Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

500 цілей у Білорусі: Лукашенко перекрутив слова Мадяра та образив бійців ЗСУ

Олексій Тесля
31 травня 2026, 18:32
google news Підпишіться
на нас в Google
Олександр Лукашенко образливо висловився на адресу українських військових.
500 цілей у Білорусі: Лукашенко перекрутив слова Мадяра та образив бійців ЗСУ
Олександр Лукашенко відповів на попередження ЗСУ / Колаж: Главред, фото: t.me/modmilby

Головне:

  • Лукашенко прокоментував заяву командувача СБС "Мадяра"
  • Білоруський диктатор образив українських військових

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував заяву командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта "Мадяра" Бровді про наявність плану нанесення низки ударів по 500 цілях на території Білорусі, якщо та наважиться вступити у війну проти України на боці РФ.

Невдалий диктатор перекрутив попередження і заявив, що його нібито зробив президент України Володимир Зеленський, а українські військові, мовляв, війни з Білоруссю не хочуть.

відео дня

"Вони, можливо, й визначили 500 цілей – дякую, що у нас для них є 500 цілей. У нас є одна дуже серйозна ціль, з точними координатами і зовсім недалеко від Білорусі. Це ж вони теж розуміють. Це перше. Друге: балаканина президента – нехай Володимир Олександрович вибачить мені за це, але це якась нісенітниця – і позиція військових розходиться. Військові України ніякої війни з Білоруссю не хочуть", – сказав Лукашенко.

Обґрунтовуючи своє припущення, він заявив, що українські військові "розуміють, що це 1000 км додаткового фронту, кордону, і непростий кордон Білорусі та України". "Їм це потрібно? Ні", – сказав Лукашенко.

армия Беларуси инфографика
/ Главред

Також самопроголошений глава Білорусі дав зрозуміти, що на підконтрольній йому території насправді понад 500 цілей, які можуть бути цікаві українській розвідці: "Вони, бачите, 500 цілей бачать, напевно, якщо не сліпий, то й більше побачить".

При цьому він образливо висловився на адресу українських військових. "Він повинен розуміти, що ми бачимо, хто стоїть на кордоні з того боку. Це ж люди, спіймані на вулицях, бідолахи, України та воїни так званої територіальної оборони – вчорашні робітники, механізатори, колгоспники тощо. Це що за воїни, це гарматне м'ясо. Тому ми прекрасно бачимо: це балаканина", – сказав Лукашенко.

Експерти оцінили загрози для Києва та Житомира

За оцінками низки військових експертів, збройні сили Білорусі наразі не мають необхідних ресурсів для самостійного проведення великого наступу і мають обмежені можливості для участі в інтенсивних бойових діях. Разом з тим засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев, посилаючись на дані розвідки, не виключає, що російське керівництво може розглядати білоруську територію як один із можливих напрямків для майбутніх військових операцій. Він вважає, що в такому випадку може йтися про координацію дій між російськими військами та білоруськими підрозділами.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".

Інші новини:

Про персону: Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року.

З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі.

Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні.

В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Олександр Лукашенко новини Білорусі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"До початку наступної зими": Зеленський заінтригував заявою про переговори з РФ

"До початку наступної зими": Зеленський заінтригував заявою про переговори з РФ

20:05Україна
На кордоні будують полігони та казарми: ЗМІ дізналися, що Путін готує в Білорусі

На кордоні будують полігони та казарми: ЗМІ дізналися, що Путін готує в Білорусі

17:23Світ
700 кілометрів від фронту: Зеленський підтвердив удар по НПЗ у Саратові

700 кілометрів від фронту: Зеленський підтвердив удар по НПЗ у Саратові

17:21Війна
Реклама

Популярне

Більше
Ніякого "алло": як насправді правильно починати телефонну розмову

Ніякого "алло": як насправді правильно починати телефонну розмову

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

Як померла Ольга Бура: що сталося з молодою телеведучою багато років тому

Як померла Ольга Бура: що сталося з молодою телеведучою багато років тому

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдеться

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдеться

Китайський гороскоп на завтра, 1 червня: Драконам — скритність, Зміям — вечірки

Китайський гороскоп на завтра, 1 червня: Драконам — скритність, Зміям — вечірки

Останні новини

20:05

"До початку наступної зими": Зеленський заінтригував заявою про переговори з РФ

19:27

У Путіна несподівано оголосили про нове "перемир’я": у чому лукавство Кремля

19:15

Далі – ремонт або заміна: скільки насправді служить АКПП в автоВідео

19:00

Вдова Табачника продає розкішний будинок за шалену суму: як він виглядаєФото

18:32

500 цілей у Білорусі: Лукашенко перекрутив слова Мадяра та образив бійців ЗСУ

Чим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в КремліЧим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в Кремлі
18:13

Росія створює власний аналог Starlink: "Флеш" назвав загрози для України

17:28

Саджанці не потрібні: як легко виростити персикове дерево прямо з кісточкиВідео

17:23

На кордоні будують полігони та казарми: ЗМІ дізналися, що Путін готує в Білорусі

17:21

700 кілометрів від фронту: Зеленський підтвердив удар по НПЗ у Саратові

Реклама
17:10

Настуся або Нася — як ще можна красиво назвати Анастасію українською

16:28

Підірвано великий НПЗ, станцію нафтопроводу та об’єкти армії РФ: подробиці ударів

16:27

Пронісся великий смерч на воді: на Полтавщині зафіксували унікальне явище

16:27

Низькорослі томати завалять урожаєм: хитрий спосіб правильного пасинкування

16:19

Луганщина під контролем дронів: у Третьому армійському корпусі здивували заявою

16:18

На трьох знаків китайського гороскопу чекає успіх та процвітання весь червень 2026

15:46

Гороскоп на завтра, 1 червня: Близнюкам - радісна подія, Дівам - смуток

15:27

Створить навколо троянди бар’єр, що відлякає попелицю: яку рослину посадити поруч

15:17

Розжарить до +29 градусів: коли в Україну прийде справжня спека

15:17

Коли та навіщо обгортати картоплю: секрет, який збільшить урожай на третину

14:14

Забирають сили та щастя: які рослини не можна садити біля вікон

Реклама
14:06

Росія серед білого дня вдарила по Дніпру: вирує пожежа, є руйнуванняФото

13:56

Дрони РФ вдарили по Житомирщині: пошкоджено інфраструктуру, одна з громад - без світла

13:56

Гороскоп Таро на завтра, 1 червня: Овнам — довіритися, Козерогам — нові можливості

13:24

Любовний гороскоп з 1 по 7 червня: Терезам — емоції, Скорпіонам — образи

13:17

Сніданок з трьох інгредієнтів за 20 хвилин - рецепт простіше простого

13:00

Путініст Джиган розповів, як спровокував оголену Собчак у сауні

12:39

У кухонних шухлядах буде чистота й ідеальний порядок: допоможе простий трюк з фольгою

12:32

Потепління на низькому старті: коли в Україну увірветься справжня літня погода

12:31

Фінансовий гороскоп з 1 по 7 червня: Овнам — заробіток, Тельцям — спокій

12:29

Гроші були потрібні терміново: клієнти ПриватБанку втратили доступ до своїх коштів

11:51

РФ запустила майже 4000 повітряних цілей по Україні: Київ отримав підсилення

11:48

Ніякого "алло": як насправді правильно починати телефонну розмову

11:38

Гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 червня: Близнюкам — контроль, а Левам — ідеї

11:34

Китайський гороскоп на завтра, 1 червня: Драконам — скритність, Зміям — вечірки

10:58

Гороскоп на тиждень 1 по 7 червня: Близнюкам — кар'єра , а Ракам — інтуїція

10:54

В РФ горить надважливий об'єкт: губернатор терміново звернувся до росіян

10:21

Мобілізація та бронювання по-новому в Україні: до яких змін готуватися з 1 червня

09:49

РФ згрібає ракети для ударів по Україні: експерт назвав мету нових атак

09:16

РФ прикривається інцидентом у Румунії: ISW попереджає про загрозу для однієї з країн

09:02

Як ховали блогерку Vikunciy: гори квітів і білосніжна труна

Реклама
08:58

Росіяни вивезли "Орєшнік" з країни: ЗМІ дізналися, де Путін ховає комплекс

08:23

Седокову жорстоко принизили на концерті прихильниці Путіна Успенської

08:10

Що насправді означає зустріч Зеленського і Порошенка: Денисенко пояснив важливий нюансПогляд

07:56

На НПЗ у Саратові здійнялася потужна пожежа після атаки дронівВідео

07:52

Як померла Ольга Бура: що сталося з молодою телеведучою багато років томуВідео

04:33

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдетьсяВідео

04:25

Трійця-2026: що не можна робити у свято 31 травня

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

03:53

Регіони під ударом магнітної бурі: коли закінчиться шторм

03:31

Головні скандалісти: два знаки зодіаку, які постійно вступають у конфлікти

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти