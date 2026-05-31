Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

В Україні зміниться погода: у які регіони прийде раптове потепління

Ангеліна Підвисоцька
31 травня 2026, 23:42
google news Підпишіться
на нас в Google
Погода у Миколаєві буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +20 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 1 червня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Яка буде погода вночі 1 червня
  • Де температура повітря опуститься до +5 градусів
  • У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 1 червня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

погода 1 июня
Прогноз погоди в Україні 1 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що 1 червня буде тепло. Температура повітря підвищиться до 19-23 градусів тепла. На північному сході буде прохолодніше - 17-19 градусів тепла.

відео дня

У східних та західних областях будуть дощі з грозами. У Києві температура повітря підвищиться до +20 градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 1 червня

В Україні 1 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі у східних, західних, Вінницькій, Одеській, Черкаській, північних, Кіровоградській областях. Також там будуть грози та туман. На сході та північному сході буде туман. Вітер буде південно-східний та північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів до 13°; вдень 15-20°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +20

За даними meteoprog, 1 червня в Україні буде досить прохолодно. Найтепліше буде в Миколаївській, Херсонській та Волинській областях. Там температура повітря підніметься до +10...+20 градусів. Найнижча температура буде в Луганській області. Там температура повітря опуститься до +7...+17 градусів.

погода 1 июня
Прогноз погоди в Україні 1 червня / фото: meteoprog

Погода 1 червня в Києві

У Києві 1 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, однак буде туман. Вітер у цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 5-10°, вдень 15-20°; у Києві вночі 6-8°, вдень 18-20°", — повідомляє Укргідрометцентр.

погода 1 июня
Прогноз погоди в Україні 1 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні — останні новини

Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що 29 травня в Україні триватиме період холодної погоди. Вночі істотних опадів не передбачається. Вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози.

Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні, 27 травня, погода в Україні буде дощовою. Найтепліше буде на території південних і південно-західних областей. Там температура повітря підвищиться до 25-28 градусів тепла.

Напередодні стало відомо, що на Одеську область насувається циклон Jule, який принесе погіршення погоди та зниження температури повітря. Він замінить антициклон Alexander.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні зміниться погода: у які регіони прийде раптове потепління

В Україні зміниться погода: у які регіони прийде раптове потепління

23:42Синоптик
Чому США послаблюють санкції проти РФ: Зеленський розкрив головну причину

Чому США послаблюють санкції проти РФ: Зеленський розкрив головну причину

22:27Україна
Росія підняла в небо Ту-95: існує загроза удару крилатими ракетами

Росія підняла в небо Ту-95: існує загроза удару крилатими ракетами

21:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Ніякого "алло": як насправді правильно починати телефонну розмову

Ніякого "алло": як насправді правильно починати телефонну розмову

Як померла Ольга Бура: що сталося з молодою телеведучою багато років тому

Як померла Ольга Бура: що сталося з молодою телеведучою багато років тому

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

Китайський гороскоп на завтра, 1 червня: Драконам — скритність, Зміям — вечірки

Китайський гороскоп на завтра, 1 червня: Драконам — скритність, Зміям — вечірки

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдеться

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдеться

Останні новини

23:42

В Україні зміниться погода: у які регіони прийде раптове потепління

23:15

Скасування різкого підвищення транспортних тарифів: у Києві назвали нову ціну

22:50

Юпітер відкриває двері до успіху: кому червень 2026 року подарує рідкісний шансВідео

22:33

Чому РФ бомбила будинок у Румунії: Климовський дав прогноз щодо закінчення війниПогляд

22:27

Чому США послаблюють санкції проти РФ: Зеленський розкрив головну причину

Чим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в КремліЧим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в Кремлі
21:49

Росія підняла в небо Ту-95: існує загроза удару крилатими ракетами

21:36

Витрата палива знижується на очах: що обов’язково має зробити кожен водійВідео

21:27

Чи може курс долара різко підскочити: прогноз на перший тиждень червня

21:24

Світла смуга вже на порозі: хто отримає гроші, кохання та новий статус у червні 2026Відео

