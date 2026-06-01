"Казала плакати не буду": Міка Ньютон перемогла рак і вийшла на сцену через 13 років

Міка Ньютон повернулася до України та виступила з першим концертом.

Міка Ньютон повернулася в Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Міка Ньютон, скріншот із відео

Відома співачка Міка Ньютон, яка представляла Україну на Євробаченні-2011, повернулася на батьківщину через 13 років після еміграції до США та боротьби з раком яєчника, який їй діагностували у 2019 році. Відео з першого виступу артистки в Києві з'явилися в TikTok.

Міка Ньютон вийшла на сцену під час фестивалю "Покоління", приуроченого до Дня Києва. Вона виконала свої яскраві хіти, такі як "Angel" і "Білі спогади" (перекладену українською мовою пісню "White Horses"). Співачка не стримувала емоцій і навіть розплакалася на сцені.

"Я казала, що плакати не буду, але що ж таке! Але я сумувала за вами", — зізналася співачка.

Як виявилося, артистка працює над перекладом своїх пісень українською мовою та відновленням творчої кар'єри в Україні. У мережі давно ходять чутки про співпрацю співачки з Jerry Heil, яка нібито працює над поверненням колись популярної виконавиці у промені слави. Реакція аудиторії на виступ Міки довела, що, незважаючи на довгу паузу, її чекали в Україні.

"У мене було відчуття, що я була не на сцені, а на якійсь іншій планеті. Це сталося завдяки вам, люди. Я дуже вдячна. Дуже вас ціную і люблю. Це було щось неймовірне. Ви були просто нереальні. І мені є над чим подумати", — заявила Ньютон.

До речі, артистка повернулася в Україну не одна. Разом з нею приїхав її чоловік-американець. Як повідомляє BLIK, Міка Ньютон зворушливо подякувала коханому, який доклав величезних зусиль для її одужання.

"Відчуваю себе дуже щасливою людиною, що я взагалі жива. Тому що у мене був дуже рідкісний вид раку. І я могла тут не бути. Тож я просто щаслива людина, яка змогла вийти на сцену і заспівати для Києва. Для мене це справді велика честь", — поділилася артистка.

Про персону: Міка Ньютон Міка Ньютон (справжнє ім'я — Оксана Грицай) — українська співачка та акторка. Представниця України на Євробаченні-2011 (4 місце). Після конкурсу переїхала до США.

