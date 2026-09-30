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Графіки не діють: в Україні почались екстрені відключення світла, що відомо

Юрій Берендій
30 вересня 2026, 17:48оновлено 30 вересня, 18:18
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У Києві та на Житомирщині запровадили екстрені й аварійні відключення світла.
Графіки не діють: в Україні почались екстрені відключення світла, що відомо
Екстрені відключення світла в Києві - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові факти:

  • У Києві запровадили екстрені відключення світла
  • Графіки відключень наразі не діють
  • Аварійні відключення світла діють у Житомирі

У Києві за командою "Укренерго" запровадили екстрені відключення електроенергії. У ДТЕК наголосили, що під час таких обмежень стандартні графіки не застосовуються. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

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Точні терміни дії екстрених заходів наразі не повідомляються.

"Київ: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - повідомили у ДТЕК.

Раніше в окремих районах столиці зникло світло після сильного вибуху. Місцеві ЗМІ повідомляли про атаку безпілотників на Київ.

Водночас аварійні обмеження запровадили і в Житомирській області. Місцевий оператор закликав споживачів подбати про захист побутової техніки від можливих перепадів напруги.

"На Житомирщині запроваджено аварійні відключення електроенергії (ГАВ). З метою безпеки і захисту Ваших пристроїв вимкніть з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання", - повідомили у "Житомиробленерго".

Яка ситуація в регіонах

За даними Міністерства енергетики України, аварійні обмеження електропостачання ввели не лише в Києві та на Житомирщині, а також у Київській і Чернігівській областях. Причиною стали численні атаки на енергетичну інфраструктуру.

"Внаслідок численних атак ворога на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії", - повідомили в Міненерго.

Наразі фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи. Обмеження планують скасувати після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за актуальною інформацією щодо відключень на офіційних ресурсах свого оператора системи розподілу", - зазначили в Міненерго.

Яку нову зброю для атаки застосувала РФ

Тим часом радник президента України з питань технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про новий тип боєзаряду, який, за його словами, російські війська вперше застосували сьогодні. Йдеться про реактивний БПЛА зі спеціальним кумулятивно-ріжучим навантаженням.

"Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій", - повідомив Бескрестнов.

Допис Сергія Бескрестнова
Допис Сергія Бескрестнова / Скріншот

За його даними, конструкція КРСН передбачає основний боєзаряд масою 40 кг і чотири модулі ураження. Експерт припускає, що однією з цілей противника можуть стати важливі об'єкти енергетичної інфраструктури.

"КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження. Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач", - зазначив Бескрестнов.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський інформував, що головною ціллю комбінованої нічної атаки ворога стала енергетична інфраструктура столиці та Київської області. Противник застосував майже 190 ударних дронів і балістичне озброєння, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, ще 14 отримали поранення, а на місцях уражень працюють екстрені служби та ремонтні бригади.

Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомляв про руйнування та пожежі у житловому секторі регіону, зокрема у Вишгороді. Під час пошуково-рятувальних робіт під завалами приватного будинку рятувальники виявили загиблу дитину 2012 року народження, а також фіксують знищення восьми гаражів та ураження інших споруд.

У ДСНС повідомили про ліквідацію наслідків балістичних і дронових ударів безпосередньо в Києві, де сталися загоряння житлових та складських будівель із послідуючою евакуацією мешканців. За інформацією рятувальників, унаслідок атак по місту одна людина загинула, а кількість травмованих зросла до чотирьох осіб.

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Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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