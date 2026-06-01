Прийде потепління, але не всюди: у яких областях затримається негода

Погода в Україні починає змінюватись і стане теплою. Місцями триматиметься прохолода. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Погод 2 червня
У вівторок, 2 червня, температура повітря підвищиться до 20-24 градусів тепла. Холодніше буде лише у Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях. Там температура повітря підвищиться лише до 17-20 градусів тепла.
"В Україні 2-го червня переважатиме суха погода, дощі пройдуть лише у західних областях та на Одещині. Вітер нарешті міняє напрямки на південні! Буде невеликим, максимум помірним", - йдеться у повідомленні.
Погода у Києві
У Києві 2 червня буде суха та сонячна погода.
"Погода з максимальною температурою повітря +20+22 градуси", - пише Діденко.
Погода в Україні — останні новини
Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що 29 травня в Україні триватиме період холодної погоди. Вночі істотних опадів не передбачається. Вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози.
Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні, 27 травня, погода в Україні буде дощовою. Найтепліше буде на території південних і південно-західних областей. Там температура повітря підвищиться до 25-28 градусів тепла.
Напередодні стало відомо, що на Одеську область насувається циклон Jule, який принесе погіршення погоди та зниження температури повітря. Він замінить антициклон Alexander.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
