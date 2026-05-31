В Україні зміниться погода: у які регіони прийде раптове потепління

Погода у Миколаєві буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 червня

Погода в Україні 1 червня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 1 червня

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що 1 червня буде тепло. Температура повітря підвищиться до 19-23 градусів тепла. На північному сході буде прохолодніше - 17-19 градусів тепла.

У східних та західних областях будуть дощі з грозами. У Києві температура повітря підвищиться до +20 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 1 червня

В Україні 1 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі у східних, західних, Вінницькій, Одеській, Черкаській, північних, Кіровоградській областях. Також там будуть грози та туман. На сході та північному сході буде туман. Вітер буде південно-східний та північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів до 13°; вдень 15-20°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +20

За даними meteoprog, 1 червня в Україні буде досить прохолодно. Найтепліше буде в Миколаївській, Херсонській та Волинській областях. Там температура повітря підніметься до +10...+20 градусів. Найнижча температура буде в Луганській області. Там температура повітря опуститься до +7...+17 градусів.

Прогноз погоди в Україні 1 червня

Погода 1 червня в Києві

У Києві 1 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, однак буде туман. Вітер у цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 5-10°, вдень 15-20°; у Києві вночі 6-8°, вдень 18-20°", — повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 1 червня

Погода в Україні — останні новини

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

