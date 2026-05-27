Україна може повернутися до графіків відключень - експерт назвав причину

Що сказав Харченко:
- Через спеку енергосистема України може бути перенавантажена
- Влітку українцям можуть на кілька годин вимикати світло
За кілька днів в Україні починається літо і вже незабаром вдарить спека. На тлі підвищення температури повітря енергосистема країни може не витримати навантаження.
Тоді для українців можуть повернути графіки відключень електроенергії. Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
За його словами, при температурі вище +35 градусів в певні години в Україні можуть запроваджувати обмеження. Крім цього треба враховувати, що наразі ніхто не може передбачити атаки країни-агресорки Росії, які теж мають вагомий вплив на ситуацію.
"Я не знаю, чи вони проб'ють бар'єр обмежень для бізнесу і чи доведеться обмежувати населення, і передбачити це зараз неможливо. Але навіть якщо щось і буде, то це не буде таким критичним, це не будуть якісь катастрофічні обмеження", - додав експерт.
Харченко попередньо спрогнозував, що максимально світло будуть вимикати для українців до 4 годин на добу.
Коли в Україні можуть початися масові відключення
Главред писав, що за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, відключення світла в Україні можуть повернутися вже найближчими місяцями.
У разі настання спеки, тривалість відключень світла може сягати від 6 до 8 годин на добу. Ключовою причиною майбутніх обмежень є втрати генерації внаслідок російських ударів.
Відключення світла в Україні - останні новини
Раніше Сергій Нагорняк попереджав, що у літні місяці в Україні у пікові спекотні дні, найімовірніше, повернуться вечірні відключення, вони будуть досить довготривалими.
Нагадаємо, Главред писав, що за словами Андрія Жупаніна, в червні, липні та серпні можливе повернення графіків відключень світла для балансування енергосистеми.
Нещодавно Володимир Кудрицький заявив: якщо вдарить шалена спека і всі увімкнуть кондиціонери, одного лише імпорту електроенергії з-за кордону може не вистачити. Тоді доведеться обмежувати споживання.
Про персону: Олександр Харченко
Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.
