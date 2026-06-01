Україна наближає припинення вогню своїми діями на фронті – Foreign Affairs

Хоча удари безпілотників і обстріли залишаються постійними, бойова ефективність Росії знижується.

Україна змінює хід подій у війні

Головне з новини:

Україна посилює армію та відновлює темп

Російські війська втрачають боєздатність і координацію

Перемир’я можливе за умови тиску України

Українська війна входить у фазу, коли перевага перестає бути абстракцією і вперше за роки відчувається на рівні динаміки на фронті. На тлі чергового літнього загострення командири фіксують знайому картину - більше російських ударів, більше спроб проривів. Але цього разу інше головне: тиск на українські підрозділи слабшає, а бойова машина РФ втрачає інерцію, яку тримала з 2023 року.

Про це пише Foreign Affairs, зазначаючи, що Київ уперше за довгий час бачить реальні передумови для нав’язування Москві припинення вогню.

Новий темп української армії

Після важких років виснаження Україна змогла переламати власну кризу. У 2025‑му були сформовані нові армійські корпуси - структура, яка дозволила поєднати бригади, підвищити якість підготовки та повернути на фронт командирське навчання, а не формальну підготовку за шаблоном. Саме ці зміни дали змогу провести ротації без втрати боєздатності та здійснити локальні просування під Куп’янськом і Гуляйполем.

Паралельно ЗСУ відточили взаємодію піхоти, дронів, артилерії та бронетехніки. Завдяки цьому українські частини зберігають низький рівень втрат і водночас змушують російські підрозділи витрачати ресурси у безрезультатних штурмах. Дрони середньої дальності стали окремим фактором - вони системно б’ють по російській логістиці на глибині до 100 км, ускладнюючи підвезення боєприпасів і техніки.

Уже на початку 2026 року в бойові частини вперше за тривалий час пішов чистий позитивний приплив особового складу - сигнал, що реформи працюють.

Російська армія втрачає темп

На протилежному боці фронту ситуація інша. Росія, яка у 2024–2025 роках трималася на масовості та артилерії, тепер стикається з наслідками власної стратегії. Штурмові підрозділи комплектувалися людьми з підготовкою у кілька днів, що призвело до середніх втрат у 23 тисячі військових щомісяця протягом 2025 року. Гроші та списання боргів не змогли залучити технічних фахівців, зокрема операторів дронів.

Поле бою змінилося: замість широких маневрів - суцільна смуга зіткнення завширшки близько 30 км. Російські плани, складені під іншу війну, дедалі частіше не відповідають реальності, а координація ударів слабшає.

Попри це, РФ зберігає чисельність понад 600 тисяч військових і не має дефіциту боєприпасів. На окремих напрямках, зокрема під Костянтинівкою, українські сили змушені відходити. Загроза для Запоріжжя також залишається.

Між шансом і ризиком

Аналітики наголошують: нинішня перевага України - не гарантія швидкого успіху. Кремль стоїть перед вибором між двома сценаріями:

тотальна мобілізація, яка може тимчасово посилити фронт, але загрожує внутрішньою кризою;

перехід у глуху оборону з акцентом на ракетні та дронові удари взимку.

Однак вести "вічну війну" Росії стає дедалі важче. Українські удари великої дальності по російській економічній інфраструктурі демонструють, що Київ здатен змінювати правила гри.

Перемир’я як новий виклик

Якщо Україна утримає темп до кінця року, Київ разом із партнерами зможе схилити Москву до припинення вогню. Але це буде лише пауза, а не гарантія безпеки. Кремль використає її для відновлення армії та спроб політичної дестабілізації України.

Для українського суспільства перемир’я стане полегшенням, але водночас відкриє нові фронти:

тиск із вимогою демобілізації;

відбудова промисловості та інфраструктури на тлі політичних суперечок;

ризик зменшення європейської підтримки.

Щоб уникнути повторення циклу війни, Україні доведеться продовжувати військові реформи, а Заходу - посилювати санкції та зброярську допомогу. Європа, яка поступово бере на себе більшу частину відповідальності, має визначити, як утримати крихкий мир.

Чому втрати армії РФ на фронті зростають - думка експерта

Главред писав, що за словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, великі втрати в лавах російської армії пов'язані з багатьма факторами.

Перш за все, Росія використовує своїх солдатів як "м'ясо", а сама концепція ведення війни лише піхотою вже підвищує рівень втрат. Концепція застосування малих тактичних груп дозволяє інфільтруватися, але рівень втрат – величезний. Якщо малу тактичну групу викривають, і вона опиняється під обстрілом, то ймовірність евакуації близька до нуля, тобто це неможливо. Тому "трисоті" перетворюються на "двосоті". І тому – мінімальне просування та величезні втрати.

після непростого зимового періоду Україна вступила в літній етап бойових дій із більш стійкими позиціями. Одним із ключових факторів, що сповільнили просування російських військ, став стрімкий розвиток українських безпілотних технологій.

Нещодавно Силами оборони були уражені підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ, яка, за українськими даними, брала участь у діях у Бучі в 2022 році.

Раніше стало відомо, що українська влада та військове командування зробили низку заяв, які свідчать про зміну підходів до підготовки тилових регіонів до можливого розширення війни.

Про джерело: Foreign Affairs Foreign Affairs — це американський журнал про міжнародні відносини та зовнішню політику США, який видається Радою з міжнародних відносин, некомерційною, позапартійною членською організацією та мозковим центром, що спеціалізується на зовнішній політиці та міжнародних справах США. Друкований журнал, заснований 15 вересня 1922 року, виходить кожні два місяці, а на веб-сайті щодня публікуються статті та антології кожні два місяці, пише Вікіпедія.

