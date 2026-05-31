'До початку наступної зими': Зеленський заінтригував заявою про переговори з РФ

Зеленський вважає, що зараз є вікно для переговорів з Росією.

Переговори про завершення війни

Головне із заяви Зеленського:

Росія поступово втрачає ініціативу на полі бою

Санкції можуть підштовхнути Росію до переговорів

Європа має визначити своїх представників у діалозі з РФ

Починаючи з грудня 2025 року країна-агресор Росія почала втрачати ініціативу на полі бою, тому зараз існує можливість для дипломатичного врегулювання війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Face the Nation.

"У січні 2026 року я сказав нашим американським партнерам: "Вважаю, що є вікно для переговорів, бо щомісяця Росія втрачатиме все більше і більше своїх військ". Зараз вони не можуть окупувати за місяць більше території, ніж ми звільняємо", - наголосив він. відео дня

На його думку, потрібно знайти дипломатичний шлях - сісти й говорити - до початку наступної зими.

"Але це залежить від внутрішнього тиску на Путіна з боку його суспільства, а також від санкційного тиску США та Європи на Росію", - зауважив Зеленський.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Хто може представляти Європу на переговорах

Також президент висловився щодо того, хто міг би представляти Європу на переговорах. Зокрема, він нагадав, що вже існує формат E3 - Велика Британія, Франція та Німеччина.

"Не знаю, чи це найкращий формат, але вважаю, що ці країни могли б бути перемовниками від Європи. У нас також є надійні партнери з країн Північної Європи. Туреччина завжди хотіла бути посередником, і ми мали певні успіхи у поверненні наших військовополонених з їхньою допомогою", - йдеться у заяві.

За його словами, саме Україна та європейські країни мають вирішити, хто представлятиме Європу на переговорах. Однак не менш важливо, щоб Росія була готова до діалогу та присутності Європи.

Роль Європи в переговорах з РФ

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов говорив, що сьогодні Європа відіграє одну з ключових ролей у переговорах про закінчення агресії РФ проти України.

За його словами, зараз в України і ЄС багато спільних інтересів, тож європейці дійсно можуть посилювати позицію Києва.

"Сьогодні Європа є важливою частиною переговорів. Ми можемо згадати, як після Анкориджа, коли зустрічалися російський диктатор і американський президент, з’явилося дуже багато розбіжностей. Саме участь європейських лідерів у переговорах у Білому домі разом з українським президентом дозволила не лише відкинути частину абсолютно неприпустимих для України варіантів, а й розпочати реальну предметну розмову про гарантії безпеки для України", - наголосив він.

Переговори про завершення війни - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський активно обговорює з портнерами формат Е3, який включає Велику Британію, Францію та Німеччину, як потенційних представників Європи на майбутніх мирних переговорах з Росією. Україна прагне, аби Європа мала вагомий голос у цих дискусіях і щоб переговори були конструктивними.

Держсекретар США Марко Рубіо говорив, що США більше не виступають посередником у мирних переговорах між Україною та Росією, але Вашингтон готовий знову долучитися до переговорного процесу, якщо побачить реальні перспективи для досягнення результату.

Водночас Європейський Союз активно працює над призначенням єдиного спеціального представника для переговорів з Росією. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель та Каю Каллас.

Про персону: Олександр Леонов Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".



Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

