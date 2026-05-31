500 цілей у Білорусі: Лукашенко перекрутив слова Мадяра та образив бійців ЗСУ

Олександр Лукашенко образливо висловився на адресу українських військових.

Олександр Лукашенко відповів на попередження ЗСУ

Лукашенко прокоментував заяву командувача СБС "Мадяра"

Білоруський диктатор образив українських військових

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував заяву командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта "Мадяра" Бровді про наявність плану нанесення низки ударів по 500 цілях на території Білорусі, якщо та наважиться вступити у війну проти України на боці РФ.

Невдалий диктатор перекрутив попередження і заявив, що його нібито зробив президент України Володимир Зеленський, а українські військові, мовляв, війни з Білоруссю не хочуть.

"Вони, можливо, й визначили 500 цілей – дякую, що у нас для них є 500 цілей. У нас є одна дуже серйозна ціль, з точними координатами і зовсім недалеко від Білорусі. Це ж вони теж розуміють. Це перше. Друге: балаканина президента – нехай Володимир Олександрович вибачить мені за це, але це якась нісенітниця – і позиція військових розходиться. Військові України ніякої війни з Білоруссю не хочуть", – сказав Лукашенко.

Обґрунтовуючи своє припущення, він заявив, що українські військові "розуміють, що це 1000 км додаткового фронту, кордону, і непростий кордон Білорусі та України". "Їм це потрібно? Ні", – сказав Лукашенко.

Також самопроголошений глава Білорусі дав зрозуміти, що на підконтрольній йому території насправді понад 500 цілей, які можуть бути цікаві українській розвідці: "Вони, бачите, 500 цілей бачать, напевно, якщо не сліпий, то й більше побачить".

При цьому він образливо висловився на адресу українських військових. "Він повинен розуміти, що ми бачимо, хто стоїть на кордоні з того боку. Це ж люди, спіймані на вулицях, бідолахи, України та воїни так званої територіальної оборони – вчорашні робітники, механізатори, колгоспники тощо. Це що за воїни, це гарматне м'ясо. Тому ми прекрасно бачимо: це балаканина", – сказав Лукашенко.

За оцінками низки військових експертів, збройні сили Білорусі наразі не мають необхідних ресурсів для самостійного проведення великого наступу і мають обмежені можливості для участі в інтенсивних бойових діях. Разом з тим засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев, посилаючись на дані розвідки, не виключає, що російське керівництво може розглядати білоруську територію як один із можливих напрямків для майбутніх військових операцій. Він вважає, що в такому випадку може йтися про координацію дій між російськими військами та білоруськими підрозділами.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".

Про персону: Олександр Лукашенко Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року. З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі. Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні. В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

