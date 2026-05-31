Чи може курс долара різко підскочити: прогноз на перший тиждень червня

Ситуація на валютному ринку залежить від широкого набору факторів.

Прогноз курсу валют на наступний тиждень / колаж: Главред, фото: pixabay

Головне:

Сезонні фактори можуть стримати інфляцію в червні

Курс долара, ймовірно, залишиться відносно стабільним

НБУ має інструменти для контролю валютного ринку

У перший тиждень літа валютний ринок України може отримати певне сезонне полегшення через збільшення пропозиції овочів, ягід та іншої продукції. Це може частково стримати інфляцію та підтримати стабільність гривні. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

"Якщо люди й бізнес бачать, що ціни не зростають різко, у них менше причин квапливо скуповувати валюту. Якщо ж інфляційні очікування знижуються або залишаються помірними, це створює кращі умови для відносної курсової стабільності", - наголосив він.

Банкір також додав, що ситуація на валютному ринку й надалі залежатиме від широкого набору факторів - вартості пального, воєнних ризиків та стану енергосистеми.

За його словами, ціни на пальне залишаються одним із найчутливіших чинників для курсу гривні.

"Якщо зовнішня ситуація не погіршиться, вартість бензину та дизеля може залишитися на нинішньому рівні, що допоможе уникнути додаткового тиску на ціни. Натомість суттєве подорожчання пального може вплинути на логістику, виробництво та кінцеву вартість товарів для споживачів, а це здатне посилити інфляційні очікування та тиск на валютний ринок", - зауважив Лєсовий.

За його прогнозом, з 1 по 7 червня курс долара на міжбанку перебуватиме в межах 44-44,4 грн/дол., а на готівковому ринку – 44-44,5 грн/дол.

Водночас банкір вважає, що курс євро буде менш прогнозованим через залежність від світових торгів пари євро/долар. Орієнтовний коридор для європейської валюти на міжбанку становитиме 51-52,5 грн/євро, а на готівковому ринку – 50,5-52 грн/євро.

"Базовим виглядає сценарій контрольованої курсової динаміки. Напруга можлива, але вона не обов’язково переросте у різке зростання курсу. За наявних умов Національний банк має інструменти для того, щоб утримувати ринок у прогнозованих межах", - підсумував Лєсовий.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

В Україні може підскочити курс долара

Економіст та радник президента у 2019–2024 роках Олег Устенко говорив, що курс долара в Україні може зрости до 46 гривень вже до кінця року.

Він нагадав, що в держбюджет України закладено середньорічний курс на рівні 45,5 гривень за долар, тому він може скоро зрости, аби вийти на запланований середньорічний показник.

Офіційний курс долара на 1 червня НБУ встановив на рівні 44,26 гривень, тоді як курс євро виріс до 51,55 гривень через коливання світових валютних пар.

Як повідомляв Главред, економічний експерт Ярослав Романчук попередив, що курс гривні може почати знижуватися до 55-60 гривень за долар. Проте зараз Національний банк України стримує девальвацію, використовуючи валютні обмеження і міжнародну фінансову допомогу, щоб підтримати стабільність гривні.

Банкір говорив, що червень пройде з помірними валютними коливаннями завдяки політиці Національного банку, яка дозволяє підтримувати баланс попиту і пропозиції на валютному ринку.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

