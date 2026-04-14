Експерт попередив про загрозу витоку радіації на ЧАЕС: що може трапитись

Експерт вказав, що ризик полягає в тому, що у разі обвалення НБК радіоактивний пил може потрапити назовні.

https://glavred.net/energy/ekspert-predupredil-ob-ugroze-utechki-radiacii-na-chaes-chto-mozhet-proizoyti-10756559.html Посилання скопійоване

Експерт прогнозує обвалення саркофага над 4 реактором ЧАЕС

Головне з новини:

відео дня

Аварійний стан об’єкта "Укриття" на Чорнобильській АЕС знову опинився у центрі уваги після попередження ядерного експерта Greenpeace Шона Берні. В інтерв'ю УНІАН він зазначив, що конструкція, пошкоджена російським ударом у лютому 2025 року, може не витримати й обвалитися, що фактично паралізує будь-які роботи з контролю радіоактивності на станції.

Берні нагадує, що після атаки дрона в даху Нового безпечного конфайнменту утворився отвір, який зруйнував головний принцип його роботи - герметичність. Саме вона дозволяла підтримувати всередині контрольований режим, зокрема негативний тиск, що спрямовував повітря всередину, а не назовні, після чого воно проходило через систему очищення.

"Проблема в тому, що НБК є герметичним середовищем – принаймні був таким до 14 лютого минулого року. Тепер фактично вже ні", - наголошує експерт.

Він зазначив, що через це система стримування радіації більше не працює повноцінно.

За оцінками Берні, у разі обвалення старого саркофага радіоактивний пил спершу підніметься всередині НБК, а потім може вийти назовні. Масштабного поширення на сотні кілометрів він не прогнозує, однак локальне забруднення навколо об’єкта та прилеглих реакторів може стати критичним. Це унеможливить проведення робіт, які планувалися десятиліттями, і змусить повністю переглядати стратегію ліквідації наслідків аварії.

Берні підкреслює, що йдеться не лише про технічні ризики, а й про свідоме використання небезпечних об’єктів як інструмента тиску.

"Ми не можемо допустити обвалення саркофага, об’єкта 'Укриття'. І саме до цього призвели дії Росії. Росія знову використала ядерний фактор як зброю для погроз Україні", - заявив він.

МАГАТЕ заявляло про загрозу для АЕС України Главред писав, що ще на початку осені в МАГАТЕ повідомляли, що навколо атомних станцій України підвищився рівень загрози. Біля Чорнобильської, Рівненської, Южно-Української та Хмельницької атомних станцій, за словами представників МАГАТЕ, відзначали зростання військової активності. Водночас найуразливішою українською АЕС все ще залишається Запорізька.

Що відомо про Чорнобильську АЕС / Главред - інфографіка

Атаки РФ на ЧАЕС - останні новини

Як писав Главред, країна-агресорка РФ вночі та зранку 20 січня масштабно атакувала Україну ракетами та дронами. Внаслідок удару постраждали кілька українських електричних підстанцій, що мають важливе значення для ядерної безпеки.

Раніше директор Чорнобильської АЕС Сергій Тараканов заявив, що існує ризик того, що саркофаг над 4-м енергоблоком АЕС може обвалитися в разі нової атаки РФ. Він підкреслює, що для цього навіть не обов'язкове пряме попадання в захисну споруду.

Нагадаємо, через удар країни-агресорки Росії, над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС пошкоджено саркофаг, який слугував захисною аркою. Як повідомили у МАГАТЕ, внаслідок обстрілу у лютому поточного року захисна арка над енергоблоком втратила здатність ізоляції, однак опорні конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних пошкоджень.

Про джерело: УНІАН Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред