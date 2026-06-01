Аліна Гросу пишно похрестила сина і розкрила зіркових кумів — деталі

Відбулося хрещення первістка артистки Аліни Гросу.

Аліна Гросу охрестила сина

Відома українська співачка Аліна Гросу нарешті охрестила довгоочікуваного первістка. У Threads зірка показала перші фотографії з таїнства та розкрила імена зіркових хрещених батьків.

Для таїнства артистка обрала особливу дату — цього року 31 травня православні християни святкують Трійцю. Співачка зазначила, що хрестини Марка-Габріеля стали важливим днем для всієї родини та можливістю зібрати рідних, друзів і зіркових колег.

"Я шалено щаслива, що хрестини мого синочка стали чудовим приводом вперше за багато років зібрати за одним столом усіх наших рідних і близьких друзів. Для мене це був день, наповнений любов'ю, теплом і вдячністю. Ми так рідко маємо можливість зупинитися і побути разом, тому ці моменти назавжди залишаться в моєму серці", — поділилася Аліна, опублікувавши красиві фото церковного таїнства.

Як виявилося, співачка обрала для сина не менш зіркових хрещених батьків. Ікона української сцени Ірина Билик поділилася, що виконавиця довірила їй стати хрещеною матір'ю маленького Марка-Габріеля.

"Багато років ми з Аліною жартували, що я її "хрещена мама в українському шоу-бізнесі". Мене завжди тішило, що між нами склалися такі теплі, родинні стосунки, сповнені довіри, підтримки та любові. І ось сьогодні це символічне звання стало реальністю — я маю честь стати хрещеною мамою чудового синочка Аліни. Для мене це велика радість, відповідальність і благословення", — зізналася зірка.

Після хрещення малюка в церкві Гросу влаштувала пишне свято для рідних і близьких. На відео з ресторану можна побачити фотографії Марка-Габріеля і розглянути, як виглядає малюк. Розважали гостей Діма Коляденко та інші зіркові гості.

Шанувальники активно привітали артистку з хрещенням сина. Не обійшлося й без жартів про чоловіка Аліни Гросу — на відміну від сина, його обличчя артистка досі приховує.

"Вибачте, не можу не пожартувати. А Романа ще не охрестили, не показують"

"Вітаю вас із Таїнством Хрещення. Божого благословення вам і вашому синові"

"Такий гарненький, копія батька. Здоров'я і щастя маленькому"

Про персону: Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу — відома українська співачка.

Перший коханий Гросу — московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

