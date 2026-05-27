Україна може повернутися до графіків відключень - експерт назвав причину

Експерт назвав головну умову повернення графіків відключень.

У літні місяці в Україні можливі відключення світла

Що сказав Харченко:

Через спеку енергосистема України може бути перенавантажена

Влітку українцям можуть на кілька годин вимикати світло

За кілька днів в Україні починається літо і вже незабаром вдарить спека. На тлі підвищення температури повітря енергосистема країни може не витримати навантаження.

Тоді для українців можуть повернути графіки відключень електроенергії. Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, при температурі вище +35 градусів в певні години в Україні можуть запроваджувати обмеження. Крім цього треба враховувати, що наразі ніхто не може передбачити атаки країни-агресорки Росії, які теж мають вагомий вплив на ситуацію.

"Я не знаю, чи вони проб'ють бар'єр обмежень для бізнесу і чи доведеться обмежувати населення, і передбачити це зараз неможливо. Але навіть якщо щось і буде, то це не буде таким критичним, це не будуть якісь катастрофічні обмеження", - додав експерт.

Харченко попередньо спрогнозував, що максимально світло будуть вимикати для українців до 4 годин на добу.

Коли в Україні можуть початися масові відключення

Главред писав, що за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, відключення світла в Україні можуть повернутися вже найближчими місяцями.

У разі настання спеки, тривалість відключень світла може сягати від 6 до 8 годин на добу. Ключовою причиною майбутніх обмежень є втрати генерації внаслідок російських ударів.

Раніше Сергій Нагорняк попереджав, що у літні місяці в Україні у пікові спекотні дні, найімовірніше, повернуться вечірні відключення, вони будуть досить довготривалими.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Андрія Жупаніна, в червні, липні та серпні можливе повернення графіків відключень світла для балансування енергосистеми.

Нещодавно Володимир Кудрицький заявив: якщо вдарить шалена спека і всі увімкнуть кондиціонери, одного лише імпорту електроенергії з-за кордону може не вистачити. Тоді доведеться обмежувати споживання.

Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