Реклама
20:50

Софія Ротару з'явилася в Києві та зізналася в коханні

20:30

Доля готує щедрий подарунок: який знак зодіаку опиниться в центрі уваги в червні 2026Відео

20:24

Зеленський розкрив головну проблему ЗСУ та несподівано звернувся до США

20:15

Моніка Белуччі показала двох своїх чарівних доньок

20:05

"До початку наступної зими": Зеленський заінтригував заявою про переговори з РФ

19:27

У Путіна несподівано оголосили про нове "перемир’я": у чому лукавство Кремля

19:15

Далі – ремонт або заміна: скільки насправді служить АКПП в автоВідео

19:00

Вдова Табачника продає розкішний будинок за шалену суму: як він виглядаєФото

18:32

500 цілей у Білорусі: Лукашенко перекрутив слова Мадяра та образив бійців ЗСУ

18:13

Росія створює власний аналог Starlink: "Флеш" назвав загрози для України

17:28

Саджанці не потрібні: як легко виростити персикове дерево прямо з кісточкиВідео

Реклама
17:23

На кордоні будують полігони та казарми: ЗМІ дізналися, що Путін готує в Білорусі

17:21

700 кілометрів від фронту: Зеленський підтвердив удар по НПЗ у Саратові

17:10

Настуся або Нася — як ще можна красиво назвати Анастасію українською

16:28

Підірвано великий НПЗ, станцію нафтопроводу та об’єкти армії РФ: подробиці ударів

16:27

Пронісся великий смерч на воді: на Полтавщині зафіксували унікальне явище

16:27

Низькорослі томати завалять урожаєм: хитрий спосіб правильного пасинкування

16:19

Луганщина під контролем дронів: у Третьому армійському корпусі здивували заявою

16:18

На трьох знаків китайського гороскопу чекає успіх та процвітання весь червень 2026

15:46

Гороскоп на завтра, 1 червня: Близнюкам - радісна подія, Дівам - смуток

15:27

Створить навколо троянди бар’єр, що відлякає попелицю: яку рослину посадити поруч

15:17

Розжарить до +29 градусів: коли в Україну прийде справжня спека

15:17

Коли та навіщо обгортати картоплю: секрет, який збільшить урожай на третину

14:14

Забирають сили та щастя: які рослини не можна садити біля вікон

14:06

Росія серед білого дня вдарила по Дніпру: вирує пожежа, є руйнуванняФото

13:56

Дрони РФ вдарили по Житомирщині: пошкоджено інфраструктуру, одна з громад - без світла

13:56

Гороскоп Таро на завтра, 1 червня: Овнам — довіритися, Козерогам — нові можливості

13:24

Любовний гороскоп з 1 по 7 червня: Терезам — емоції, Скорпіонам — образи

13:17

Сніданок з трьох інгредієнтів за 20 хвилин - рецепт простіше простого

13:00

Путініст Джиган розповів, як спровокував оголену Собчак у сауні

12:39

У кухонних шухлядах буде чистота й ідеальний порядок: допоможе простий трюк з фольгою

Реклама
12:32

Потепління на низькому старті: коли в Україну увірветься справжня літня погода

12:31

Фінансовий гороскоп з 1 по 7 червня: Овнам — заробіток, Тельцям — спокій

12:29

Гроші були потрібні терміново: клієнти ПриватБанку втратили доступ до своїх коштів

11:51

РФ запустила майже 4000 повітряних цілей по Україні: Київ отримав підсилення

11:48

Ніякого "алло": як насправді правильно починати телефонну розмову

11:38

Гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 червня: Близнюкам — контроль, а Левам — ідеї

11:34

Китайський гороскоп на завтра, 1 червня: Драконам — скритність, Зміям — вечірки

10:58

Гороскоп на тиждень 1 по 7 червня: Близнюкам — кар'єра , а Ракам — інтуїція

10:54

В РФ горить надважливий об'єкт: губернатор терміново звернувся до росіян

10:21

Мобілізація та бронювання по-новому в Україні: до яких змін готуватися з 1 червня

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти