті пошкоджено об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури.

Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

