РФ може піти у наступ на новій ділянці: є три варіанти розвитку подій

Російські окупанти можуть використати Білорусь для наступу.

Росіяни можуть піти в наступ з півночі

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських військових у Донецькій області. Однак не можна говорити про те, що саме цей напрямок буде основним під час літнього наступу. Ворог також може готуватися до відкриття нового напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Незважаючи на те, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити Краматорськ і Костянтинівку, темпи просування росіян незначні.

"Цілі росіян на літо залишаються незмінними — це повне захоплення Донецької області, зокрема Костянтинівки, Дружківки, Слов'янська та Краматорська. Спочатку Путіну обіцяли це до кінця літа, але останні обіцянки у них знову ніби переносяться — вже до кінця року", — каже джерело.

Водночас росіяни можуть спробувати просуватися в Запорізькій, Харківській та Сумській областях.

Через серйозні втрати Кремль готує нову хвилю мобілізації ще на 100 тисяч осіб.

Варіанти розвитку подій на фронті

Розглядається кілька варіантів розвитку ситуації на фронті. Російські окупанти можуть діяти спільно з білоруськими військовими з боку Білорусі. Якщо Білорусь відмовиться надавати своїх бійців, ворог може намагатися атакувати власними силами з її території.

Росіяни також можуть піти в наступ у Чернігівській області з території РФ. Джерела не вважають цей сценарій неминучим. Водночас для підготовки такого наступу знадобиться не менше трьох місяців.

Військовий експерт Іван Ступак зазначив, що ключовими цілями нового російського наступу залишаються Краматорськ, Слов'янськ і Костянтинівка в Донецькій області, а також важливим є Запорізький напрямок з низкою гарячих точок. Війська РФ намагаються домогтися повного контролю над Донбасом, однак їм чинять опір українські сили. Подробиці про цілі нового російського наступу розкриті в інтерв'ю з експертом.

Як раніше повідомляв Главред, російські війська повністю зайняли міста Покровськ і Мирноград, використавши їх як опорні пункти для подальшого просування. Ворог зосередив там значні сили, що ускладнює звільнення цих населених пунктів. Наступальною метою російської армії є також Добропілля.

Зазначимо, що попри заяви про окупацію, Сили оборони продовжують утримувати частини Покровська та ведуть оборонні бої на північних околицях міста, не дозволяючи повної окупації. Старший офіцер 7 корпусу ДШВ підтвердив наявність українських позицій усередині міста та активні дії з нанесення вогневого ураження противнику. Це важлива деталь для розуміння реальної ситуації в Покровську.

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна - українське інформаційне агентство. Засноване у 2006 році як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але у 2010 році агентство "РБК-Україна" вийшло зі складу російського холдингу, а у 2015-му повністю перейшло під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", однак програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має відношення до російської структури, пише Вікіпедія.

