РФ згрібає ракети для ударів по Україні: експерт назвав мету нових атак

Анна Косик
31 травня 2026, 09:49оновлено 31 травня, 10:41
У Кремлі хочуть дотиснути Київ шляхом терору, але є нюанс.
ракета, дрон, Шахед
РФ не випадково посилила ракетно-дронові удари по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Жданов:

  • РФ масовано атакує Україну через безвихідь
  • Під час атак росіяни використовують дуже різні типи ракет
  • Кремль сподівається, що Київ капітулює у війні через постійні обстріли

Останнім часом країна-агресорка Росія почала завдавати більш масованих та кривавих атак по Києву та усій Україні. Про причину цього в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, Росія таким чином діє у безвиході. У лавах політичного керівництва РФ почалася паніка. Росія дуже активно намагається відновити паритет і знову здобути перевагу, зокрема у сфері безпілотних систем.

"Удари РФ стали більш масованими і розтягнутими у часі знов-таки від безвиході. Погляньте на склад удару: на Київ летіло все, що тільки можна, це називається "я його зліпила з того, що було". Росія запустила все, що наскребла. А запуск таких різних ракет і дронів тягне за собою проблеми взаємодії, тому що різні види авіації, різні типи ракет, різна швидкість, різні системи наведення та час підльоту", - пояснив експерт.

Якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Через безвихідь РФ і вдарила по Київщині "Орєшніком" під час останньої масованої атаки на столицю та область. Кремль хотів залякати українців.

РФ опинилася у скрутному становищі

Кремль панічно запускає різні ракети та дрони по Україні, бо щоразу перед атакою сподівається, що Київ здасться та прийме умови Москви. Водночас РФ не готова зупинятися, бо це б означало поразку у війні.

"А безвихідь у Росії через те, що там чудово розуміють, що ресурси закінчуються, зокрема, бачать дефіцит бюджету. Якщо голова Центробанку РФ відкрито говорить про настільки великі бюджетні проблеми, що наступним етапом буде конфіскація вкладів населення. А Зюганов взагалі з трибуни сказав, що Росія на порозі 1917 року і не можна допустити революції", - додав Жданов.

Водночас на фронті в РФ ситуація не краща. Ворогу наразі вдається просуватися тільки завдяки тому, що іноді українським військовим не вистачає боєкомплекту і суто фізично вони не встигають знищувати окупантів під час "м'ясних штурмів".

Які об'єкти можуть стати цілями нових ударів РФ по Києву - думка експерта

Главред писав, що з словами Олега Жданова, ударами по Києву РФ буде намагатись не атакувати так звані "центри прийняття рішень", сконцентрувавшись на створенні геноцидних умов для мешканців столиці.

Зокрема, виведення з ладу об’єктів водопостачання чи каналізації може створити критичні умови для життя великого міста. Відсутність води та особливо каналізаційної системи зробить нормальне функціонування населеного пункту практично неможливим.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, росіяни можуть спробувати завдати удару по Києву за допомогою "Орешника".

Раніше повідомлялося, що 30 травня російські окупаційні війська з самого ранку завдавали потужних ударів по Запоріжжю. Відомо про загиблих та поранених.

Згодом стало відомо, що російські війська цілеспрямовано атакували об’єкти цивільної залізничної інфраструктури України. Внаслідок удару по Запоріжжю загинув машиніст, пошкоджено рухомий склад.

Більше новин:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

війна в Україні Олег Жданов новини України атака дронів Ракетна атака на Україну
