Моніка Белуччі показала двох своїх чарівних доньок

Олена Кюпелі
31 травня 2026, 20:15
Італійська актриса щаслива мати таких дочок, які вже дорослі.
Моніка Белуччі знялася для глянцевого журналу
Моніка Белуччі знялася для глянцевого журналу / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Instagram/monicabellucciofficiel

59-річна актриса, модель і красуня всієї Італії Моніка Беллуччі вирішила похвалитися своїми красунями-доньками, яких вона народила від Венсана Касселя, французького актора.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото дівчат і зробила зворушливий пост. "Дева, Леоні! Мені так пощастило бути вашою матір'ю. Щасливого Дня матері всім", — написала вона.

Моніка Белуччі показала своїх дорослих дочок
Моніка Беллуччі показала дорослих дочок

Венсан Кассель і Моніка Белуччі були у шлюбі з 1999 до 2013 року. У цьому шлюбі народилося двоє дівчаток — Леоні та Дева.

Дева Кассель — 21-річна модель і актриса. Вона активно співпрацює зі світовими брендами (Dior, Dolce & Gabbana) і знімається в кіно.

Дочка Леоні — менш публічна. Їй 15 років. Втім, вона вже з'являється на обкладинках журналів.

Моніка Белуччі — мама двох красунь

Про особу: Моніка Белуччі

Моніка Белуччі — італійська актриса та модель. За даними Вікіпедії, популярність у кіно їй принесли фільми "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" та "Матриця: Революція", "Страсті Христові", "Брати Грімм", "007: Спектр", "По Чумацькому Шляху", "Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра"".

Моніка Беллуччі — зірка таких неоднозначних (через численні сцени насильства) фільмів, як "Доберман" і "Незворотність".

Беллуччі була одружена з французьким актором Венсаном Касселем. Старша з дочок від цього шлюбу, Дева Кассель, — відома фотомодель.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

