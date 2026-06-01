Одеса зазнала двох атак за ніч: є поранені та серйозні пошкодження

В Одесі внаслідок атак пошкоджено будинки, інфраструктуру та адміністративну будівлю; п’ятеро людей отримали поранення.

Наслідки атаки на Одесу: пошкоджено будинки та десятки вікон

Коротко:

Росія двічі атакувала Одесу вночі 1 червня

Постраждали п'ятеро людей, двоє - госпіталізовані

Пошкоджено будинки, адміністративну будівлю та інфраструктуру

У ніч на 1 червня армія країни-агресора РФ двічі атакувала Одесу. Постраждали щонайменше п'ятеро людей. Про наслідки атаки розповів голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Спочатку чиновник повідомив про те, що чотири людини постраждали в результаті нічної атаки на Одесу. Всім надано необхідну допомогу. Також сталося загоряння двох одноповерхових будинків.

Станом на 7:00 стало відомо, що в результаті двох нічних атак на місто постраждали п'ятеро людей. Двоє — госпіталізовані, двом надали допомогу на місці, ще одна людина від госпіталізації відмовилася.

Пошкоджено багатоквартирні будинки в різних районах міста, адміністративну будівлю та інфраструктуру.

За попередніми даними, вибито 82 вікна, 72 з яких уже закрито. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів та відновлення пошкоджених будівель.

На місцях працюють оперативні штаби, де мешканці можуть отримати консультації щодо оформлення компенсації за пошкоджене майно та отримання допомоги. Роботи тривають.

Як писав Главред, російські війська в ніч на 1 червня атакували Харків ударними безпілотниками. У місті зафіксовано влучання в декількох районах. В результаті ворожого удару по Основянському району постраждали дві людини. Медики надали їм необхідну допомогу.

Вранці 30 травня російські окупаційні війська наносили удари по Запоріжжю. Відомо про загиблих і поранених.

У ніч на 27 травня Чернігів перебував під масованим обстрілом ворожих дронів. У місті пролунало понад 15 вибухів. У результаті пошкоджено одне з підприємств міста.

У ніч на 26 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. В результаті було пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Є загиблий та постраждалі.

Зазначимо, що країна-агресор РФ, ймовірно, готується до нового масованого удару по Україні найближчим часом. Зокрема, Росія готує системні атаки на Київ – про це Сергій Лавров повідомив представникам США. Москва бачить у цьому відповідь на нібито "терористичні атаки" і прагне змусити іноземні дипломатичні місії евакуюватися.

Жданов назвав можливі цілі нового удару РФ по Києву

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що ударами по Києву країна-агресор Росія намагатиметься створити геноцидні умови для мешканців столиці.

Не виключено, що окупанти спробують атакувати водоканал і очисні споруди.

Жданов зазначив, що виведення з ладу об'єктів водопостачання або каналізації може створити критичні умови для життя великого міста. За його словами, відсутність води і особливо каналізаційної системи зробить нормальне функціонування населеного пункту практично неможливим.

Про персону: Сергій Лисак Сергій Лисак — український діяч органів державної безпеки і державний службовець. Учасник АТО. З 7 лютого 2023 року до 15 жовтня 2025 року — голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 15 жовтня 2025 року — начальник Одеської міської військової адміністрації, пише Вікіпедія.

