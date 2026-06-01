Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Аліна Гросу пишно похрестила сина і розкрила зіркових кумів — деталі

Христина Трохимчук
1 червня 2026, 10:00оновлено 1 червня, 11:04
google news Підпишіться
на нас в Google
Відбулося хрещення первістка артистки Аліни Гросу.
Аліна Гросу охрестила сина
Аліна Гросу охрестила сина / колаж: Главред, фото: threads.com, Аліна Гросу

Ви дізнаєтеся:

  • Як пройшло хрещення сина співачки Аліни Гросу
  • Хто став хрещеними батьками сина Гросу

Відома українська співачка Аліна Гросу нарешті охрестила довгоочікуваного первістка. У Threads зірка показала перші фотографії з таїнства та розкрила імена зіркових хрещених батьків.

Для таїнства артистка обрала особливу дату — цього року 31 травня православні християни святкують Трійцю. Співачка зазначила, що хрестини Марка-Габріеля стали важливим днем для всієї родини та можливістю зібрати рідних, друзів і зіркових колег.

відео дня
Аліна Гросу — син Марк-Габріель
Аліна Гросу — син Марк-Габріель / фото: threads.com, Аліна Гросу

"Я шалено щаслива, що хрестини мого синочка стали чудовим приводом вперше за багато років зібрати за одним столом усіх наших рідних і близьких друзів. Для мене це був день, наповнений любов'ю, теплом і вдячністю. Ми так рідко маємо можливість зупинитися і побути разом, тому ці моменти назавжди залишаться в моєму серці", — поділилася Аліна, опублікувавши красиві фото церковного таїнства.

Аліна Гросу — хрестини
Аліна Гросу — хрестини / фото: threads.com, Аліна Гросу

Як виявилося, співачка обрала для сина не менш зіркових хрещених батьків. Ікона української сцени Ірина Билик поділилася, що виконавиця довірила їй стати хрещеною матір'ю маленького Марка-Габріеля.

Як виглядає син Аліни Гросу
Як виглядає син Аліни Гросу / фото: threads.com, Аліна Гросу

"Багато років ми з Аліною жартували, що я її "хрещена мама в українському шоу-бізнесі". Мене завжди тішило, що між нами склалися такі теплі, родинні стосунки, сповнені довіри, підтримки та любові. І ось сьогодні це символічне звання стало реальністю — я маю честь стати хрещеною мамою чудового синочка Аліни. Для мене це велика радість, відповідальність і благословення", — зізналася зірка.

Ірина Білик та Аліна Гросу
Ірина Білик та Аліна Гросу / фото: threads.com, Аліна Гросу

Після хрещення малюка в церкві Гросу влаштувала пишне свято для рідних і близьких. На відео з ресторану можна побачити фотографії Марка-Габріеля і розглянути, як виглядає малюк. Розважали гостей Діма Коляденко та інші зіркові гості.

Аліна Гросу — чоловік
Аліна Гросу — чоловік / фото: threads.com, Аліна Гросу

Шанувальники активно привітали артистку з хрещенням сина. Не обійшлося й без жартів про чоловіка Аліни Гросу — на відміну від сина, його обличчя артистка досі приховує.

"Вибачте, не можу не пожартувати. А Романа ще не охрестили, не показують"

"Вітаю вас із Таїнством Хрещення. Божого благословення вам і вашому синові"

"Такий гарненький, копія батька. Здоров'я і щастя маленькому"

Аліна Гросу інфографіка
Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що принц Вільям поділився кумедною історією про невелику суперечку в королівській родині. Виявляється, принц Джордж і принцеса Шарлотта успадкували від батьків абсолютно різні смаки і обрали улюбленцями свої футбольні команди.

Також Софія Ротару знову вийшла на зв'язок у соцмережах заради своєї онуки Соні Євдокименко. Співачка опублікувала фотографію дівчини і дуже зворушливо привітала її зі святом англійською мовою. У мережі також з'явилася свіжа фотографія Соні з братом-втікачем Анатолієм.

Вас може зацікавити:

Про персону: Аліна Гросу

Аліна Михайлівна Гросу — відома українська співачка.
Перший коханий Гросу — московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Ірина Білик Аліна Гросу новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українців в ЄС можуть позбавити захисту: ЗМІ дізналися, кого торкнуться зміни

Українців в ЄС можуть позбавити захисту: ЗМІ дізналися, кого торкнуться зміни

12:18Україна
Прийде потепління, але не всюди: у яких областях затримається негода

Прийде потепління, але не всюди: у яких областях затримається негода

11:34Синоптик
Україна наближає припинення вогню своїми діями на фронті – Foreign Affairs

Україна наближає припинення вогню своїми діями на фронті – Foreign Affairs

11:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Софія Ротару з'явилася в Києві та зізналася в коханні

Софія Ротару з'явилася в Києві та зізналася в коханні

Чому в СРСР спецслужби носили саме шкіряні куртки: відповідь здивує багатьох

Чому в СРСР спецслужби носили саме шкіряні куртки: відповідь здивує багатьох

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Витрата палива знижується на очах: що обов’язково має зробити кожен водій

Витрата палива знижується на очах: що обов’язково має зробити кожен водій

Доля готує щедрий подарунок: який знак зодіаку опиниться в центрі уваги в червні 2026

Доля готує щедрий подарунок: який знак зодіаку опиниться в центрі уваги в червні 2026

Останні новини

12:18

Українців в ЄС можуть позбавити захисту: ЗМІ дізналися, кого торкнуться зміни

12:07

Помилка, яку роблять майже усі: при якій температурі насправді слід прати рушники

12:04

Китайський гороскоп на завтра, 2 червня: Кролям — мстивість, Мавпам — драма

11:53

Сонце різко змінило активність: прогноз магнітних бур на 1–3 червня 2026 року

11:34

Прийде потепління, але не всюди: у яких областях затримається негода

Чим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в КремліЧим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в Кремлі
11:34

Можна заощадити багато грошей: які прилади треба вимикати на ніч

11:05

Україна наближає припинення вогню своїми діями на фронті – Foreign Affairs

11:04

"Казала плакати не буду": Міка Ньютон перемогла рак і вийшла на сцену через 13 роківВідео

11:03

РФ може піти у наступ на новій ділянці: є три варіанти розвитку подій

Реклама
10:40

Влітку знову будуть відключення світла: названо найгірший сценарій для Києва та Одеси

10:26

Крутіше ніж по-селянськи: рецепт шикарної на смак картоплі в духовці

10:00

Аліна Гросу пишно похрестила сина і розкрила зіркових кумів — деталіВідео

09:35

Стрілянина на Оболоні в Києві: водій відкрив вогонь після суперечки на дорозі

09:23

Життя чотирьох знаків зодіаку кардинально зміниться після "блакитного місяця"

09:20

Наслідки критичні: ЗСУ двічі атакували корабель РФ в Бердянську

09:05

Діалог через тексти Айтматова: як у Києві об’єднали киргизьку класику, психологію та культурну дипломатію під час війниФото новини компанії

08:43

"Ще один удар — і українці здадуться": навіщо Росія лякає атаками на Київ

08:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 червня (оновлюється)

08:24

Україна перешкоджає просуванню окупантів на фронті, в РФ почались проблеми - ISW

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:26

Одеса зазнала двох атак за ніч: є поранені та серйозні пошкодженняФото

06:42

РФ завдала масованого удару по Харкову: пошкоджено багатоповерхівки, є пораненіФото

06:41

Китай вирішив вдарити по долару: економіст Олексій Кущ попередив про небезпекуПогляд

05:30

Доленосний момент: яким знакам зодіаку пощастить у перші дні червня

05:01

В українській мові немає слова "почва": як правильно називати землю - знають не всі

04:41

Чому в СРСР спецслужби носили саме шкіряні куртки: відповідь здивує багатьох

04:13

Дитина почне їсти ложкою сама: експерт розповіла про хитрий спосіб навчання

03:11

Жовтіють і сохнуть зав'язі огірків: як врятувати врожай одним поливом

01:54

Археологи не повірили своїм очам: на місці катастрофи знайшли унікальний скарб

31 травня, неділя
23:42

В Україні зміниться погода: у які регіони прийде раптове потепління

23:15

Скасування різкого підвищення транспортних тарифів: у Києві назвали нову ціну

22:50

Юпітер відкриває двері до успіху: кому червень 2026 року подарує рідкісний шансВідео

22:33

Чому РФ бомбила будинок у Румунії: Климовський дав прогноз щодо закінчення війниПогляд

22:27

Чому США послаблюють санкції проти РФ: Зеленський розкрив головну причину

21:49

Росія підняла в небо Ту-95: існує загроза удару крилатими ракетами

21:36

Витрата палива знижується на очах: що обов’язково має зробити кожен водійВідео

21:27

Чи може курс долара різко підскочити: прогноз на перший тиждень червня

21:24

Світла смуга вже на порозі: хто отримає гроші, кохання та новий статус у червні 2026Відео

20:50

Софія Ротару з'явилася в Києві та зізналася в коханні

20:30

Доля готує щедрий подарунок: який знак зодіаку опиниться в центрі уваги в червні 2026Відео

Реклама
20:24

Зеленський розкрив головну проблему ЗСУ та несподівано звернувся до США

20:15

Моніка Белуччі показала двох своїх чарівних доньок

20:05

"До початку наступної зими": Зеленський заінтригував заявою про переговори з РФ

19:27

У Путіна несподівано оголосили про нове "перемир’я": у чому лукавство Кремля

19:15

Далі – ремонт або заміна: скільки насправді служить АКПП в автоВідео

19:00

Вдова Табачника продає розкішний будинок за шалену суму: як він виглядаєФото

18:32

500 цілей у Білорусі: Лукашенко перекрутив слова Мадяра та образив бійців ЗСУ

18:13

Росія створює власний аналог Starlink: "Флеш" назвав загрози для України

17:28

Саджанці не потрібні: як легко виростити персикове дерево прямо з кісточкиВідео

17:23

На кордоні будують полігони та казарми: ЗМІ дізналися, що Путін готує в Білорусі

Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти