Україна перешкоджає просуванню окупантів на фронті, в РФ почались проблеми - ISW

Регулярні удари Сил оборони суттєво впливають на становище окупантів на фронті.

Ситуація на фронті змінюється

Що повідомили аналітики:

Українські удари середньої дальності порушують логістику РФ

Ворог почав відчувати наслідки ударів ЗСУ і в Луганській області

Через порушення логістики ворог просувається повільніше

Українська кампанія middle-strike по наземних лініях зв'язку країни-агресорки Росії порушує логістику ворога на всьому театрі бойових дій, в тому числі й тимчасово окупованих територіях.

Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема українські військові з Третього армійського корпусу повідомили, що Сили оборони досягли вогневого контролю за допомогою дронів над Луганськом, Старобільськом, Алчевськом, Брянкою та Кадіївкою.

ЗСУ регулярно завдають ударів по російських НЛК, складах бронетехніки та боєприпасів у цих районах та нещодавно досягли навіть контрольно-пропускного пункту Ізварине, що знаходиться на відстані понад 205 кілометрів від позицій українських операторів дронів.

"Українські війська значно активізували свою ударну кампанію середньої дальності по російських НЛК на всьому театрі військових дій протягом останніх кількох місяців, що призводить до каскадних наслідків на полі бою та перешкоджає просуванню росіян. Ці удари створювали проблеми з логістикою для російських військ по всьому півдню України протягом останніх тижнів, а тепер також впливають на російську логістику в окупованій Луганській області", - дійшли до висновку аналітики.

Главред писав, що за словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, великі втрати в лавах російської армії пов'язані з багатьма факторами.

Перш за все, Росія використовує своїх солдатів як "м'ясо", а сама концепція ведення війни лише піхотою вже підвищує рівень втрат. Концепція застосування малих тактичних груп дозволяє інфільтруватися, але рівень втрат – величезний. Якщо малу тактичну групу викривають, і вона опиняється під обстрілом, то ймовірність евакуації близька до нуля, тобто це неможливо. Тому "трисоті" перетворюються на "двосоті". І тому – мінімальне просування та величезні втрати.

Нагадаємо, Главред писав, що після непростого зимового періоду Україна вступила в літній етап бойових дій із більш стійкими позиціями. Одним із ключових факторів, що сповільнили просування російських військ, став стрімкий розвиток українських безпілотних технологій.

Нещодавно Силами оборони були уражені підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ, яка, за українськими даними, брала участь у діях у Бучі в 2022 році.

Раніше стало відомо, що українська влада та військове командування зробили низку заяв, які свідчать про зміну підходів до підготовки тилових регіонів до можливого розширення війни.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

