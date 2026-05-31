На кордоні будують полігони та казарми: ЗМІ дізналися, що Путін готує в Білорусі

Кремль перетворив Білорусь на військовий плацдарм

Білорусь все глибше втягується у військову машину Кремля і може бути використана Росією як плацдарм для нового вторгнення в Україну. Про це йдеться в матеріалі агентства Associated Press (AP).

Видання зазначає, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який перебуває при владі понад 30 років, залишається одним із ключових союзників Кремля і продовжує підтримувати російську агресію проти України.

Журналісти нагадали, що саме з території Білорусі в лютому 2022 року російські війська почали наступ на Київ. Після провалу плану щодо швидкого захоплення української столиці Мінськ також став майданчиком для перших переговорів між українською та російською делегаціями.

За даними AP, у міру затягування війни роль Білорусі у підтримці Росії лише посилювалася. Білоруські підприємства виробляють мікроелектроніку, системи наведення, артилерійські боєприпаси та вантажівки для транспортування російських балістичних ракет.

Посланець президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що в уламках російської балістичної ракети "Орешник", випущеної по Україні 24 травня, були виявлені мікрочіпи білоруського виробництва.

Крім того, Білорусь надає свої полігони для підготовки російських військових, проводить спільні навчання та приймає на лікування поранених російських солдатів.

Голова організації БелПОЛ Володимир Жигар заявив, що білоруська промисловість фактично інтегрована в російський військово-промисловий комплекс.

За його словами, понад 500 підприємств Білорусі беруть участь у виробництві озброєння, ремонті військової техніки та забезпеченні логістики для російської армії.

"Режим Лукашенка дуже серйозно залучений у війну. Лукашенко всіляко допомагає Росії", — підкреслив Жигар.

Він також повідомив, що в прикордонній з Україною Гомельській області будуються нові військові об'єкти, включаючи великий полігон і казарми для розміщення значної кількості військовослужбовців.

На думку Жигара, Білорусь вже фактично втратила військовий суверенітет.

"Білорусь не володіє військовим суверенітетом, і як тільки Москва вважатиме це за необхідне, то використає Білорусь як плацдарм для нового вторгнення в Україну або будь-якого збройного конфлікту з країнами НАТО", — заявив він.

Додаткову стурбованість викликає розміщення на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї.

Водночас низка експертів сумнівається у здатності білоруської армії самостійно брати участь у масштабних наступальних операціях. Військовий аналітик Олександр Алесін зазначив, що чисельність збройних сил Білорусі становить близько 48,6 тисячі осіб, а для повноцінного вторгнення знадобилася б мобілізація до 500 тисяч військових.

"Білоруська армія не придатна для наступальних дій", — вважає експерт.

Він також нагадав, що Україна за останні роки значно зміцнила кордон з Білоруссю, створивши оборонні споруди та мінні загородження, які можуть зірвати будь-яку спробу нового наступу.

На думку Алесіна, сам Лукашенко не зацікавлений у безпосередній участі у війні і воліє зберігати нинішню роль Білорусі як постачальника військової продукції для Росії.

"Лукашенко найменше хоче воювати, і він буде чіплятися за свою нинішню позицію за будь-яку ціну, щоб уникнути бойових дій, отримуючи при цьому величезний прибуток від війни", — підсумував аналітик.

Про джерело: The Associated Press Associated Press (скорочено AP) — одне з найбільших у світі інформаційних агентств США, всесвітня новинна мережа. Агентство засноване в травні 1846 р. з ініціативи видавця газети "Нью-Йорк Сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) у різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними та національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

