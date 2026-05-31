Софія Ротару з'явилася в Києві та зізналася в коханні

Коротко:
- Що зробила Софія Ротару
- Де вона з'явилася
Легендарна українська співачка Софія Ротару поділилася власним фото в центрі столиці України — Києва.
Гарним і яскравим фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Софія Ротару з'явилася на тлі Андріївської церкви на Подолі в Києві. "Як тебе не любити, мій Києве", - процитувала вона рядок із легендарної пісні.
Софія Ротару завжди підтримує Україну своїми фото та сторісами, хоч і не говорить публічно про війну та жорстокий напад терористичної Росії.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що 59-річна актриса, модель і красуня всієї Італії Моніка Беллуччі вирішила похвалитися своїми красунями-доньками, яких вона народила від Венсана Касселя, французького актора.
Раніше також українська співачка і вдова колишнього українського нардепа та музиканта Яна Табачника Тетяна Недельська виставила на продаж величезний особняк у центрі Києва.
Вас також може зацікавити:
- Вуаль і мереживо: дочка Моніки Беллуччі вразила новим фото на обкладинці
- Йшли під руку: Тім Бертон і Моніка Белуччі вийшли у світ як пара
- Шикарна Моніка Белуччі в топі-сітці порадувала шанувальників новими фото
Про особу: Софія Ротару
Софія Михайлівна Ротару – радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред