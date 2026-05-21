Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чи є загроза 16 годин без електроенергії: тривожний прогноз нових відключень

Олексій Тесля
21 травня 2026, 19:25
google news Підпишіться
на нас в Google
Енергосистема України дуже залежить від погоди, оскільки справних електростанцій залишилося вкрай мало, нагадав Володимир Кудрицький.
Кудрицький
Володимир Кудрицький не виключає нових відключень електроенергії / Колаж: Главред, фото: Facebook/vladimir.kudrytskyi, Facebook/npcukrenergo

Головне із заяв Кудрицького:

  • З настанням спеки в Україні можуть відновити відключення
  • Енергосистема України тепер дуже залежить від погоди

Екс-голова "Укренерго" Володимир Кудрицький не виключив, що з настанням спеки в Україні можуть відновити відключення електроенергії для побутових споживачів.

"Наша енергосистема тепер дуже залежить від погоди, тому що робочих електростанцій залишилося критично мало. Тому як тільки температура піднімається, зростає і споживання, а це відразу створює проблеми", — сказав він в інтерв'ю РБК-Україна.

відео дня

Експерт нагадав, що в Україні багато ТЕС залишаються зруйнованими, при цьому гідрогенерація не забезпечує необхідних потужностей, а атомні станції влітку підуть на планові ремонти.

"Тому залишається сподіватися, що споживання не підскочить надто сильно. Якщо вдарить шалена спека і всі увімкнуть кондиціонери, одного лише імпорту електроенергії з-за кордону може не вистачити. Тоді доведеться обмежувати споживання", – попередив він.

Співрозмовник не виключає, що навіть у разі відсутності масованих обстрілів з боку РФ, погода може вплинути на тривалість відключення електроенергії.

"Я не кажу, що це 100% відбудеться, або що нас точно чекають 16 годин без світла. Все може пройти відносно м'яко – наприклад, по дві години на добу в якісь окремі дні. Такий собі "лайт-варіант". Але гарантувати, що відключень взагалі не буде, сьогодні ніхто не може. Наприклад, якщо впаде +35°C і триматиметься три тижні, то система в якийсь момент просто не витримає і світло почнуть обмежувати", – додав Кудрицький.

Чи є загроза 16 годин без електроенергії: тривожний прогноз нових відключень
/ Главред

Прогноз щодо відключень електроенергії в Україні

Депутат Сергій Нагорняк з Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ заявив, що влітку в Україні можливі більш тривалі та суворі перебої з електроенергією.

Він додав, що у квітні та травні відключення будуть короткими, за умови, що Росія не завдасть ударів по енергомережі країни.

Раніше повідомлялося, що відключення світла в Україні можуть повернутися вже в найближчі місяці. У разі настання спеки тривалість відключень світла може сягати від 6 до 8 годин на добу. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Нагадаємо, російські окупаційні війська здійснили масштабну атаку безпілотниками по західних регіонах України. У місті Жовква на Львівщині в результаті удару по об'єкту критичної інфраструктури зникло електропостачання.

Як повідомляв Главред, раніше в Закарпатській області були пошкоджені об'єкти енергетичної та промислової інфраструктури в результаті російських ударів.

Читайте також:

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
відключення світла електроенергія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни захопили два великі міста: у Deep State назвали нову ціль ворога

Росіяни захопили два великі міста: у Deep State назвали нову ціль ворога

20:33Фронт
Візит Лукашенка до України для переговорів - у Зеленського зробили гучну заяву

Візит Лукашенка до України для переговорів - у Зеленського зробили гучну заяву

18:22Світ
Путін затискає Лукашенка в лещата: чи буде наступ із Білорусі та де чекати удару

Путін затискає Лукашенка в лещата: чи буде наступ із Білорусі та де чекати удару

17:44Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Карти Таро вказали на небезпечний період для одного знака: Таро-прогноз на червень 2026

Карти Таро вказали на небезпечний період для одного знака: Таро-прогноз на червень 2026

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

Гороскоп на завтра, 22 травня: Левам - розчарування, Рибам - прибуток

Гороскоп на завтра, 22 травня: Левам - розчарування, Рибам - прибуток

Останні новини

20:33

Росіяни захопили два великі міста: у Deep State назвали нову ціль ворога

20:15

Чорна цвіль зникне миттєво: розкрито секрет одного простого засобуВідео

20:06

Секрет садівника короля Чарльза: яке просте добриво змусить квіти цвісти

20:03

Які люди мають сильного янгола-охоронця: місяці народження з особливим захистом

19:43

Вже не в липні: коли Івана Купала у 2026 році

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
19:37

Зібрали понад 1700 реліквій: на Львівщині встановили унікальний рекорд УкраїниФото

19:26

Пастка для ЗСУ: стало відомо, чому Кремль хоче втягнути Білорусь у війнуВідео

19:25

Чи є загроза 16 годин без електроенергії: тривожний прогноз нових відключень

19:16

Майже зникло у 90-х - яке відоме жіноче ім'я знову стало модним в Україні

Реклама
19:10

Візит Путіна до Китаю провалився: Невзлін розповів, що показали переговори з СіПогляд

19:01

Які українські прізвища мають клеймо вигнанця: вони збереглися й донині

18:58

Чому кіт торкається лапою обличчя людини: справжня причина здивує багатьохВідео

18:47

"Мати" чи "матір": мовознавиця пояснила, у чому різницяВідео

18:47

Українка здивувалася, чому в Німеччині не можна ночувати на власній дачіВідео

18:46

"Гарна новина" для України: експерт назвав, що знизить ціну на нафтуВідео

18:41

Свириденко блокує звільнення Болоховця всупереч позиції Зеленського, – Маландій

18:23

Скільки років треба відкладати на квартиру в Рівному: яка ситуація в інших містах

18:22

Візит Лукашенка до України для переговорів - у Зеленського зробили гучну заяву

18:11

Чи треба пасинкувати кавуни та дині: правила догляду за баштаном

18:01

Чому цибуля масово гниє: один народний спосіб може врятувати грядкуВідео

Реклама
17:56

Мільярдери можуть знати про кінець світу раніше за інших і готуються до цього

17:44

Путін затискає Лукашенка в лещата: чи буде наступ із Білорусі та де чекати удару

17:44

Кількість поранених зростає: РФ вдарила по багатоповерхівках Дніпра, що відомо

17:33

14 найочікуваніших подій XIV Книжкового Арсеналу

17:28

Пельмені вийдуть надзвичайно соковитими і смачними: що додати у фарш

17:27

Удар по Україні радіоактивними "Шахедами": Ігнат оцінив загрозу

17:24

Українці віддають на 50% більше за оренду: де подорожчали квартири

17:16

Кому найбільше щастить у житті: 4 дати народження з потужною енергетикою

17:12

Що одягнути мамі на випускний 2026: секрети стилістів для статусного образу

17:05

Чоловік вирішив перевірити сміття біля секонд-хенду і не пошкодував

16:51

Кабачки можна буде збирати відрами: головний секрет рясного врожаюВідео

16:47

"Маємо панувати над росіянами": Буданов зробив гучну заяву про історію України

16:38

Наступ з півночі: Ступак розкрив, чи є загроза для Києва і чим це обернеться для Лукашенка

16:23

Чому не варто прати вранці – народні прикмети та логічні причини

16:11

"Вирив собі землянку": відомий композитор постраждав від обстрілу армії РФ

16:07

В епіцентрі ядерного вибуху знайшли "аномалію", якої раніше на Землі не було

16:03

Вечір боксу Усик vs Верхувен стартує вже сьогодні: трансляція пресконференції та всіх ключових подій — лише на Київстар ТБ

15:58

Росія різко змінила цілі війни проти України: Буданов назвав нові умови РФ для миру

15:53

СБУ "підсмажила" купу росіян: Зеленський показав кадри удару по ФСБВідео

15:40

Тест з ПДР, який "валить" багатьох на іспиті: чи можна обігнати тракторВідео

Реклама
15:37

Новий курс валют на 22 травня: що зміниться

15:25

Церковний календар свят на червень 2026 року: коли Івана Купала та Трійця

15:21

Потужні грозові дощі заливатимуть Україну: які регіони будуть "плавати"

15:13

Не лише Донбас: названо цілі нового російського наступу, які міста під загрозоюВідео

15:09

"Я повернулася в Україну": екс-"ВІА Гра" Бушміна повідомила про тяжке розставання

14:56

Перевірений метод захисту від кліщів: який предмет потрібно взяти з домуВідео

14:52

ЗСУ змінили ситуацію на важливому напрямку фронту - росіян притиснули

14:51

Пенсіонерку сплутали з молодою моделлю і не повірили в її вікВідео

14:26

Російські НПЗ під прицілом: Зеленський показав наслідки ударів по РФВідео

14:15

Оригінальний сніданок за лічені хвилини: рецепт оладок з начинкою

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти