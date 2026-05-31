Софія Ротару з'явилася в Києві та зізналася в коханні

Співачка Софія Ротару зізналася у коханні та опублікувала своє фото в самому центрі Києва.

Легендарна українська співачка Софія Ротару поділилася власним фото в центрі столиці України — Києва.

Гарним і яскравим фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Софія Ротару з'явилася на тлі Андріївської церкви на Подолі в Києві. "Як тебе не любити, мій Києве", - процитувала вона рядок із легендарної пісні.

Софія Ротару завжди підтримує Україну своїми фото та сторісами, хоч і не говорить публічно про війну та жорстокий напад терористичної Росії.

Про особу: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару – радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

