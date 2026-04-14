"Загроза для всієї Європи": ЗАЕС півтори години перебувала у стані блекауту

На станції автоматично запустилися 19 резервних дизель-генераторів.

ЗАЕС півтори години перебувала у стані блекауту

Через росіян Запорізька атомна електростанція на півтори години. Це несе загрозу всьому європейському регіону. Про це повідомляє Енергоатом.

14 квітня окупанти припинили надходження зовнішнього живлення для потреб станції з української енергосистеми.

"В результаті некомпетентних дій загарбників на тимчасово окупованій території ЗАЕС опинилася в режимі блекауту. На станції автоматично запустилися 19 резервних дизель-генераторів. Через півтори години зовнішнє електропостачання ЗАЕС було відновлено", - йдеться в повідомленні.

На станції автоматично запустилися 19 резервних дизель-генераторів. З часу окупації станція пережила вже 13 блекаутів.

"Наразі ЗАЕС отримує електроенергію по лінії електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1". Основна лінія — 750 кВ "Дніпровська" — залишається відключеною з 24 березня. Атомна станція повинна якомога швидше повернутися під контроль України та її легітимного оператора — "Енергоатома". Тільки так можна запобігти розвитку найстрашнішого сценарію для всього європейського континенту", — йдеться в повідомленні.

План Кремля щодо ЗАЕС — думка експерта Главред писав, що, за словами експерта з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тараса Жовтенка, Росія намагається використовувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як інструмент для економічних домовленостей із США, пропонуючи її адміністрації Дональда Трампа як альтернативний "бізнес-проект". За його словами, наслідки таких спроб Україна вже починає відчувати, зокрема в контексті ситуації навколо ЗАЕС. Росіяни просувають ідею спільного виробництва електроенергії, заробітку на криптомайнінгу та отримання швидкого прибутку.

Нагадаємо, Главред писав, що МАГАТЕ розпочало консультації щодо створення тимчасової зони припинення вогню поблизу окупованої Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт.

Напередодні стало відомо, що Україна і Росія досягли домовленості про локальне перемир'я поблизу ЗАЕС. Тимчасове припинення вогню дозволить відремонтувати лінії електропередач у районі станції.

Раніше Володимир Путін заявив, що США зацікавлені в організації майнінгу на Запорізькій АЕС і спільному управлінні об'єктом за участю американців, але без України.

Про джерело: Енергоатом Компанія "Енергоатом" є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків (13 енергоблоків типу ВВЕР-1000 і два – ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС (25 МВт), 3 гідроагрегати Ташликської ГАЕС (453 МВт) (гідроагрегат № 3 у 2022 році було підключено до енергосистеми). ДП "НАЕК "Енергоатом" забезпечує понад 55 % потреб України в електроенергії. Україна посідає сьоме місце у світі та друге в Європі за показником встановленої потужності АЕС.

