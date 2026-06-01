"Ще один удар — і українці здадуться": навіщо Росія лякає атаками на Київ

Москва прагне створити картину столиці України у вогні, що нагадує перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

https://glavred.net/ukraine/eshche-odin-udar-i-ukraincy-sdadutsya-zachem-rf-pugaet-atakami-po-kievu-10769339.html Посилання скопійоване

Олег Жданов пояснив, навіщо РФ лякає світ ударами по Києву і на кого тисне Путін / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези Олега Жданова:

Кремль намагається вселити Трампу і Сі Цзіньпіну міф про швидку капітуляцію Києва

Підготовка нового удару по столиці служить інформаційною зброєю Путіна

Держсекретар США Рубіо не дзвонить Зеленському через виконані контракти

Країна-агресор Росія використовує погрози нових масованих ударів по Києву не лише для тиску на Україну, а й як інструмент впливу на США та Китай. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, Кремль намагається переконати міжнародних партнерів у тому, що чергова масштабна атака здатна зламати опір України.

відео дня

"Путін намагається переконати США і Китай у тому, що ще один масований удар по Україні — і українці здадуться. І своєрідний карт-бланш на це йому дали", — вважає експерт.

Жданов зазначив, що особлива увага Росії до Києва пов’язана з політичним і символічним значенням столиці. На його думку, Москва прагне створити картинку міста у вогні та димі, що нагадує перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

"При цьому вона прагне розтрубити на весь світ, що Київ розбомблений, налякати, щоб люди були на нервах. Інформаційний супровід атак — це дуже важлива складова", — підкреслив експерт.

Крім того, попередження про можливі удари по столиці можуть бути сигналом для лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа. Жданов не виключає, що глава МЗС РФ Сергій Лавров міг обговорювати це питання з держсекретарем США Марко Рубіо, розраховуючи посилити тиск на Київ щодо переговорів.

Разом з тим експерт переконаний, що Україна зараз перебуває в сильнішій позиції і не має підстав погоджуватися на невигідні умови.

"Наша позиція стала сильнішою, а ось у Трампа, як він любить говорити, немає козирів, щоб натиснути на нас", — зазначив Жданов.

За його словами, США вже виконали раніше укладені контракти з постачання озброєння, а подальша військова допомога надходить через партнерів України, які закуповують необхідну зброю в американської сторони. Саме тому, вважає експерт, Вашингтон не поспішає посилювати тиск на Київ.

"Ось чому Рубіо й не передзвонював Зеленському", — резюмував Жданов.

Потрібно виїжджати з Києва

"В принципі, це особиста справа кожного, але я не бачу в цьому сенсу. Загалом, Росія нас навчила. Навіть рік тому кількість жертв після таких ударів у нас була більшою, а зараз люди навчилися реагувати і ховатися. Та й куди їхати киянам, у яких немає родичів під Києвом або в інших спокійніших регіонах. Знімати житло – це зайві витрати, і не у всіх є така можливість", – сказав Жданов.

Експерт закликав мешканців столиці не лінуватися і спускатися в укриття або метро.

"Останній удар по Лук'янівці продемонстрував, що метро – це надійне укриття, як і паркінги", – зазначив він.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Росія пригрозила "системними ударами" по Києву – що відомо

Як писав Главред, 25 травня глава російського МЗС Сергій Лавров провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо.

Під час переговорів країна-агресор Росія офіційно попередила США про початок системних ударів по Києву, які Москва називає відповіддю на нібито терористичні атаки з боку України проти цивільного населення та об'єктів на території РФ.

Зеленський назвав ймовірні терміни масованого обстрілу РФ

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що небезпека масованого удару з боку Росії зберігається. За словами президента України, є інформація розвідки про можливу велику атаку.

Він уточнив, що попередження залишається актуальним, тому громадянам слід уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

"Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами з цього приводу. Віри в те, що хтось там, у Москві, схаменеться, немає", - сказав Зеленський під час вечірнього звернення 30 травня.

Жданов назвав можливі цілі нового удару РФ по Києву

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що ударами по Києву країна-агресор Росія намагатиметься створити геноцидні умови для мешканців столиці.

Не виключено, що окупанти спробують атакувати водоканал і очисні споруди.

Жданов зазначив, що виведення з ладу об'єктів водопостачання або каналізації може створити критичні умови для життя великого міста. За його словами, відсутність води і особливо каналізаційної системи зробить нормальне функціонування населеного пункту практично неможливим.

Інші новини за темою:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред