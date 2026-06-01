Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Одеса зазнала двох атак за ніч: є поранені та серйозні пошкодження

Анна Ярославська
1 червня 2026, 07:26
google news Підпишіться
на нас в Google
В Одесі внаслідок атак пошкоджено будинки, інфраструктуру та адміністративну будівлю; п’ятеро людей отримали поранення.
Наслідки нападу на Одесу
Наслідки атаки на Одесу: пошкоджено будинки та десятки вікон / Колаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Коротко:

  • Росія двічі атакувала Одесу вночі 1 червня
  • Постраждали п'ятеро людей, двоє - госпіталізовані
  • Пошкоджено будинки, адміністративну будівлю та інфраструктуру

У ніч на 1 червня армія країни-агресора РФ двічі атакувала Одесу. Постраждали щонайменше п'ятеро людей. Про наслідки атаки розповів голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Спочатку чиновник повідомив про те, що чотири людини постраждали в результаті нічної атаки на Одесу. Всім надано необхідну допомогу. Також сталося загоряння двох одноповерхових будинків.

відео дня

Станом на 7:00 стало відомо, що в результаті двох нічних атак на місто постраждали п'ятеро людей. Двоє — госпіталізовані, двом надали допомогу на місці, ще одна людина від госпіталізації відмовилася.

Пошкоджено багатоквартирні будинки в різних районах міста, адміністративну будівлю та інфраструктуру.

За попередніми даними, вибито 82 вікна, 72 з яких уже закрито. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів та відновлення пошкоджених будівель.

На місцях працюють оперативні штаби, де мешканці можуть отримати консультації щодо оформлення компенсації за пошкоджене майно та отримання допомоги. Роботи тривають.

  • Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року
    Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року
    Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року
    Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року
    Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року
    Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року
    Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року
    Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року
    Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року
    Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року
    Наслідки удару по Одесі в ніч проти 1 червня 2026 року Фото: t.me/odesaMVA

Повітряні удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, російські війська в ніч на 1 червня атакували Харків ударними безпілотниками. У місті зафіксовано влучання в декількох районах. В результаті ворожого удару по Основянському району постраждали дві людини. Медики надали їм необхідну допомогу.

Вранці 30 травня російські окупаційні війська наносили удари по Запоріжжю. Відомо про загиблих і поранених.

У ніч на 27 травня Чернігів перебував під масованим обстрілом ворожих дронів. У місті пролунало понад 15 вибухів. У результаті пошкоджено одне з підприємств міста.

У ніч на 26 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. В результаті було пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Є загиблий та постраждалі.

Одеса зазнала двох атак за ніч: є поранені та серйозні пошкодження
Шахеди – що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Зазначимо, що країна-агресор РФ, ймовірно, готується до нового масованого удару по Україні найближчим часом. Зокрема, Росія готує системні атаки на Київ – про це Сергій Лавров повідомив представникам США. Москва бачить у цьому відповідь на нібито "терористичні атаки" і прагне змусити іноземні дипломатичні місії евакуюватися.

Жданов назвав можливі цілі нового удару РФ по Києву

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що ударами по Києву країна-агресор Росія намагатиметься створити геноцидні умови для мешканців столиці.

Не виключено, що окупанти спробують атакувати водоканал і очисні споруди.

Жданов зазначив, що виведення з ладу об'єктів водопостачання або каналізації може створити критичні умови для життя великого міста. За його словами, відсутність води і особливо каналізаційної системи зробить нормальне функціонування населеного пункту практично неможливим.

Інші новини:

Про персону: Сергій Лисак

Сергій Лисак — український діяч органів державної безпеки і державний службовець. Учасник АТО. З 7 лютого 2023 року до 15 жовтня 2025 року — голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 15 жовтня 2025 року — начальник Одеської міської військової адміністрації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Одеса новини України новини Одеси війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна перешкоджає просуванню окупантів на фронті, в РФ почались проблеми - ISW

Україна перешкоджає просуванню окупантів на фронті, в РФ почались проблеми - ISW

08:24Фронт
Одеса зазнала двох атак за ніч: є поранені та серйозні пошкодження

Одеса зазнала двох атак за ніч: є поранені та серйозні пошкодження

07:26Війна
РФ завдала масованого удару по Харкову: пошкоджено багатоповерхівки, є поранені

РФ завдала масованого удару по Харкову: пошкоджено багатоповерхівки, є поранені

06:42Війна
Реклама

Популярне

Більше
Ніякого "алло": як насправді правильно починати телефонну розмову

Ніякого "алло": як насправді правильно починати телефонну розмову

Китайський гороскоп на завтра, 1 червня: Драконам — скритність, Зміям — вечірки

Китайський гороскоп на завтра, 1 червня: Драконам — скритність, Зміям — вечірки

Софія Ротару з'явилася в Києві та зізналася в коханні

Софія Ротару з'явилася в Києві та зізналася в коханні

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 червня: Близнюкам — контроль, а Левам — ідеї

Гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 червня: Близнюкам — контроль, а Левам — ідеї

Останні новини

09:05

Діалог через тексти Айтматова: як у Києві об’єднали киргизьку класику, психологію та культурну дипломатію під час війни новини компанії

08:43

"Ще один удар — і українці здадуться": навіщо Росія лякає атаками на Київ

08:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 червня (оновлюється)

08:24

Україна перешкоджає просуванню окупантів на фронті, в РФ почались проблеми - ISW

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в КремліЧим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в Кремлі
07:26

Одеса зазнала двох атак за ніч: є поранені та серйозні пошкодженняФото

06:42

РФ завдала масованого удару по Харкову: пошкоджено багатоповерхівки, є пораненіФото

06:41

Китай вирішив вдарити по долару: економіст Олексій Кущ попередив про небезпекуПогляд

05:30

Доленосний момент: яким знакам зодіаку пощастить у перші дні червня

Реклама
05:01

В українській мові немає слова "почва": як правильно називати землю - знають не всі

04:41

Чому в СРСР спецслужби носили саме шкіряні куртки: відповідь здивує багатьох

04:13

Дитина почне їсти ложкою сама: експерт розповіла про хитрий спосіб навчання

03:11

Жовтіють і сохнуть зав'язі огірків: як врятувати врожай одним поливом

01:54

Археологи не повірили своїм очам: на місці катастрофи знайшли унікальний скарб

31 травня, неділя
23:42

В Україні зміниться погода: у які регіони прийде раптове потепління

23:15

Скасування різкого підвищення транспортних тарифів: у Києві назвали нову ціну

22:50

Юпітер відкриває двері до успіху: кому червень 2026 року подарує рідкісний шансВідео

22:33

Чому РФ бомбила будинок у Румунії: Климовський дав прогноз щодо закінчення війниПогляд

22:27

Чому США послаблюють санкції проти РФ: Зеленський розкрив головну причину

21:49

Росія підняла в небо Ту-95: існує загроза удару крилатими ракетами

Реклама
21:36

Витрата палива знижується на очах: що обов’язково має зробити кожен водійВідео

21:27

Чи може курс долара різко підскочити: прогноз на перший тиждень червня

21:24

Світла смуга вже на порозі: хто отримає гроші, кохання та новий статус у червні 2026Відео

20:50

Софія Ротару з'явилася в Києві та зізналася в коханні

20:30

Доля готує щедрий подарунок: який знак зодіаку опиниться в центрі уваги в червні 2026Відео

20:24

Зеленський розкрив головну проблему ЗСУ та несподівано звернувся до США

20:15

Моніка Белуччі показала двох своїх чарівних доньок

20:05

"До початку наступної зими": Зеленський заінтригував заявою про переговори з РФ

19:27

У Путіна несподівано оголосили про нове "перемир’я": у чому лукавство Кремля

19:15

Далі – ремонт або заміна: скільки насправді служить АКПП в автоВідео

19:00

Вдова Табачника продає розкішний будинок за шалену суму: як він виглядаєФото

18:32

500 цілей у Білорусі: Лукашенко перекрутив слова Мадяра та образив бійців ЗСУ

18:13

Росія створює власний аналог Starlink: "Флеш" назвав загрози для України

17:28

Саджанці не потрібні: як легко виростити персикове дерево прямо з кісточкиВідео

17:23

На кордоні будують полігони та казарми: ЗМІ дізналися, що Путін готує в Білорусі

17:21

700 кілометрів від фронту: Зеленський підтвердив удар по НПЗ у Саратові

17:10

Настуся або Нася — як ще можна красиво назвати Анастасію українською

16:28

Підірвано великий НПЗ, станцію нафтопроводу та об’єкти армії РФ: подробиці ударів

16:27

Пронісся великий смерч на воді: на Полтавщині зафіксували унікальне явище

16:27

Низькорослі томати завалять урожаєм: хитрий спосіб правильного пасинкування

Реклама
16:19

Луганщина під контролем дронів: у Третьому армійському корпусі здивували заявою

16:18

На трьох знаків китайського гороскопу чекає успіх та процвітання весь червень 2026

15:46

Гороскоп на завтра, 1 червня: Близнюкам - радісна подія, Дівам - смуток

15:27

Створить навколо троянди бар’єр, що відлякає попелицю: яку рослину посадити поруч

15:17

Розжарить до +29 градусів: коли в Україну прийде справжня спека

15:17

Коли та навіщо обгортати картоплю: секрет, який збільшить урожай на третину

14:14

Забирають сили та щастя: які рослини не можна садити біля вікон

14:06

Росія серед білого дня вдарила по Дніпру: вирує пожежа, є руйнуванняФото

13:56

Дрони РФ вдарили по Житомирщині: пошкоджено інфраструктуру, одна з громад - без світла

13:56

Гороскоп Таро на завтра, 1 червня: Овнам — довіритися, Козерогам — нові можливості

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти