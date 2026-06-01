РФ завдала масованого удару по Харкову: пошкоджено багатоповерхівки, є поранені

Анна Ярославська
1 червня 2026, 06:42оновлено 1 червня, 07:27
Постраждали щонайменше чотири райони міста.
Наслідки атаки на Харків
Внаслідок влучання зруйновано гаражі та пошкоджено п’ятиповерхівку / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Головне:

  • Війська РФ атакували Харків десятком безпілотників у ніч на 1 червня
  • Зафіксовано прильоти в чотирьох районах, включаючи житлову забудову
  • Влада підтвердила пошкодження багатоповерхівок та поранення двох осіб

Російські війська в ніч на 1 червня атакували Харків ударними безпілотниками. У місті зафіксовано влучання в декількох районах, є попередня інформація про постраждалих. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, близько 10 ворожих ударів було зафіксовано в околицях Слобідського району, що межують з окружною дорогою. При цьому в небі над містом продовжували перебувати російські бойові дрони.

Також надійшла інформація про влучання в районі багатоповерхової забудови в Основ'янському районі. Пізніше Терехов уточнив, що удар припав на гаражний кооператив поруч із житловими будинками.

"Горять гаражі та автомобілі. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав міський голова.

Крім того, попередньо відомо про кількох постраждалих в Основ'янському та Слобідському районах. Їхня кількість та стан встановлюються.

Ще одне влучання зафіксовано в Київському районі Харкова. На місці з'ясовують наслідки атаки.

Також російський безпілотник типу "Молнія" завдав удару по Холодногірському району. В результаті пошкоджено три приватні будинки. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Дрон-камікадзе "Молнія" / Інфографіка: Главред ​

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що внаслідок ворожого удару по Основянському району Харкова постраждали дві людини. Медики надали їм необхідну допомогу.

"В результаті "прильоту" пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок і багатоповерхівки неподалік. Пошкоджено авто та п'ять гаражів, ще два гаражі — зруйновано вщент", — написав він у Telegram.

  • Наслідки атаки на Харків у ніч на 1 червня 2026 року
    Наслідки атаки на Харків у ніч на 1 червня 2026 року Фото: t.me/synegubov
Повітряні удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, російські окупаційні війська з самого ранку 30 травня наносили удари по Запоріжжю. Відомо про загиблих і поранених.

У ніч на 27 травня Чернігів перебував під масованим обстрілом ворожих дронів. У місті пролунало понад 15 вибухів. У результаті пошкоджено одне з підприємств міста.

У ніч на 26 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. В результаті було пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Є загиблий та постраждалі.

Вночі 24 травня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область. По Білій Церкві РФ била ракетами "Орєшнік".

Зеленський назвав ймовірні терміни масованого обстрілу з боку РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що небезпека масованого удару з боку Росії зберігається. За словами президента України, є інформація розвідки про можливу велику атаку.

Він уточнив, що попередження залишається актуальним, тому громадянам слід уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

"Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами з цього приводу. Віри в те, що хтось там, у Москві, схаменеться, немає", - сказав Зеленський під час вечірнього звернення 30 травня.

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

