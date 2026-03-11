Кількість годин без світла зросте: графіки відключень для Черкащини на 12 березня

У Черкаській області 12 березня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для всіх черг і підчерг через наслідки російських атак.

З'явились нові графіки відключень для Черкащини на 12 березня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Відключення світла будуть діяти здебільшого ввечері

Обмеження застосовуються через наслідки попередніх російських атак

Завтра, 12 березня, по всій територій Черкащини будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Обмеження будуть стосуватись майже всіх черг та підчерг. Про це повідомило "Черкасиобленерго".

В обленерго повідомили, що через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у регіоні запроваджують обмеження електроенергії.

Крім того, за командою НЕК "Укренерго" для промислових підприємств і бізнесу Черкаської області 12 березня з 17:00 до 23:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

/ Скріншот

Години відсутності електропостачання:

1.1: 17:00 – 19:00

1.2: 19:00 – 21:00

2.2: 17:00 – 19:00

3.2: 21:00 – 23:00

5.1: 21:00 – 23:00

6.1: 19:00 – 21:00

6.2: 19:00 – 21:00

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 березня у Дніпрі та Дніпропетровській області знову запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Водночас частина черг матиме світло протягом усього дня, повідомили у ДТЕК.

Загалом графіки відключень електроенергії в Україні, ймовірно, діятимуть ще щонайменше місяць. Про це заявив заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанін.

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, погодинні обмеження можуть зникнути вже у квітні або травні. Водночас у зимовий та літній періоди графіки відключень можуть застосовуватися ще щонайменше протягом трьох років.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

