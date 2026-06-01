РФ завдала масованого удару по Харкову: пошкоджено багатоповерхівки, є поранені

Постраждали щонайменше чотири райони міста.

Внаслідок влучання зруйновано гаражі та пошкоджено п'ятиповерхівку

Війська РФ атакували Харків десятком безпілотників у ніч на 1 червня

Зафіксовано прильоти в чотирьох районах, включаючи житлову забудову

Влада підтвердила пошкодження багатоповерхівок та поранення двох осіб

Російські війська в ніч на 1 червня атакували Харків ударними безпілотниками. У місті зафіксовано влучання в декількох районах, є попередня інформація про постраждалих. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, близько 10 ворожих ударів було зафіксовано в околицях Слобідського району, що межують з окружною дорогою. При цьому в небі над містом продовжували перебувати російські бойові дрони.

Також надійшла інформація про влучання в районі багатоповерхової забудови в Основ'янському районі. Пізніше Терехов уточнив, що удар припав на гаражний кооператив поруч із житловими будинками.

"Горять гаражі та автомобілі. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав міський голова.

Крім того, попередньо відомо про кількох постраждалих в Основ'янському та Слобідському районах. Їхня кількість та стан встановлюються.

Ще одне влучання зафіксовано в Київському районі Харкова. На місці з'ясовують наслідки атаки.

Також російський безпілотник типу "Молнія" завдав удару по Холодногірському району. В результаті пошкоджено три приватні будинки. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Дрон-камікадзе "Молнія" / Інфографіка: Главред ​

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що внаслідок ворожого удару по Основянському району Харкова постраждали дві людини. Медики надали їм необхідну допомогу.

"В результаті "прильоту" пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок і багатоповерхівки неподалік. Пошкоджено авто та п'ять гаражів, ще два гаражі — зруйновано вщент", — написав він у Telegram.

Зеленський назвав ймовірні терміни масованого обстрілу з боку РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що небезпека масованого удару з боку Росії зберігається. За словами президента України, є інформація розвідки про можливу велику атаку.

Він уточнив, що попередження залишається актуальним, тому громадянам слід уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

"Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами з цього приводу. Віри в те, що хтось там, у Москві, схаменеться, немає", - сказав Зеленський під час вечірнього звернення 30 травня.

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

