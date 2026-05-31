Чому США послаблюють санкції проти РФ: Зеленський розкрив головну причину

Президент України Володимир Зеленський виступив проти пом'якшення санкційного тиску на Росію, заявивши, що такі рішення можуть лише посилити можливості країни-агресора у військовій сфері.

За його словами, зняття або послаблення обмежень фактично сприяє підтримці російського оборонно-промислового комплексу, який забезпечує потреби армії РФ.

Також глава держави зазначив, що попередні кроки щодо часткового послаблення санкцій не призвели до помітних змін на світових енергетичних ринках.

"Після послаблення деяких санкцій ми не побачили жодних сюрпризів, таких як зниження світових цін на нафту, газ або дизель. Адже частка російської нафти становить лише 5% світових поставок. Як це могло б щось змінити?", – зазначив президент.

Зеленський вважає, що спроби налагодити відносини з Москвою через пом'якшення обмежувальних заходів не дають бажаного результату і не сприяють зміні позиції російського керівництва.

"Вони не розуміють слів чи емпатії і сприймають це як ознаку слабкості. Ми маємо бути сильними і вводити проти них більше санкцій", - підкреслив український лідер.

Вплив обмежень на танкери РФ: оцінка експерта

Політичний експерт Тарас Загородній заявив, що посилення контролю над суднами так званого російського "тіньового флоту" може помітно вдарити по нафтовому експорту РФ. За його оцінкою, якщо європейські країни почнуть активніше затримувати такі танкери, Росія ризикує зіткнутися з серйозними труднощами при постачанні сировини на зовнішні ринки.

Аналітик звернув увагу, що значна частина експортних маршрутів російської нафти проходить через Балтійське та Чорне моря. Тому будь-які додаткові перевірки суден, пов'язані з питаннями безпеки, екології або технічного стану, здатні призвести до затримок перевезень.

На думку Загороднього, навіть короткочасне порушення графіків руху танкерів може ускладнити логістичні ланцюжки, скоротити обсяги поставок і завдати істотної шкоди доходам російської економіки.

Нагадаємо, як писав Главред, санкції США щодо російської нафти знову набули чинності після закінчення терміну дії тимчасового винятку на поставки сировини, яке було введено на тлі ризиків блокування Ормузької протоки. Пільговий період завершився цими вихідними.

Раніше США тимчасово скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються танкерами морем. Продаж дозволено протягом 30 днів.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до "тіньового флоту" Росії.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

