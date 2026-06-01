Наслідки критичні: ЗСУ двічі атакували корабель РФ в Бердянську

Анна Косик
1 червня 2026, 09:20оновлено 1 червня, 10:34
Українські військові провели дві успішні операції з ураження цілі менш ніж за добу.
удар по кораблю в бердянске
Другий удар став фатальним для окупантів / Колаж: Главред, фото: t.me/ssternenko, t.me/kiber_boroshno

Головне:

  • У Бердянську уражене суховантажне судно
  • Ймовірно, на кораблі був боєкомплект окупантів
  • Після повторного удару наслідки для окупантів критичні

422-й окремий полк безпілотних систем "Luftwaffe" двічі уразив суховантажне судно країни-агресорки Росії у тимчасово окупованому Бердянську. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Українська OSINT-спільнота КіберБорошно дослідила, що перший удар БПЛА військові нанесли близько 00:20 31 травня. Тоді сухогруз з боєкомплектом стояв на причалі №3 порту Бердянська.

"Влучання прийшлося в рубку судна. Ціль знаходилась фактично на тому самому місці, що й попереднє уражене судно", - зауважили аналітики, згадуючи ураження іншого сухогрузу 14 травня.

Близько опівночі 1 червня судно було повторно уражено. Попередньо, з критичними наслідками. Даних щодо ліквідації окупантів під час обох уражень наразі немає.

Як удари ЗСУ впливають на Росію - думка експерта

Главред писав, що за словами фахівця із питань комунікації, партнерства та інтеграції до ЄС у Razom We Stand Максима Гардуса, атаки ЗСУ на російські НПЗ та порти мають не лише військовий ефект - вони демонструють світові, що Росія більше не є надійним постачальником енергоносіїв і будь-який бізнес чи держава ризикують залишитися без ресурсів у критичний момент.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Україна ще з перших років війни активно вела дипломатичну кампанію, наголошуючи: купівля російських вуглеводнів фактично означає фінансування агресії проти України. Однак не всі країни дослухалися до цих аргументів, тому Київ був змушений вдатися до більш рішучих кроків, аби зменшити доходи Кремля.

Удари по об'єктах РФ в Бердянську - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 16 травня Сили безпілотних систем завдали несподіваного удару по російському суховантажу з боєкомплектом у порту тимчасово окупованого Бердянська.

Раніше, в листопаді 2025 року, ГУР МО України та Рух опору російській окупації провели успішну операцію на околицях міста. Вони підірвали російських загарбників, які скупчилися на місці вибуху.

У червні минулого року в тимчасово окупованому Бердянську лунали гучні вибухи, які було чутно навіть у сусідньому Приморську. Приліт, ймовірно, стався по базі відпочинку "Моряк", де перебували російські окупанти.

Про персону: Сергій Стерненко

Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 — радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

війна в Україні Бердянськ атака дронів
