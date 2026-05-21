Чи є загроза 16 годин без електроенергії: тривожний прогноз нових відключень

Енергосистема України дуже залежить від погоди, оскільки справних електростанцій залишилося вкрай мало, нагадав Володимир Кудрицький.

Володимир Кудрицький не виключає нових відключень електроенергії

Головне із заяв Кудрицького:

З настанням спеки в Україні можуть відновити відключення

Енергосистема України тепер дуже залежить від погоди

Екс-голова "Укренерго" Володимир Кудрицький не виключив, що з настанням спеки в Україні можуть відновити відключення електроенергії для побутових споживачів.

"Наша енергосистема тепер дуже залежить від погоди, тому що робочих електростанцій залишилося критично мало. Тому як тільки температура піднімається, зростає і споживання, а це відразу створює проблеми", — сказав він в інтерв'ю РБК-Україна.

Експерт нагадав, що в Україні багато ТЕС залишаються зруйнованими, при цьому гідрогенерація не забезпечує необхідних потужностей, а атомні станції влітку підуть на планові ремонти.

"Тому залишається сподіватися, що споживання не підскочить надто сильно. Якщо вдарить шалена спека і всі увімкнуть кондиціонери, одного лише імпорту електроенергії з-за кордону може не вистачити. Тоді доведеться обмежувати споживання", – попередив він.

Співрозмовник не виключає, що навіть у разі відсутності масованих обстрілів з боку РФ, погода може вплинути на тривалість відключення електроенергії.

"Я не кажу, що це 100% відбудеться, або що нас точно чекають 16 годин без світла. Все може пройти відносно м'яко – наприклад, по дві години на добу в якісь окремі дні. Такий собі "лайт-варіант". Але гарантувати, що відключень взагалі не буде, сьогодні ніхто не може. Наприклад, якщо впаде +35°C і триматиметься три тижні, то система в якийсь момент просто не витримає і світло почнуть обмежувати", – додав Кудрицький.

Прогноз щодо відключень електроенергії в Україні

Депутат Сергій Нагорняк з Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ заявив, що влітку в Україні можливі більш тривалі та суворі перебої з електроенергією.

Він додав, що у квітні та травні відключення будуть короткими, за умови, що Росія не завдасть ударів по енергомережі країни.

Раніше повідомлялося, що відключення світла в Україні можуть повернутися вже в найближчі місяці. У разі настання спеки тривалість відключень світла може сягати від 6 до 8 годин на добу. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Нагадаємо, російські окупаційні війська здійснили масштабну атаку безпілотниками по західних регіонах України. У місті Жовква на Львівщині в результаті удару по об'єкту критичної інфраструктури зникло електропостачання.

Як повідомляв Главред, раніше в Закарпатській області були пошкоджені об'єкти енергетичної та промислової інфраструктури в результаті російських ударів.

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

