Пронісся великий смерч на воді: на Полтавщині зафіксували унікальне явище

Анна Косик
31 травня 2026, 16:27
Високий вихор над водою зафіксували місцеві жителі.
На Полтавщині помітили смерч / Колаж: Главред, фото: соцмережі

  • У Полтавській області помітили водяний смерч
  • Над Кременчуцьким водосховищем піднявся високий вихор
  • Причиною виникнення смерчу, ймовірно, була нестабільна погода

Над Кременчуцьким водосховищем сьогодні, 31 травня, зафіксували смерч. Як повідомляє Кременчуцька газета, рідкісне природне явище спостерігали жителі села Максимівка.

Над водою утворилася справжня воронка, яка спустилася з великої сірої хмари. Таке явище називають не тільки водяним смерчем, але й водяним торнадо.

Чому виникають водяні смерчі

Водяні смерчі зазвичай виникають через поєднання високої вологості, нестабільної атмосфери та активної грозової хмарності. Зазвичай вони існують недовго - від кількох хвилин до пів години, після чого швидко зникають.

Те, що водяний смерч виник над Кременчуцьким водосховищем пояснюється тим, що подібні атмосферні процеси періодично фіксують над великими водними масивами, особливо під час літніх і теплих грозових фронтів.

Україні варто очікувати на збільшення смерчів і торнадо

За словами еколога Олександра Соколенка в етері Київ24, Україна входить у "зону торнадо", де такі явища як смерчі можуть все частіше утворюватися. Також температура в Україні зростає, тому варто звертати увагу й на зміни клімату.

Якщо в Україні все частіше буде спекотна погода навесні та влітку, то і ризик збільшення торнадо зростатиме, адже смерч може утворитися при одночасній появі холодного повітря.

Смерчі в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у липні 2025 року у Львівській області вирувала стихія. Зокрема, у селі Журавків Стрийського району були сильні пориви вітру, злива, град і смерч.

Напередодні, у травні того ж року, у Чернігові місцеві мешканці помітили незвичне явище - сильний вихор у хмарах. Його зафіксували прямо у центрі міста.

Раніше, у червні 2023 року в Києві помітили неймовірне природне явище. Відпочиваючі зафіксували на озері Вербне, що на Оболоні, справжнє водяне торнадо.

Що таке смерч?

Смерч (також, торнадо, тромб) — атмосферне явище, що є стрімким вихором великої руйнівної сили, який виникає в грозовій хмарі і потім поширюється згори донизу у вигляді стовпа або хобота, захоплюючи пісок, воду і т. ін. Величезний смерч на суші з сильним вітром, опадами і грозовими явищами має назву тромб. Смерч може складатися з одного стовпа вихору або декілька, які можуть поєднуватися або відокремлюватися, пише Вікіпедія.

